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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/hizbullah-israilde-2-askeri-us-ile-9-yerlesim-yerine-saldiri-duzenledik-1090114448.html
Hizbullah: İsrail'de 2 askeri üs ile 9 yerleşim yerine saldırı düzenledik
Hizbullah: İsrail'de 2 askeri üs ile 9 yerleşim yerine saldırı düzenledik
Sputnik Türkiye
Hizbullah, İsrail'in kuzey ve orta kesimlerinde yer alan 2 askeri üs ile 9 yerleşim birimine yönelik roketli saldırılar düzenlediğini bildirdi. 06.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-06T23:15+0300
2024-11-06T23:16+0300
israil- filistin çatışması
israil
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Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden İsrail ordusuna ait askeri üs ve yerleşim birimlerinin hedef alındığı belirtildi. Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı yakınlarındaki bir askeri üssün füzelerle hedef alındığına dikkat çekilen açıklamada, söz konusu üste askeri eğitimlerin verildiğine vurgu yapıldı.Golan Tepelerinde bulunan bir üs ile diğer bazı askeri bölgelere de bir dizi roketle saldırı düzenlendiğine işaret edilen açıklamada, füzelerle İsrail'in Safed kenti ile 9 yerleşim birimine saldırılar düzenlendiği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/israilin-yeni-savunma-bakanindan-ilk-aciklama-1090069045.html
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israil, israil-filistin, lübnan, hizbullah

Hizbullah: İsrail'de 2 askeri üs ile 9 yerleşim yerine saldırı düzenledik

23:15 06.11.2024 (güncellendi: 23:16 06.11.2024)
© Sputnik / Abedal Kader AlbaiLübnan'daki Hizbullah
Lübnan'daki Hizbullah - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2024
© Sputnik / Abedal Kader Albai
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Hizbullah, İsrail'in kuzey ve orta kesimlerinde yer alan 2 askeri üs ile 9 yerleşim birimine yönelik roketli saldırılar düzenlediğini bildirdi.
Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden İsrail ordusuna ait askeri üs ve yerleşim birimlerinin hedef alındığı belirtildi. Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı yakınlarındaki bir askeri üssün füzelerle hedef alındığına dikkat çekilen açıklamada, söz konusu üste askeri eğitimlerin verildiğine vurgu yapıldı.
Golan Tepelerinde bulunan bir üs ile diğer bazı askeri bölgelere de bir dizi roketle saldırı düzenlendiğine işaret edilen açıklamada, füzelerle İsrail'in Safed kenti ile 9 yerleşim birimine saldırılar düzenlendiği kaydedildi.
Israel Katz - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2024
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