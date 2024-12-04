https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/dunya-saglik-orgutu-yeni-virusu-duyurdu-her-iki-hastadan-biri-hayatini-kaybetti-1091133714.html
Dünya Sağlık Örgütü yeni virüsü duyurdu: Her iki hastadan biri hayatını kaybetti
Dünya Sağlık Örgütü yeni virüsü duyurdu: Her iki hastadan biri hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Dünya Sağlık Örgütü tarafından yeni yapılan açıklamaya göre 'Kanayan Göz' virüsü tespit edildi. Yeni başlayan salgın hastalıkta ölüm oranının yüzde 50 olduğu... 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T00:56+0300
2024-12-04T00:56+0300
2024-12-04T00:56+0300
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DSÖ, 'Kanayan Göz' virüsü hastalığının yayılım gösterdiğini belirterek hastalık konusunda uyarıda bulundu.Dünya Sağlık Örgütü, Afrika kıtasında başlayan 'Kanayan Göz' (Bleeding eyes) virüsünün tespit edildiğini açıkladı. Yeni başlayan salgın hastalıkta ölüm oranının yüzde 50 olduğu ve Ruanda'da şu ana kadar 15 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yüzde 50 ölüm oranıyla en tehlikeli virüsler arasında olduğu açıklanan hastalığın diğer ülkelere yayılmasından korkulduğu ifade edildi.Kanayan Göz (Bleeding eyes) hastalığı nedir?Afrika ülkelerinde yeni başlayan Kanayan Göz (Bleeding eyes) virüsünün yüzde 50 öldürücü olduğu açıklandı. Hastalık aynaya bakıldığında gözlerde başlayan kanama ile fark edildiği belirtildi. Kanayan Göz hastalığında ateş, titreme ve grip semptomları görülürken bulaşan her iki hastadan birinin öldüğü doğrulandı.Kanayan Göz (Bleeding eyes) hastalığı nerede görüldü?Dünya Sağlık Örgütü, Kanayan Göz (Bleeding eyes) virüsünün Ruanda'da ilk kez tespit edildiğini ancak Afrika'ya yayılım gösterecek derecede bulaşıcı olduğunu ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/dso-maymun-cicegi-asisina-acil-kullanim-onayi-verdi-1090627774.html
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hastalık, bulaşıcı hastalık, kronik hastalık, salgın hastalık, dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), afrika, batı afrika, güney afrika, orta afrika cumhuriyeti, güney afrika cumhuriyeti, demokratik kongo cumhuriyeti
hastalık, bulaşıcı hastalık, kronik hastalık, salgın hastalık, dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), afrika, batı afrika, güney afrika, orta afrika cumhuriyeti, güney afrika cumhuriyeti, demokratik kongo cumhuriyeti
Dünya Sağlık Örgütü yeni virüsü duyurdu: Her iki hastadan biri hayatını kaybetti
Dünya Sağlık Örgütü tarafından yeni yapılan açıklamaya göre 'Kanayan Göz' virüsü tespit edildi. Yeni başlayan salgın hastalıkta ölüm oranının yüzde 50 olduğu ve Ruanda'da şu ana kadar 15 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
DSÖ, 'Kanayan Göz' virüsü hastalığının yayılım gösterdiğini belirterek hastalık konusunda uyarıda bulundu.
Dünya Sağlık Örgütü, Afrika kıtasında başlayan 'Kanayan Göz' (Bleeding eyes) virüsünün tespit edildiğini açıkladı. Yeni başlayan salgın hastalıkta ölüm oranının yüzde 50 olduğu ve Ruanda'da şu ana kadar 15 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yüzde 50 ölüm oranıyla en tehlikeli virüsler arasında olduğu açıklanan hastalığın diğer ülkelere yayılmasından korkulduğu ifade edildi.
Kanayan Göz (Bleeding eyes) hastalığı nedir?
Afrika ülkelerinde yeni başlayan Kanayan Göz (Bleeding eyes) virüsünün yüzde 50 öldürücü olduğu açıklandı. Hastalık aynaya bakıldığında gözlerde başlayan kanama ile fark edildiği belirtildi. Kanayan Göz hastalığında ateş, titreme ve grip semptomları görülürken bulaşan her iki hastadan birinin öldüğü doğrulandı.
Kanayan Göz (Bleeding eyes) hastalığı nerede görüldü?
Dünya Sağlık Örgütü, Kanayan Göz (Bleeding eyes) virüsünün Ruanda'da ilk kez tespit edildiğini ancak Afrika'ya yayılım gösterecek derecede bulaşıcı olduğunu ifade etti.