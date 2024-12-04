https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/balikcilar-sans-eseri-gizemli-tablet-kesfetti-bilinmeyen-yeni-bir-dil-olabilir-1091172251.html

Balıkçılar şans eseri gizemli tablet keşfetti: 'Bilinmeyen yeni bir dil olabilir'

Balıkçılar şans eseri gizemli tablet keşfetti: 'Bilinmeyen yeni bir dil olabilir'

Sputnik Türkiye

Gürcistan'da balıkçılar tarafından bulunan rastlantı sonucu bulunan bazalt tabletin 60 farklı sembol taşıdığı ve dünya üzerinde bilinmeyen yeni bir dil olduğu... 04.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-04T21:09+0300

2024-12-04T21:09+0300

2024-12-04T21:11+0300

dünya

tablet

çivi yazısı tablet

kil tablet

balıkçı

balıkçı gemisi

balıkçı teknesi

balıkçılık

tarih

tarih kitabı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/04/1091171956_0:9:1792:1017_1920x0_80_0_0_262bf4fa4dc61c50b9ce7def3c57f5c0.jpg

Arkeologlar, kaybolmuş eski bir dilin izlerini taşıyan gizemli bir taş tablet ortaya çıkardı.Gürcistan’daki Bashplemi Gölü’nün silt tabakasında yerel balıkçılar tarafından kazara bazalt bir tablet keşfedildi. Taşın yüzeyine kazınmış yedi sıra halinde 60 karakterin 39'unun tamamen benzersiz nitelikte olduğu belirtildi. Arkeologlara göre, bu garip semboller bilim dünyasında bilinen hiçbir dilde yer almıyor. Hindistan, Mısır ve Batı İberya gibi farklı bölgelerin yazılarına göre benzerlikler bulunsa da, Bashplemi Yazıtı kayıtlı herhangi bir dili kullanmıyor. Tabletin kimyasal olarak tarihlendirilmesi mümkün olmasa da, bulunduğu bölgeye dayanarak bu oyma işaretlerin Geç Bronz Çağı veya Erken Demir Çağı’ndan, yaklaşık 14 bin yıl öncesine ait olduğu düşünülüyor.Araştırmacılar, antik yazıtın ne anlatmaya çalıştığını bilmenin mümkün olmadığını ancak mesajın muhtemelen önemli bir şey olduğuna inandıklarını aktardı. Uzmanlar, tekrarlanan figürlerin rakamları temsil etmesi durumunda, yazıtın askeri ganimetlerin kaydı, önemli bir inşaat projesi veya bir tanrıya sunulan adak olabileceğini ifade etti.Tablet üzerindeki 60 karakterin, dönemin şartlarına göre oldukça 'gelişmiş ve rafine' bir teknikle oyulduğu açıklandı. Yazarın önce sembollerin çevresini çentiklerle delinecek şekilde tasarladığı ardından desenleri yuvarlak bir aletle yumuşattığı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/ispartada-2017de-calinan-bin-600-yillik-tarihi-eser-ankarada-ortaya-cikti-1090904452.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tablet, çivi yazısı tablet, kil tablet, balıkçı, balıkçı gemisi, balıkçı teknesi, balıkçılık, tarih, tarih kitabı, dil, ortak dil, arkeolojik kazı, arkeolojik kazı, arkeoloji, arkeolojik keşif, arkeolog, arkeolojik kalıntı, arkeolojik sit alanı