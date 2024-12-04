https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/bm-genel-kurulu-israilin-golan-tepelerinden-cekilmesini-talep-etti-1091134697.html
BM Genel Kurulu, İsrail'in Golan Tepeleri'nden çekilmesini talep etti
BM Genel Kurulu, İsrail'in Golan Tepeleri'nden çekilmesini talep etti
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, İsrail'in Golan Tepeleri'nden çekilmesi talep edilen bir karar tasarısını 8 'hayır' ve 64 'çekimser' oya karşı 97 'evet'... 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T02:02+0300
2024-12-04T02:02+0300
2024-12-04T02:02+0300
dünya
bm genel kurulu
bm güvenlik konseyi
israil
golan tepesi
golan
golan tepeleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0b/1084718283_0:126:2407:1480_1920x0_80_0_0_5e7472e2481f59ffc812bd344ce2b797.jpg
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Bolivya, Küba, Güney Kore, Mısır, Irak, Ürdün, Lübnan, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Sudan, Suriye, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri, Venezuela ve Yemen tarafından sunulan İsrail'in Golan Tepeleri'nden çekilmesi talep edilen bir karar tasarısını oylamaya sundu.Tasarı, 8 'hayır' ve 64 'çekimser' oya karşı 97 'evet' oyuyla kabul edildi.Kararda, İsrail'in 1967'den beri Golan Tepeleri'nden çekilmemesinin ilgili BM Güvenlik Konseyi (BMGK) ve Genel Kurul kararlarına aykırı ve endişe verici olduğu ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/hizbullah-israilde-2-askeri-us-ile-9-yerlesim-yerine-saldiri-duzenledik-1090114448.html
israil
golan tepesi
golan
golan tepeleri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0b/1084718283_134:0:2274:1605_1920x0_80_0_0_9b117998564e9b481266b1abc1defe98.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bm genel kurulu, bm güvenlik konseyi, israil, golan tepesi, golan, golan tepeleri
bm genel kurulu, bm güvenlik konseyi, israil, golan tepesi, golan, golan tepeleri
BM Genel Kurulu, İsrail'in Golan Tepeleri'nden çekilmesini talep etti
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, İsrail'in Golan Tepeleri'nden çekilmesi talep edilen bir karar tasarısını 8 'hayır' ve 64 'çekimser' oya karşı 97 'evet' oyuyla kabul etti.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Bolivya, Küba, Güney Kore, Mısır, Irak, Ürdün, Lübnan, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Sudan, Suriye, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri, Venezuela ve Yemen tarafından sunulan İsrail'in Golan Tepeleri'nden çekilmesi talep edilen bir karar tasarısını oylamaya sundu.
Tasarı, 8 'hayır' ve 64 'çekimser' oya karşı 97 'evet' oyuyla kabul edildi.
Kararda, İsrail'in 1967'den beri Golan Tepeleri'nden çekilmemesinin ilgili BM Güvenlik Konseyi (BMGK) ve Genel Kurul kararlarına aykırı ve endişe verici olduğu ifade edildi.