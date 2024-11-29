https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/bakan-uraloglu-duyurdu-16-yas-alti-sosyal-medya-hesabi-acmamali-1090990324.html

Bakan Uraloğlu duyurdu: '16 yaş altı sosyal medya hesabı açmamalı'

Bakan Uraloğlu duyurdu: '16 yaş altı sosyal medya hesabı açmamalı'

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu canlı yayında gündemde olan konuları değerlendirdi. Bakan Uraloğlu televizyon programında çocuklara sosyal... 29.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-29T21:30+0300

2024-11-29T21:30+0300

2024-11-29T21:59+0300

türkiye

ulaştırma

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

sosyal medya

sosyal medya yasası

sosyal medya bağımlılığı

yerli ve milli sosyal medya

sosyal medya düzenlemesi

abdulkadir uraloğlu

18 yaş altı gençler

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Canlı yayında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu gündemdeki soruları cevapladı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Habertürk canlı yayınında çocuklara sosyal medya yasağı, Roblox ve Discord yasağı, 5G teknolojisi ve yeni ulaşım projelerini anlattı. Sosyal medya uygulamaları Roblox ve Discord'un yasaklanması hakkında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ''Yasaklama lafını çok sevmiyorum, düzenleme çünkü orada çok fazla flu ve gri alan var. Çok dinamik bir süreç. Onun için bazı şeyleri kaçırmadan gerçekleştirmemiz gerekir. Dünyada bir çok ülke sosyal medya düzenlemelerini hayata geçiriyor. Bir çok ülkede yasaklamalar var. Tiktok'un yasaklanması gibi. Türkiye'de yaklaşık 75 milyon kişi sosyal medya hesabına sahip. Neredeyse doğan çocuğa hesap açıyoruz. Roblox ve Discord hakkında şunları söyleyeyim. 8 tane sosyal medya platformunun Türkiye temsilcisi var. Roblox ve Discord'un yok. 15 milyon aboneli var. Bizim istediğimiz içerikleri çıkartırlarsa açma durumumuz var. X'te 119 tane FETÖ hesabını kapattırdık. Amerika'da kurulan bir kuruluşuz oranın kuralları var diyorlar ancak bizim de kurallarımız var. Uymayanlara uyarıda bulunuruz. Para cezası, bant koyarız en sonunda kapatırız'' açıklamasında bulundu.Sosyal medyaya yaş sınırı mı geliyor?Sosyal medyada yaş sınırı hakkında değerlendirme yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ''Bazı filmlerde yazıyor arama motorunda aradığınızda +18 yazısı çıkıyor. Oraya sadece oyun oynama saikiyle giren 16 yaşından küçük çocukları düşünelim. Onu alıp başka yerlere götürüyorsanız, tahrik ediyorsanız bu başka bir şey. Bunu seçebilecek düzeyde insanlarımızın kendi tercihidir. Ama 16 yaş altı gerçekten disiplin edilmeli, sosyal medya hesabı açmamalı diye bir düşüncem var. Birçok bakanlıkla görüşüyoruz, kurumla istişare ediyoruz. Öncelikle şiddete teşvik ediyor. Akran zorbalığı var. Yaşına göre bir insanın muhatap almaması gereken pornoya kadar giden içerikler var. Bütün dünyayı takip ediyoruz. 16 yaşın bu anlamda doğru olduğunu. 16 yaşın üzerindekiler açabilsin diye düşünüyoruz. Sosyal medya platformlarında üye edilmemeleri, oyun oynamama gibi kriterler koyacağız. Öncelikle bu kararı vermedik. Mevzuat çıkınca halledeceğiz'' dedi.'T.C. Kimlik Numarasını vermeyin'Sosyal medya hesaplarından veya internet üzerinden T.C. Kimlik numarası verilmemesini isteyen Bakan Uraloğlu ''Şu anda cep telefonu aboneliğinde kriterimiz var. Genelde ailelerin üzerine açılıyor. Belki orada yaşın tespiti ile ilgili sorunlar olacak. İlk etapta tespit edemezsek yapay zeka kullanacağız'' açıklamasında bulundu.'2026 yılında 5G sinyali alacağız'GSM teknolojisi hakkında konuşan Bakan Uraloğlu ''Güney Kore'deydim 5G vardı. Türkiye'de 4.5 G var ama orada daha yavaştı. Kendim deneyimledim bunu. Cumhurbaşkanımıza arz edip onun talimatını alacağız. 2026 yılında ilk sinyali alırız'' dedi.'Ankara-İzmir arası 3.5 saate düşecek'Ankara-İzmir Hızlı Treni hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu ''Polatlı'dan itibaren 505 km uzunluğunda. Yüzde 50'leri geçmiş durumdayız. Hedefimiz 2028 yılında bitirmek. 2026 yılında Afyon'a varırız. Ankara İzmir arasını 3.5 saate düşürecek'' ifadesinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/bakan-uraloglu-acikladi-ozel-araclara-kis-lastigi-zorunlulugu-geliyor-1090990857.html

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ulaştırma, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, sosyal medya, sosyal medya yasası, sosyal medya bağımlılığı, yerli ve milli sosyal medya, sosyal medya düzenlemesi, abdulkadir uraloğlu, 18 yaş altı gençler