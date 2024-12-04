https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/basili-yurt-disi-harc-pulu-donemi-bitiyor-1-ocakta-yeni-donem-basliyor-1091169454.html
Basılı yurt dışı harç pulu dönemi bitiyor: 1 Ocak'ta yeni dönem başlıyor
Basılı yurt dışı harç pulu dönemi bitiyor: 1 Ocak'ta yeni dönem başlıyor
Sputnik Türkiye
Gelirler İdaresi Başkanlığı, basılı yurt dışı harç pulu uygulamasının 1 Ocak 2025'te sona ereceğini duyurdu. 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T19:06+0300
2024-12-04T19:06+0300
2024-12-04T19:08+0300
ekonomi
gelirler idaresi başkanlığı
vergi dairesi
haberler
türkiye
yurt dışı çıkış harcı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/10/1085897873_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_115b8f898f7b655ee0db456826037eaa.jpg
Türkiye'den yurt dışına çıkışlarda alınan basılı harç pulu uygulaması 1 Ocak 2025'te sona eriyor. Yeni uygulamada, yurt dışına çıkış harcı ödemeleri dijital vergi dairesi, havalimanındaki vezneler veya anlaşmaları bankalar üzerinden yapılacak. Peki yurt dışı çıkış harcı ne kadar? Yurt dışı çıkış harcı ne kadar olacak? İstanbul Havalimanı'nda bulunan Yurt dışı harç pulu satış noktalarında bulunan bilgilendirme panolarında da "Yurt dışına çıkış harcınızı kolayca ödeyin! 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren pulla ödeme sona eriyor. Ödemeleri dijital vergi dairesi, GIB Mobil, Anlaşmalı bankalar, Vergi Dairesi ve havalimanı veznelerinden kolayca ödeyebilirsiniz" bilgilerine yer verildi. Yurt dışı çıkış harcı ne kadar? Yurt dışı çıkış harcı kaç lira olacak?Vergi, harç ve ceza tutarları her yıl yeniden değerleme oranı kadar zamlanıyor. Resmi Gazete'de yeniden değerleme oranı yayımlandı. Söz konusu oran 2024 için yüzde 43.93 olarak belirlendi. Buna göre, pasaport, ehliyet, trafik cezaları, MTV, IMEI kayıt ücretine ne kadar zam geleceği belli oldu. Buna göre 500 lira olan yurt dışı çıkış harcı 719.7 TL'ye yükselecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/yeniden-degerleme-orani-resmi-gazetede-zam-orani-netlesti-mtv-imei-ehliyet-ve-pasaport-harci-ne-1090867017.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/10/1085897873_0:0:649:486_1920x0_80_0_0_32a5fba6025cb257439c7fb2c74032af.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yurt dışı çıkış harcı, yurt dışı çıkış harcı fiyatı, yurt dışı çıkış harcı ne kadar, yurt dışı çıkış harcına ne kadar zam gelecek, yurt dışı çıkış harcı pulu nereden alınır,
yurt dışı çıkış harcı, yurt dışı çıkış harcı fiyatı, yurt dışı çıkış harcı ne kadar, yurt dışı çıkış harcına ne kadar zam gelecek, yurt dışı çıkış harcı pulu nereden alınır,
Basılı yurt dışı harç pulu dönemi bitiyor: 1 Ocak'ta yeni dönem başlıyor
19:06 04.12.2024 (güncellendi: 19:08 04.12.2024)
Gelirler İdaresi Başkanlığı, basılı yurt dışı harç pulu uygulamasının 1 Ocak 2025'te sona ereceğini duyurdu.
Türkiye'den yurt dışına çıkışlarda alınan basılı harç pulu uygulaması 1 Ocak 2025'te sona eriyor. Yeni uygulamada, yurt dışına çıkış harcı ödemeleri dijital vergi dairesi, havalimanındaki vezneler veya anlaşmaları bankalar üzerinden yapılacak. Peki yurt dışı çıkış harcı ne kadar? Yurt dışı çıkış harcı ne kadar olacak?
İstanbul Havalimanı'nda bulunan Yurt dışı harç pulu satış noktalarında bulunan bilgilendirme panolarında da "Yurt dışına çıkış harcınızı kolayca ödeyin! 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren pulla ödeme sona eriyor. Ödemeleri dijital vergi dairesi, GIB Mobil, Anlaşmalı bankalar, Vergi Dairesi ve havalimanı veznelerinden kolayca ödeyebilirsiniz" bilgilerine yer verildi.
Yurt dışı çıkış harcı ne kadar? Yurt dışı çıkış harcı kaç lira olacak?
Vergi, harç ve ceza tutarları her yıl yeniden değerleme oranı kadar zamlanıyor. Resmi Gazete'de yeniden değerleme oranı yayımlandı. Söz konusu oran 2024 için yüzde 43.93 olarak belirlendi. Buna göre, pasaport, ehliyet, trafik cezaları, MTV, IMEI kayıt ücretine ne kadar zam geleceği belli oldu.
Buna göre 500 lira olan yurt dışı çıkış harcı 719.7 TL'ye yükselecek.