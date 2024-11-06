https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/hizbullah-israilde-2-askeri-us-ile-9-yerlesim-yerine-saldiri-duzenledik-1090114448.html

Hizbullah: İsrail'de 2 askeri üs ile 9 yerleşim yerine saldırı düzenledik

Hizbullah: İsrail'de 2 askeri üs ile 9 yerleşim yerine saldırı düzenledik

Sputnik Türkiye

Hizbullah, İsrail'in kuzey ve orta kesimlerinde yer alan 2 askeri üs ile 9 yerleşim birimine yönelik roketli saldırılar düzenlediğini bildirdi. 06.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-06T23:15+0300

2024-11-06T23:15+0300

2024-11-06T23:16+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

lübnan

hizbullah

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Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden İsrail ordusuna ait askeri üs ve yerleşim birimlerinin hedef alındığı belirtildi. Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı yakınlarındaki bir askeri üssün füzelerle hedef alındığına dikkat çekilen açıklamada, söz konusu üste askeri eğitimlerin verildiğine vurgu yapıldı.Golan Tepelerinde bulunan bir üs ile diğer bazı askeri bölgelere de bir dizi roketle saldırı düzenlendiğine işaret edilen açıklamada, füzelerle İsrail'in Safed kenti ile 9 yerleşim birimine saldırılar düzenlendiği kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/israilin-yeni-savunma-bakanindan-ilk-aciklama-1090069045.html

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