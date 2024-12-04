https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/dunya-genelinde-kara-cuma-satislarinda-gecen-yila-gore-yuzde-5lik-artis-yasandi-1091148688.html
Dünya genelinde 'Kara Cuma' satışlarında geçen yıla göre yüzde 5'lik artış yaşandı
Dünya genelinde 'Kara Cuma' satışlarında geçen yıla göre yüzde 5'lik artış yaşandı
Sputnik Türkiye
Black Friday fırsatları bütün dünyayı esip geçti. Peki Kara Cuma promosyonları sırasında küresel anlamda satışlar ne durumda? Black Friday indirimlerinin ilk... 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T12:26+0300
2024-12-04T12:26+0300
2024-12-04T12:26+0300
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abd
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black friday
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online alışveriş
mağaza
satış
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2024'te Black Friday (Kara Cuma) döneminde Salesforce verilerine göre, 74.4 milyar dolarlık satışla tamamlanarak satışlarda geçen yıla göre yüzde 5'lik bir artış yaşandı. Salesforce 2023 global satışlarının 70.9 milyar doları bulduğunu açıklamıştı.Adobe Analytics'in verilerine göre, 2024'te ABD'de online satışlarda harcamalar 10.8 milyar doları buldu. Bu rakam geçen yılın Black Friday gününde 9.8 milyar doları bulabilmişti.ABD'li tüketiciler, Şükran Günü'nde sonraki ilk cuma gününde mağazaların sunduğu fırsatlar ve promosyonlara kayıtsız kalmamış. Mastercard SpendingPulse'ın öncü verilerine göre, geçen yıla göre bu yılki satışlarda yüzde 3.4'lük bir artış yaşandığı bildiriliyor. Kara Cuma günü internet satışlarında yüzde 14.6 oranında bir artış gözlemlenirken bu rakam mağaza satışlarında yüzde 0.7'lik bir artışla bitti.ABD'nin 'tatil sezonunda', büyük perakendeciler için genellikle yılın en kazançlı zamanı olarak görülüyor ve ABD'li tüketicilerin ekonomik durumunun da bir ölçütü olarak değerlendiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/uzmani-tuyolar-verdi-kara-cumada-indirim-gorunumlu-bindirimden-nasil-uzak-durulur-sikayet-1090595892.html
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abd, adobe analytics, black friday, kara cuma, alışveriş, alışveriş merkezi, online alışveriş, mağaza, satış, küresel, salesforce
abd, adobe analytics, black friday, kara cuma, alışveriş, alışveriş merkezi, online alışveriş, mağaza, satış, küresel, salesforce
Dünya genelinde 'Kara Cuma' satışlarında geçen yıla göre yüzde 5'lik artış yaşandı
Black Friday fırsatları bütün dünyayı esip geçti. Peki Kara Cuma promosyonları sırasında küresel anlamda satışlar ne durumda? Black Friday indirimlerinin ilk çıktığı ülke olan ABD'de satışlar yüzde 10.2'lik bir büyüme kaydederek 10.8 milyar doları buldu.
2024'te Black Friday (Kara Cuma) döneminde Salesforce verilerine göre, 74.4 milyar dolarlık satışla tamamlanarak satışlarda geçen yıla göre yüzde 5'lik bir artış yaşandı. Salesforce 2023 global satışlarının 70.9 milyar doları bulduğunu açıklamıştı.
Adobe Analytics'in verilerine göre, 2024'te ABD'de online satışlarda harcamalar 10.8 milyar doları buldu. Bu rakam geçen yılın Black Friday gününde 9.8 milyar doları bulabilmişti.
ABD'li tüketiciler, Şükran Günü'nde sonraki ilk cuma gününde mağazaların sunduğu fırsatlar ve promosyonlara kayıtsız kalmamış. Mastercard SpendingPulse'ın öncü verilerine göre, geçen yıla göre bu yılki satışlarda yüzde 3.4'lük bir artış yaşandığı bildiriliyor. Kara Cuma günü internet satışlarında yüzde 14.6 oranında bir artış gözlemlenirken bu rakam mağaza satışlarında yüzde 0.7'lik bir artışla bitti.
ABD'nin 'tatil sezonunda', büyük perakendeciler için genellikle yılın en kazançlı zamanı olarak görülüyor ve ABD'li tüketicilerin ekonomik durumunun da bir ölçütü olarak değerlendiriliyor.