https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/bm-genel-kurulu-israilin-golan-tepelerinden-cekilmesini-talep-etti-1091134697.html

BM Genel Kurulu, İsrail'in Golan Tepeleri'nden çekilmesini talep etti

BM Genel Kurulu, İsrail'in Golan Tepeleri'nden çekilmesini talep etti

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, İsrail'in Golan Tepeleri'nden çekilmesi talep edilen bir karar tasarısını 8 'hayır' ve 64 'çekimser' oya karşı 97 'evet'... 04.12.2024, Sputnik Türkiye

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2024-12-04T02:02+0300

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bm güvenlik konseyi

israil

golan tepesi

golan

golan tepeleri

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Bolivya, Küba, Güney Kore, Mısır, Irak, Ürdün, Lübnan, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Sudan, Suriye, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri, Venezuela ve Yemen tarafından sunulan İsrail'in Golan Tepeleri'nden çekilmesi talep edilen bir karar tasarısını oylamaya sundu.Tasarı, 8 'hayır' ve 64 'çekimser' oya karşı 97 'evet' oyuyla kabul edildi.Kararda, İsrail'in 1967'den beri Golan Tepeleri'nden çekilmemesinin ilgili BM Güvenlik Konseyi (BMGK) ve Genel Kurul kararlarına aykırı ve endişe verici olduğu ifade edildi.

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golan tepesi

golan

golan tepeleri

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bm genel kurulu, bm güvenlik konseyi, israil, golan tepesi, golan, golan tepeleri