https://anlatilaninotesi.com.tr/20241120/uzmani-tuyolar-verdi-kara-cumada-indirim-gorunumlu-bindirimden-nasil-uzak-durulur-sikayet-1090595892.html

Uzmanı tüyolar verdi: 'Kara Cuma'da indirim görünümlü bindirimden nasıl uzak durulur? Şikayet mekanizması nasıl çalışır?

Uzmanı tüyolar verdi: 'Kara Cuma'da indirim görünümlü bindirimden nasıl uzak durulur? Şikayet mekanizması nasıl çalışır?

Sputnik Türkiye

Tüm dünya kasım ayının son cuma günü yapılacak 'Black Friday' indirimlerine hazırlanıyor, Türkiye ise bu günü 'Kara Cuma' olarak biliyor. Birçok marka... 20.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-20T14:18+0300

2024-11-20T14:18+0300

2024-11-20T14:18+0300

indirim

indirim

efsane indirim

11 11 indirim

kredi kartı

aydın ağaoğlu

tüketici

tüketici hakem heyeti

tüketici hakları

kasım

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Tüm dünya kasım ayının son cuma günü yapılacak 'Black Friday' indirimlerine hazırlanıyor, Türkiye ise bu günü 'kara cuma' olarak biliyor. Birçok marka satışlarını yükseltmek için kampanyalarını hazırlamaya koyulmuşken tüketiciler indirim fırsatlarından yararlanmak için bugünü bekliyor. Ticaret Bakanlığı ise bugün yaptığı açıklamada tüketicilerin internet sitesi üzerinden yapacakları alışverişlere karşı dikkatli olmalarını söyledi. Özellikle tüketicileri 3D security gibi güvenlik unsurlarına ve belirtilen ön bilgileri ayrıntılı okumalarına karşı uyardı. Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu ise tüketicilere doğru indirim sistemini anlatırken özellikle 'Kara Cuma' gibi dönemlerde kullanıcıları fırsatçı satıcılara karşı uyardı. İndirim sürecinde tüketicinin dikkat etmesi gerekenler nedir? İndirim nasıl yapılır? İndirim ne üzerinden hesaplanır? Tüketici herhangi bir hak kaybında hangi yolu izlemeli? Tüketici hakem heyetlerine başvuru süreci nasıl ilerler? Fırsatçı satıcılara karşı nasıl dikkatli olabiliriz? Sputnik'in özel haberinde. ‘Uygulanan sistem aslında önce bindirim, sonra indirim’Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, uygulanan sistemin indirim olmadığını, önce fiyatların şişirildiğini ardından eski haline düşürülerek indirim adı altında sunulduğunu belirtti:“Tüketiciler öncelikle indirim aldatmacasına veya indirim konusundaki duyuruları inanıp bu nedenle ihtiyacı olmayan ürünleri almaktan uzak durmalılar. Bilindiği üzere tüm tüketicilerimiz farkındadır ki, yıllardır biz de indirim diye uygulanan aslında önce bindirim, sonra indirim yapılan ürünler dolayısıyla burada indirim varmış mantığı ile tüketicinin ihtiyacı olmayan ürünlere yönelmesi yanlış.”‘İndirim ürünün son 30 günde uygulanmış en düşük fiyatı esas alınarak yapılır’Ağaoğlu, öncelikle tüketicinin indirimin gerçek olup olmadığını tespit etmesi gerektiğini, yalansa bu durumu belgelemeleri gerektiğini aktardı:“Tüketicinin gerçek indirimli ürünü tespit edebilmesi için öncelikle ihtiyaçlarını belirleyerek ihtiyaçlarına yönelik olan satıştaki tüm ürünlerin mümkünse internet ortamında incelemişse ekran görüntülerini mağazalarda marketlerde baktılarsa fiyat etiketlerini fotoğraflamaları yararlarına olacaktır. İndirimi tespit edebilmek tüketici için çok zor değil, çünkü ihtiyacı olan ürünleri zaten tüketiciler takip ediyorlar. Ve indirime girmiş bulunan ürünün yaklaşık 30 gün önceki fiyatını da görebiliyorlar. Kaldı ki internette bulunan bazı fiyat karşılaştırma portalları 30 günlük, bir yıllık fiyat değişimlerini veya bir haftalık fiyat değişimlerini verebiliyor. Orada bir aylık fiyat değişimine bakarak çok kolayca tespit edebilmek mümkün.”‘Tüketici hakkı olan indirim için tüketici hakem heyetlerine başvurabilir’Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, indirimin son 30 gün içindeki en düşük fiyattan değil önce şişirilip sonra düşürülmesi durumunda tüketicinin durumu tüketici hakem heyetlerine taşıyabileceğini söyledi:“Aksine hareket edilmesi durumunda bunun hem idari para cezası vardır hem de tüketici durumu belgeleyerek tüketici hakem heyetine başvurmak suretiyle ki bu başvurular bir internet üzerinden kolay yapılabilmektedir günümüzde, indirimli diye aldığı ürünün ödediği 1.000 TL üzerine yüzde 50 indirim yapılmasını talep edebilir.”