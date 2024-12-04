https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/dis-sararmasinin-kacinilmaz-sebebi-belli-oldu-fircalamak-yetmiyor-asil-yapmaniz-gerekenleri-uzmani-1091141181.html

Diş sararmasının kaçınılmaz sebebi belli oldu: Fırçalamak yetmiyor, asıl yapmanız gerekenleri uzmanı anlattı

Diş sararmasının kaçınılmaz sebebi belli oldu: Fırçalamak yetmiyor, asıl yapmanız gerekenleri uzmanı anlattı

Sputnik Türkiye

Günde iki kez diş fırçalamak ve düzenli diş ipi kullanmak bile dişlerinizin sararmasını tamamen engelleyemez. Yaşlanmayla birlikte diş minesi aşınır ve bu... 04.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-04T09:56+0300

2024-12-04T09:56+0300

2024-12-04T11:00+0300

sağlik

diş

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diş eti iltihabı

diş kökü

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diş macunu

diş hekimliği

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Her ne kadar dişlerinizi düzenli olarak fırçalasanız ve diş ipi kullansanız da, zamanla dişlerinizin sararması kaçınılmaz olabiliyor. Naenae Diş Kliniği uzmanları, bu durumun diş minesinin aşınmasından kaynaklandığını belirtiyor. Diş minesinin yavaş yavaş incelmesi, alttaki sarı dentin tabakasını daha görünür hale getiriyor.Bu süreci daha da kötüleştiren bir diğer faktör ise genetik. Bazı insanlar kalın bir diş mine tabakasıyla doğarken, bazıları doğal olarak ince mineye sahip.Kahve, çay ve şarap: Dişlerinizin gizli düşmanlarıDiş sararmasının en yaygın hızlandırıcıları arasında kahve, çay ve şarap gibi koyu renkli içecekler yer alıyor. Bu içecekler, içeriklerindeki kromojenler ve yapışkan bileşenler nedeniyle dişlerinize kolayca tutunuyor.Sararmayı azaltmanın yollarıDiş sararmasını tamamen engellemek mümkün olmasa da, etkilerini azaltabilirsiniz. İşte birkaç öneri:Türkiye’de diş kaplama yaptırmak neden popüler?Pek çok kişi, diş sararması ve bozulmalarını gidermek için Türkiye’ye seyahat ediyor. Burada diş kaplama gibi tedaviler daha uygun fiyatlarla sunuluyor.Diş sararmasını önlemek zor ama i̇mkansız değilSonuç olarak, diş sararması genetik, yaşlanma ve yaşam tarzı gibi faktörlerden etkilenir. Düzenli bakım ve sağlıklı alışkanlıklarla bu süreci yavaşlatabilirsiniz. Ancak, bu süreç kaçınılmaz bir gerçektir ve tam bir çözüm ancak profesyonel destekle sağlanabilir.

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