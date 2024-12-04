https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/bakan-tunc-duyurdu-sosyal-ag-saglayicilari-tedbir-almakla-yukumludur-1091170323.html

Bakan Tunç duyurdu: 'Sosyal ağ sağlayıcıları tedbir almakla yükümlüdür'

Bakan Tunç duyurdu: 'Sosyal ağ sağlayıcıları tedbir almakla yükümlüdür'

Sputnik Türkiye

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen 2024 WeProject Küresel Zirvesi'ne katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç değerlendirmelerde bulundu. Bakan Tunç, dijital... 04.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-04T20:16+0300

2024-12-04T20:16+0300

2024-12-04T20:17+0300

türkiye

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birleşik arap emirlikleri (bae)

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BAE WeProject Küresel Zirvesi'nde konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya şirketlerine seslendi.Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen 2024 WeProject Küresel Zirvesi'ne katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç İnternet Ortamında Çocuk İstismarı ve Sömürüyle Mücadele için Ulusal Perspektifler ve Gelecek Taahhütleri Toplantısı'nda açıklama yaptı. Son günlerde sosyal medyada artan çocuk istismarı vakalarına değinen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ''Bu durum, çocuklarımızın internette suç teşkil eden çeşitli içeriklere maruz kalması, kişisel verilerinin kötü niyetli kişilerin eline geçmesi, psikolojik ve cinsel zorbalık içeren siber saldırılara uğraması riskini de artırmaktadır. Teknolojik yenilikler sundukları fırsatların yanında çocuklarımızın haklarını ihlal edilmesine kolaylaştırıcı rol üstlenmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası uyarınca çocukların her çeşit istismara karşı korunması konusunda pozitif yükümlülüğü bulunmaktadır'' dedi.İnternet ortamında tedbirler alındığını açıklayan Bakan Yılmaz Tunç ''Bu kapsamda sosyal ağ sağlayıcılar çocuğun cinsel istismarı konulu içeriklere ilişkin bilgileri Türkiye temsilcisi aracılığıyla adli mevkilere vermekle yükümlü kılınmıştır. Şirketlerin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi durumunda Cumhuriyet Savcılığı tarafından bant daraltma uygulaması yapılması hakkı adli mercilere sunulmuştur. Ayrıca sosyal ağ sağlayıcıları çocuklara yönelik ayrıştırılmış hizmet sunma konusunda gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler'' açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/bakan-uraloglu-duyurdu-16-yas-alti-sosyal-medya-hesabi-acmamali-1090990324.html

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