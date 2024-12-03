https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/kiymali-borekte-taslik-sucukta-sakatat-cikti-sumaktan-ise-gidada-izin-verilmeyen-boya-cikti-1091094654.html

Kıymalı börekte taşlık, sucukta sakatat çıktı: Sumaktan ise gıdada izin verilmeyen boya çıktı

Kıymalı börekte taşlık, sucukta sakatat çıktı: Sumaktan ise gıdada izin verilmeyen boya çıktı

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş listesini güncelledi. Kıymalı börekte taşlık, sucukta sakatat çıktı. Sumaktan ise gıdada izin verilmeyen boyaya... 03.12.2024, Sputnik Türkiye

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2024-12-03T10:06+0300

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türkiye

tarım ve orman bakanlığı

tağşiş

taklit tağşiş listesi

sarıyer

sarıyer börekçisi

arifoğlu

baharat

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Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlığın 2 Aralık'ta açıkladığı yeni taklit ve tağşiş listesinde yine Sarıyer Börekçisi var. Sultangazi'deki Sarıyer Börekçisi'nde böreğe kıyma yerine taşlık konulduğu ortaya çıktı. Arifoğlu markası sumağında ise gıdada kullanımına izin verilmeyen gıda boyasına rastlandı.Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş listesini açıkladıSon yapılan testlerde; sucuk yapımında sakatat, baharat yapımında yasaklı boya kullanımı tespit edildi. Sumakta boya çıktıTarım Bakanlığı'nın güncellediği son listede sumakta gıda boyası çıktı.

türkiye

sarıyer

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tarım ve orman bakanlığı, tağşiş, taklit tağşiş listesi, sarıyer, sarıyer börekçisi, arifoğlu, baharat