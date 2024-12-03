https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/kiymali-borekte-taslik-sucukta-sakatat-cikti-sumaktan-ise-gidada-izin-verilmeyen-boya-cikti-1091094654.html
Kıymalı börekte taşlık, sucukta sakatat çıktı: Sumaktan ise gıdada izin verilmeyen boya çıktı
Kıymalı börekte taşlık, sucukta sakatat çıktı: Sumaktan ise gıdada izin verilmeyen boya çıktı
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş listesini güncelledi. Kıymalı börekte taşlık, sucukta sakatat çıktı. Sumaktan ise gıdada izin verilmeyen boyaya... 03.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-03T10:06+0300
2024-12-03T10:06+0300
2024-12-03T10:35+0300
türkiye
tarım ve orman bakanlığı
tağşiş
taklit tağşiş listesi
sarıyer
sarıyer börekçisi
arifoğlu
baharat
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Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlığın 2 Aralık'ta açıkladığı yeni taklit ve tağşiş listesinde yine Sarıyer Börekçisi var. Sultangazi'deki Sarıyer Börekçisi'nde böreğe kıyma yerine taşlık konulduğu ortaya çıktı. Arifoğlu markası sumağında ise gıdada kullanımına izin verilmeyen gıda boyasına rastlandı.Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş listesini açıkladıSon yapılan testlerde; sucuk yapımında sakatat, baharat yapımında yasaklı boya kullanımı tespit edildi. Sumakta boya çıktıTarım Bakanlığı'nın güncellediği son listede sumakta gıda boyası çıktı.
türkiye
sarıyer
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tarım ve orman bakanlığı, tağşiş, taklit tağşiş listesi, sarıyer, sarıyer börekçisi, arifoğlu, baharat
tarım ve orman bakanlığı, tağşiş, taklit tağşiş listesi, sarıyer, sarıyer börekçisi, arifoğlu, baharat
Kıymalı börekte taşlık, sucukta sakatat çıktı: Sumaktan ise gıdada izin verilmeyen boya çıktı
10:06 03.12.2024 (güncellendi: 10:35 03.12.2024)
Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş listesini güncelledi. Kıymalı börekte taşlık, sucukta sakatat çıktı. Sumaktan ise gıdada izin verilmeyen boyaya rastlandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlığın 2 Aralık'ta açıkladığı yeni taklit ve tağşiş listesinde yine Sarıyer Börekçisi var. Sultangazi'deki Sarıyer Börekçisi'nde böreğe kıyma yerine taşlık konulduğu ortaya çıktı. Arifoğlu markası sumağında ise gıdada kullanımına izin verilmeyen gıda boyasına rastlandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş listesini açıkladı
Son yapılan testlerde; sucuk yapımında sakatat, baharat yapımında yasaklı boya kullanımı tespit edildi.
Tarım Bakanlığı'nın güncellediği son listede sumakta gıda boyası çıktı.