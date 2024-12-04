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Arktik ülkesine gitmek artık çok daha kolay: Grönland ilk uluslararası havalimanını açıyor
Arktik ülkesine gitmek artık çok daha kolay: Grönland ilk uluslararası havalimanını açıyor
Sputnik Türkiye
Arktik'in buzulla kaplı ülkesi Grönland'a tarihinde ilk kez uluslararası havalimanı açılıyor. Buzla kaplı ülkeye ziyaret etmenin artık çok daha kolay olacak... 04.12.2024, Sputnik Türkiye
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Soğuk Arktik ülkesi Grönland'a seyahat etmek kolaylaşıyor. Buzul manzaralarıyla dolu Grönland'in başkenti Nuuk'a 2 bin 200 metrelik bir piste sahip tarihinin ilk uluslararası havalimanı açılacak. Yeni açılacak olan havalimanı daha büyük uçaklarda seyahat eden uluslararası ziyaretçileri ağırlayabilecek.Uçuşların Haziran ayından itibaren United Airlines, New Jersey ve Newark'tan Nuuk Uluslararası Havalimanı'na yapılması planlanıyor. Bu sayede seyahat süresi yaklaşık 4 saate inebilecek. Şu anda Grönland, yakın mesafe uçuşları ve kruvaziyer gemileriyle yılda yaklaşık 130 bin ziyaretçiyi ağırlıyor. Yetkililer, turizmi sürdürülebilir bir şekilde yönetme konusunda dikkatli olacaklarını açıkladı.Saatte 800 yolcuya kadar hizmet verecek şekilde inşa edilen havalimanı, ülkeye varan her uçuşun ülke ekonomisine yaklaşık 200 bin dolar katkıda bulunması tahmin ediliyor. Yetkililer ziyaretçilerin deneyimlerinin 'tipik bir turistik' geziden 'daha farklı ve cesur bir Arktik deneyimine' dönüşeceğini söylüyor. Ayrıca Danimarka, Kopenhag ve İzlanda, Reykjavik'e direkt uçuşların yapılması planlanıyor.Yetkililer ayrıca 2026 yılına kadar ülkenin güneyi ve kuzeyini birbirine bağlayacak iki havalimanının daha açılacağını bildirdi.
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grönland, new jersey, united airlines, danimarka, izlanda, arktik, turizm, seyahat, buzul, buzul dağı
grönland, new jersey, united airlines, danimarka, izlanda, arktik, turizm, seyahat, buzul, buzul dağı

Arktik ülkesine gitmek artık çok daha kolay: Grönland ilk uluslararası havalimanını açıyor

13:43 04.12.2024
© Fotoğraf : Tom HegenAlman fotoğrafçının insanın doğaya etkisini gösteren kareleri
Alman fotoğrafçının insanın doğaya etkisini gösteren kareleri - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2024
© Fotoğraf : Tom Hegen
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Arktik'in buzulla kaplı ülkesi Grönland'a tarihinde ilk kez uluslararası havalimanı açılıyor. Buzla kaplı ülkeye ziyaret etmenin artık çok daha kolay olacak. Kısa mesafe uçuşların yapıldığı ve gemilerle ziyaretçilerin taşındığı ülkeye yılda yaklaşık 130 bin kişi ziyaret ediyor.
Soğuk Arktik ülkesi Grönland'a seyahat etmek kolaylaşıyor. Buzul manzaralarıyla dolu Grönland'in başkenti Nuuk'a 2 bin 200 metrelik bir piste sahip tarihinin ilk uluslararası havalimanı açılacak. Yeni açılacak olan havalimanı daha büyük uçaklarda seyahat eden uluslararası ziyaretçileri ağırlayabilecek.
Uçuşların Haziran ayından itibaren United Airlines, New Jersey ve Newark'tan Nuuk Uluslararası Havalimanı'na yapılması planlanıyor. Bu sayede seyahat süresi yaklaşık 4 saate inebilecek. Şu anda Grönland, yakın mesafe uçuşları ve kruvaziyer gemileriyle yılda yaklaşık 130 bin ziyaretçiyi ağırlıyor. Yetkililer, turizmi sürdürülebilir bir şekilde yönetme konusunda dikkatli olacaklarını açıkladı.
Saatte 800 yolcuya kadar hizmet verecek şekilde inşa edilen havalimanı, ülkeye varan her uçuşun ülke ekonomisine yaklaşık 200 bin dolar katkıda bulunması tahmin ediliyor. Yetkililer ziyaretçilerin deneyimlerinin 'tipik bir turistik' geziden 'daha farklı ve cesur bir Arktik deneyimine' dönüşeceğini söylüyor. Ayrıca Danimarka, Kopenhag ve İzlanda, Reykjavik'e direkt uçuşların yapılması planlanıyor.
Yetkililer ayrıca 2026 yılına kadar ülkenin güneyi ve kuzeyini birbirine bağlayacak iki havalimanının daha açılacağını bildirdi.
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