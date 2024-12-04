https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/deutsche-banktan-turkiye-ekonomisi-yorumu-enflasyonun-2025-sonunda-yuzde-254e-gerilecegini-tahmin-1091157460.html

Deutsche Bank'tan Türkiye ekonomisi yorumu: 'Enflasyonun 2025 sonunda yüzde 25.4'e gerileceğini tahmin ediyoruz'

Deutsche Bank'tan Türkiye ekonomisi yorumu: 'Enflasyonun 2025 sonunda yüzde 25.4'e gerileceğini tahmin ediyoruz'

Sputnik Türkiye

Almanya'nın en büyük bankalarından olan Deutsche Bank, Türkiye'de enflasyondaki düşüşün süreceğine dair yapıcı görüşünü koruduğunu belirtirken, 2025 yılı sonu... 04.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-04T15:27+0300

2024-12-04T15:27+0300

2024-12-04T15:27+0300

ekonomi

almanya

deutsche bank

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

tl

faiz indirimi

ekonomi

türkiye ekonomisi

enflasyon

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Deutsche Bank'ın Gelişmekte Olan Piyasalar 2025 Görünümü raporu açıklandı. Raporda Türkiye ekonomisinin 'yumuşak iniş yolunda' olduğu belirtilirken, "enflasyondaki düşüşün süreceğine dair yapıcı görüşümüzü koruyoruz" ifadelerine yer verildi. Raporda, "Asgari ücretin yıl başında yüzde 30 seviyesinde artırılacağı ve herhangi bir ara ayarlama yapılmayacağı varsayımıyla, 2024 yıl sonu enflasyonunun yüzde 45'e, 2025 sonunda ise yüzde 25,4'e gerileyeceğini tahmin ediyoruz" denildi. Deutsche Bank, "Gelişmekte Olan Piyasalar 2025 Görünümü" raporda Türkiye'nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan piyasalara odaklanılırken, 2025'in zorlu ve muhtemelen çok daha belirsiz geçeceği öngörüldü. Gelişmekte olan ülke varlıklarında beklenen getirilerin dağılımında, çoğunlukla ABD'deki politika değişikliğinden kaynaklı olumsuz etkiler beklendiği kaydedilen raporda, gelişmekte olan piyasa ekonomilerinin artan gümrük tarifelerinden para politikası gevşeme döngüsündeki olası aksaklıklara kadar birçok olumsuz değişime maruz kalabileceği belirtildi.Ekonomideki 'kademeli soğuma' vurgusuTürkiye ekonomisi, "Türkiye: İstikrara Giden Kademeli Yol" başlığıyla değerlendirildi.Raporda, Türk ekonomisinin yumuşak iniş yolunda olduğuna dikkat çekilerek, bu yıl ekonomik büyümenin yüzde 2,9 seviyesinde olacağı öngörüldü.Bu durumun ekonomideki "kademeli soğumayı" teyit ettiği aktarılan raporda, sıkı parasal koşulların tüketim ve yatırım talebini kısıtlaması nedeniyle ekonominin 2025'in ikinci yarısına kadar potansiyelinin altında büyümesinin beklendiği ifade edildi.Güçlü bir büyüme kaydetmesi bekleniyorBu kapsamda gelecek yıl ekonomik büyümenin yüzde 2,8 olacağının öngörüldüğü raporda, iç talepteki toparlanmanın 2026'da güçlenen taleple birleşmesi, Türkiye ekonomisinin daha güçlü bir büyüme kaydederek uzun vadeli eğilimine yaklaşmasının beklendiği bildirildi.Raporda, söz konusu büyüme tahminlerinin enflasyonun düşürülmesine öncelik veren ortodoks ekonomi politikalarının devam edeceğini varsayarak yapıldığı ancak politikalarda daha destekleyici bir duruşa geçişin daha güçlü bir büyümeyi sağlayabileceği kaydedildi.Dezenflasyon gelecek yıl da sürecekİç talepteki zayıflama, enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve Türk lirasındaki reel değerlenmenin enflasyonu düşüş eğiliminde tutması nedeniyle dezenflasyonun gelecek yıl da devam etmesinin beklendiği raporda, şu değerlendirmeye yer verildi:Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitmesi bekleniyorRaporda ayrıca, baz senaryoda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) aralıkta 250 baz puan faiz indirimine gideceğinin beklendiği kaydedilerek, "Mevcut reel faiz tamponunun TCMB'nin politika faizini gelecek yıldan önce indirmeye başlaması için alan bıraktığına inanıyoruz. 2025'te, enflasyondaki düşüşün devam etmesi nedeniyle gevşeme döngüsünde kademeli ve temkinli bir yaklaşım bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.Bu kapsamda politika faizinin 2025'in ilk yarısında yüzde 37,5'e, yıl sonunda ise yüzde 30'e gerilemesinin beklendiği aktarılan raporda, "Temel senaryomuz bu olmasa da TCMB, gevşeme döngüsünü yumuşatmak için toplantı başına 250 baz puandan daha yavaş bir hızda faiz indirimi yapmayı da düşünebilir. TL mevduat hedefleri ve kredi tavanları gibi makro ihtiyati politikaların, gevşeme döngüsü sırasında finansal koşulları yönetmek için 2025 yılına kadar devam etmesini öngörüyoruz." tespiti yapıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/2025-asgari-ucret-zammi-icin-geri-sayim-islam-memisten-carpici-tahmin-geldi-beklentinin-uzerinde-1091138676.html

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almanya, deutsche bank, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), tl, faiz indirimi, ekonomi, türkiye ekonomisi, enflasyon