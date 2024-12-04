https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/basili-yurt-disi-harc-pulu-donemi-bitiyor-1-ocakta-yeni-donem-basliyor-1091169454.html

Basılı yurt dışı harç pulu dönemi bitiyor: 1 Ocak'ta yeni dönem başlıyor

Basılı yurt dışı harç pulu dönemi bitiyor: 1 Ocak'ta yeni dönem başlıyor

Sputnik Türkiye

Gelirler İdaresi Başkanlığı, basılı yurt dışı harç pulu uygulamasının 1 Ocak 2025'te sona ereceğini duyurdu. 04.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-04T19:06+0300

2024-12-04T19:06+0300

2024-12-04T19:08+0300

ekonomi

gelirler idaresi başkanlığı

vergi dairesi

haberler

türkiye

yurt dışı çıkış harcı

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Türkiye'den yurt dışına çıkışlarda alınan basılı harç pulu uygulaması 1 Ocak 2025'te sona eriyor. Yeni uygulamada, yurt dışına çıkış harcı ödemeleri dijital vergi dairesi, havalimanındaki vezneler veya anlaşmaları bankalar üzerinden yapılacak. Peki yurt dışı çıkış harcı ne kadar? Yurt dışı çıkış harcı ne kadar olacak? İstanbul Havalimanı'nda bulunan Yurt dışı harç pulu satış noktalarında bulunan bilgilendirme panolarında da "Yurt dışına çıkış harcınızı kolayca ödeyin! 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren pulla ödeme sona eriyor. Ödemeleri dijital vergi dairesi, GIB Mobil, Anlaşmalı bankalar, Vergi Dairesi ve havalimanı veznelerinden kolayca ödeyebilirsiniz" bilgilerine yer verildi. Yurt dışı çıkış harcı ne kadar? Yurt dışı çıkış harcı kaç lira olacak?Vergi, harç ve ceza tutarları her yıl yeniden değerleme oranı kadar zamlanıyor. Resmi Gazete'de yeniden değerleme oranı yayımlandı. Söz konusu oran 2024 için yüzde 43.93 olarak belirlendi. Buna göre, pasaport, ehliyet, trafik cezaları, MTV, IMEI kayıt ücretine ne kadar zam geleceği belli oldu. Buna göre 500 lira olan yurt dışı çıkış harcı 719.7 TL'ye yükselecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/yeniden-degerleme-orani-resmi-gazetede-zam-orani-netlesti-mtv-imei-ehliyet-ve-pasaport-harci-ne-1090867017.html

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