https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/istanbul-finans-merkezinde-yangin-panigi-bankadan-aciklama-geldi-1091056972.html

İstanbul Finans Merkezi'nde yangın paniği: Bankadan açıklama geldi

İstanbul Finans Merkezi'nde yangın paniği: Bankadan açıklama geldi

Sputnik Türkiye

İstanbul Finans Merkezi'nde yangın paniği yaşandı. Bodrum katta çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. 02.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-02T11:52+0300

2024-12-02T11:52+0300

2024-12-02T11:52+0300

türkiye

yangın

banka

istanbul finans merkezi

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Finanskent Mahallesi'ndeki İstanbul Finans Merkezi'nin bodrum katında yangın çıktı.İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.Halkbank'tan yapılan açıklamada, yangının mesai saati dışında 04.18'de çıktığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:"İstanbul Finans Merkezi (İFM) ana binamızın -5. bodrum katında, depo alanında teknik bir arıza nedeniyle yangın çıkmıştır. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kısa sürede kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmaları başarıyla tamamlanmıştır. Olayda hiçbir yaralanma yaşanmamış olup, binamızda güvenlik açısından herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Bankamız hizmetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir."

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