https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/disisleri-bakani-fidan-misirli-mevkidasi-abdulati-ile-telefonda-gorustu-1091174353.html
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T22:31+0300
2024-12-04T22:31+0300
2024-12-04T22:56+0300
dünya
hakan fidan
dışişleri bakanlığı
mısır
bedr abdulati
suriye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0f/1089249723_0:0:3111:1750_1920x0_80_0_0_3b35124a0981e9eeb0e504da6e67100e.jpg
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının bildirdiğine göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefonda görüştü. Görüşmenin gündeminde Suriye’deki gelişmeler olduğu belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/scholz-almanyanin-putin-ile-gorusmemesi-siyasi-zayiflik-olurdu-1091172445.html
mısır
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0f/1089249723_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_204df929e10c0318082b42e1dbc72741.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hakan fidan, dışişleri bakanlığı, mısır, bedr abdulati, suriye
hakan fidan, dışişleri bakanlığı, mısır, bedr abdulati, suriye
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile telefonda görüştü
22:31 04.12.2024 (güncellendi: 22:56 04.12.2024)
Dışişleri Bakanı Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının bildirdiğine göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefonda görüştü.
Görüşmenin gündeminde Suriye’deki gelişmeler olduğu belirtildi.