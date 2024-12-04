https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/cinin-elektrikli-arabalara-gecisi-petrol-talebi-buyuk-oranda-dusecek-1091135097.html
Çin'in elektrikli arabalara geçişi: 'Petrol talebi büyük oranda düşecek'
Çin'in elektrikli arabalara geçişi: 'Petrol talebi büyük oranda düşecek'
Sputnik Türkiye
Çin'in elektrikli otomobil kullanımına geçerken, petrol taleplerinin büyük oranda düşeceği öngörülüyor. 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T03:29+0300
2024-12-04T03:29+0300
2024-12-04T03:29+0300
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elektrikli araç
elektrikli otomobil
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Reuters'in haberine göre, Çin, elektrikli otomobillere geçiş nedeniyle petrol talebindeki büyümenin en büyük kaynağı olmaktan çıkacak. Haberde, "Dünyanın en büyük ham petrol alıcısının ulaşım yakıtlarına olan talebi azalmaya başlıyor. Bu durum, devletin petrol tüketimi için talep artışının ana itici gücü olduğu uzun yıllara dayanan bir döneme son verecek" ifadeleri kullanıldı.Uzmanlar, bu eğilimlerin Çin nüfusunun elektrikli araçlara geçişine bağlı olduğunu belirtiyor. Tahminlere göre, geçen yıl küresel petrol tüketiminin yüzde 41'ini oluşturan Çin'in talebinin yerini başka bir pazar alması beklenmiyor. Roscongress raporuna göre, Çin elektrikli otomobil segmentinde lider konumda. 2023 yılı itibarıyla, Çin'deki her üç yeni otomobilden biri elektrikliydi ve ülke, küresel elektrikli otomobil satışlarının yüzde 60'ını oluşturuyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/trump-brics-ulkelerini-yuzde-100-gumruk-vergisi-ile-tehdit-etmisti-boyle-bir-karar-en-cok-kimi-1091118406.html
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çin, petrol, elektrikli araç, elektrikli otomobil
çin, petrol, elektrikli araç, elektrikli otomobil
Çin'in elektrikli arabalara geçişi: 'Petrol talebi büyük oranda düşecek'
Çin'in elektrikli otomobil kullanımına geçerken, petrol taleplerinin büyük oranda düşeceği öngörülüyor.
Reuters'in haberine göre, Çin, elektrikli otomobillere geçiş nedeniyle petrol talebindeki büyümenin en büyük kaynağı olmaktan çıkacak.
Haberde, "Dünyanın en büyük ham petrol alıcısının ulaşım yakıtlarına olan talebi azalmaya başlıyor. Bu durum, devletin petrol tüketimi için talep artışının ana itici gücü olduğu uzun yıllara dayanan bir döneme son verecek" ifadeleri kullanıldı.
Uzmanlar, bu eğilimlerin Çin nüfusunun elektrikli araçlara geçişine bağlı olduğunu belirtiyor. Tahminlere göre, geçen yıl küresel petrol tüketiminin yüzde 41'ini oluşturan Çin'in talebinin yerini başka bir pazar alması beklenmiyor.
Roscongress raporuna göre, Çin elektrikli otomobil segmentinde lider konumda. 2023 yılı itibarıyla, Çin'deki her üç yeni otomobilden biri elektrikliydi ve ülke, küresel elektrikli otomobil satışlarının yüzde 60'ını oluşturuyordu.