‘Tüketici haklı çıktığı takdirde posta masraflarından kalem mürekkebine kadar tüm masraflar satıcıya yazılır’Ağaoğlu, tüketici hakem heyetine başvuru sürecinin nasıl ilerlediğini şöyle sıraladı:“Tüketici hakem heyetine başvurular tamamen ölçüsüz ve ücretsiz olup, tüketicilerimiz başvuru esnasında talep ettiği bedelin kendisine ticari avans faizi ile iadesine karar verilmesini isteyebilir. Bunu bir ayırdık dedin ki sen ne kadar sürüyor arkadaş? Türkiye'de yargı beş sene on sene sürüyor. Bu yönetmeliğe göre azami 6 ayda karara bağlanır. Ortalama karar süresi de 3 aydır. Karar alınacaksa bu karar mahkeme kararı hükmündedir.”“ 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca tahsil edilmek üzere satıcıya yüklenir. Ortalama karar süresi 3-4 ay zarfında gerçekleştirmektedir. Çünkü tüketici hakem heyeti kendisine gelen başvuruyu satıcıya yönelterek satıcıdan savunma bekler. Bu sürede azami bir aydır. Bir süre bekler işte postada gitmeler, gelmeler gerekirse bilirkişi incelemeleri dersek karar 3-4 aya kadar karar tüketicinin eline ulaşabileceği gibi tüketici heyetine başvuru durumları internet üzerinden de takip edilebilmektedir. Yaptırım uygulayacak merci ise Reklam Kuruludur. Her ay toplanarak gelen heyet ihbarları şikayetleri değerlendirir ve 550.000 liraya varan ceza söz konusu olabilir.”‘Fırsatçı satıcılar, indirimlerden dolayı iştahları kabaran tüketicileri istismar etmeyi bekliyorlar’Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, kasım indirimlerinin tüketicilerimizin yabancı ülkelerin kampanya indirim kampanyalarını televizyonlarda izlemelerinden ötürü kabaran iştahlarını istismar etmeyi düşünen bazı fırsatçı satıcılar tarafından kullanıldığını belirtti:“Yapılacak indirimle işte haftalık indirim, 11.11 kampanyası diye kanunda belirtilmemiş. Özel günler, tüzel günler, sözel günler diye bir şey yok. Şimdi bu özellikle Kasım indirimleri bizim tüketicilerimizin zaman zaman yabancı ülkelerin kampanya indirim kampanyalarını televizyonlarda izlemelerinden ötürü kabaran iştahlarını istismar etmeyi düşünen bazı fırsatçı satıcılar tarafından kullanılmaktadır.”Fırsatçı satıcılara karşı nasıl dikkatli olabiliriz?TÜKONFED Başkanı Aydın Ağaoğlu, yaptıkları tespitlere göre tüketiciyi istismar eden firmaların çok fazla olduğunu belirtip, tüketicilerin fırsatçı satıcılara karşı nasıl dikkatli olabileceğini anlattı:“Kandırılma riskine karşı da mutlaka alışveriş portalının girdiğimiz web sitesi olup olmadığını sorgulamak lazım. Çünkü bugün günümüzde birçok güvenilir web sitesinin birebir taklidi yapılıyor ve tüketici yanıltılabiliyor. Gelen e-postalardan ya da SMS’lerden, tanıtım ilanlarından, sosyal medyada gördüğümüz linklerden uzak durun diyorum. Tüketicinin güvenli alışveriş yapabilmesi için ya bu satış noktalarının uygulamasını cep telefonuna indirmiş olup oradan açarak ulaşmalı ya da adres çubuğuna kendisi yazmalıdır. Bunun yanı sıra kredi kartıyla alışveriş yapacaksak mutlaka bir kereliğine kullanılabilen sanal kart oluşturulmalıdır.”‘Sanal Kart ve 3D güvenlik sisteminin önemini de unutmamak lazım’Ağaoğlu, fırsatçı satıcılara karşı alınması gereken tedbirlerde sanal kart ve 3D güvenlik sisteminin öneminin de göz ardı edilmemesi gerektiğinin altını çizdi:“Tedbirli tüketiciler limitleri olan kartları ile alışveriş yapmak yerine o alışveriş esnasında internetten yapacağı alışveriş esnasında kullanacağı bir sanal kart üretmenin o kartı kullanmasında büyük yarar vardır. Ayrıca. 3D güvenlik sistemi ve daha da önemlisi satıcının açık adresinin, ticareti ünvanı, elektronik ticaret bilgi sistemine kaydı kaydıyla ilgili numaraları kontrol etmesinde yarar var. Şayet açık adresi, ticaret ünvanı yok ise tüketici ordan alışveriş yaptığı takdirde bir mağduriyet yaşarsa tüketici hakem heyetine de başvurması mümkün olmayacaktır. Çünkü firmanın ticari ünvanı, vergi numarası ve açık adresi bulunmadığından hakem heyeti başvuruyu değerlendirmeye alamayacaktır.”

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