https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/arktik-ulkesine-gitmek-artik-cok-daha-kolay-gronland-ilk-uluslararasi-havalimanini-aciyor-1091152013.html

Arktik ülkesine gitmek artık çok daha kolay: Grönland ilk uluslararası havalimanını açıyor

Arktik ülkesine gitmek artık çok daha kolay: Grönland ilk uluslararası havalimanını açıyor

Sputnik Türkiye

Arktik'in buzulla kaplı ülkesi Grönland'a tarihinde ilk kez uluslararası havalimanı açılıyor. Buzla kaplı ülkeye ziyaret etmenin artık çok daha kolay olacak... 04.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-04T13:43+0300

2024-12-04T13:43+0300

2024-12-04T13:43+0300

dünya

grönland

new jersey

united airlines

danimarka

izlanda

arktik

turizm

seyahat

buzul

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Soğuk Arktik ülkesi Grönland'a seyahat etmek kolaylaşıyor. Buzul manzaralarıyla dolu Grönland'in başkenti Nuuk'a 2 bin 200 metrelik bir piste sahip tarihinin ilk uluslararası havalimanı açılacak. Yeni açılacak olan havalimanı daha büyük uçaklarda seyahat eden uluslararası ziyaretçileri ağırlayabilecek.Uçuşların Haziran ayından itibaren United Airlines, New Jersey ve Newark'tan Nuuk Uluslararası Havalimanı'na yapılması planlanıyor. Bu sayede seyahat süresi yaklaşık 4 saate inebilecek. Şu anda Grönland, yakın mesafe uçuşları ve kruvaziyer gemileriyle yılda yaklaşık 130 bin ziyaretçiyi ağırlıyor. Yetkililer, turizmi sürdürülebilir bir şekilde yönetme konusunda dikkatli olacaklarını açıkladı.Saatte 800 yolcuya kadar hizmet verecek şekilde inşa edilen havalimanı, ülkeye varan her uçuşun ülke ekonomisine yaklaşık 200 bin dolar katkıda bulunması tahmin ediliyor. Yetkililer ziyaretçilerin deneyimlerinin 'tipik bir turistik' geziden 'daha farklı ve cesur bir Arktik deneyimine' dönüşeceğini söylüyor. Ayrıca Danimarka, Kopenhag ve İzlanda, Reykjavik'e direkt uçuşların yapılması planlanıyor.Yetkililer ayrıca 2026 yılına kadar ülkenin güneyi ve kuzeyini birbirine bağlayacak iki havalimanının daha açılacağını bildirdi.

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grönland, new jersey, united airlines, danimarka, izlanda, arktik, turizm, seyahat, buzul, buzul dağı