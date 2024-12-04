https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/aylardir-hastanede-yasam-mucadelesi-veriyordu-kadir-inanirin-saglik-durumunda-yeni-gelisme-1091145281.html
Aylardır hastanede yaşam mücadelesi veriyordu: Kadir İnanır’ın sağlık durumunda yeni gelişme
Aylardır hastanede yaşam mücadelesi veriyordu: Kadir İnanır’ın sağlık durumunda yeni gelişme
Sputnik Türkiye
Mart ayından bu yana çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele eden Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır, doktorlarının onayıyla taburcu edilerek evine döndü... 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T11:21+0300
2024-12-04T11:21+0300
2024-12-04T11:21+0300
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24 Mart’ta İstanbul Beykoz’daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Kadir İnanır, beyne pıhtı atması sonucu inme geçirdi. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde acil bir operasyon geçiren usta oyuncu, tedbir amaçlı entübe edildi.Durumu iyiye giden İnanır, 1 Nisan’da yoğun bakımdan çıkarılarak normal servise alındı ve 4 Nisan’da taburcu edildi. Ancak Ağustos ayında akciğer enfeksiyonu nedeniyle yeniden hastaneye kaldırıldı. Bu kez felç geçirip konuşamadığına dair iddialar magazin gündemini sarstı.Tedavisi süresince göstermiş olduğu direnç dikkat çektiSanatçının tedavi süreci Koç Üniversitesi Hastanesi’nde devam etti. Jülide Kural, İnanır’ın bu süreçteki direncini şu sözlerle anlattı:Evine döndü, sağlığı takip ediliyorKadir İnanır, tedavisinin ardından hafta başında doktorlarının onayıyla taburcu edilerek evine gönderildi. Ancak İnanır’ın sağlık durumu yakından izleniyor. Bir hafta sonra yapılacak kontroller ve tahliller sonucunda yeniden hastaneye yatıp yatmayacağına karar verilecek.Magazin gündeminde yer almaya devam ediyorYeşilçam’ın efsane ismi Kadir İnanır, sağlık sorunlarına rağmen sevenlerini mutlu eden haberlerle gündeme geliyor. İnanır’ın sağlık durumu, takip eden günlerde yapılacak kontrollerle netleşecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/kanserle-mucadele-eden-tanyeli-kimse-ziyaretime-gelmiyor-diye-isyan-etmisti-son-durumunu-safiye-1091139402.html
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Aylardır hastanede yaşam mücadelesi veriyordu: Kadir İnanır’ın sağlık durumunda yeni gelişme
Mart ayından bu yana çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele eden Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır, doktorlarının onayıyla taburcu edilerek evine döndü. Geçirdiği zorlu tedavi sürecinin ardından İnanır’ın durumu yakından izlenmeye devam edecek.
24 Mart’ta İstanbul Beykoz’daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Kadir İnanır, beyne pıhtı atması sonucu inme geçirdi. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde acil bir operasyon geçiren usta oyuncu, tedbir amaçlı entübe edildi.
Durumu iyiye giden İnanır, 1 Nisan’da yoğun bakımdan çıkarılarak normal servise alındı ve 4 Nisan’da taburcu edildi. Ancak Ağustos ayında akciğer enfeksiyonu nedeniyle yeniden hastaneye kaldırıldı. Bu kez felç geçirip konuşamadığına dair iddialar magazin gündemini sarstı.
Tedavisi süresince göstermiş olduğu direnç dikkat çekti
Sanatçının tedavi süreci Koç Üniversitesi Hastanesi’nde devam etti. Jülide Kural, İnanır’ın bu süreçteki direncini şu sözlerle anlattı:
"Aylar süren tedavi sürecinde zorlu zamanlar yaşandı. Ancak Karadeniz’in gücünü, öfkesini ve yaşama tutkusunu taşıyan Kadir, bütün zorlukları aşmada kararlı oldu.”
Evine döndü, sağlığı takip ediliyor
Kadir İnanır, tedavisinin ardından hafta başında doktorlarının onayıyla taburcu edilerek evine gönderildi. Ancak İnanır’ın sağlık durumu yakından izleniyor. Bir hafta sonra yapılacak kontroller ve tahliller sonucunda yeniden hastaneye yatıp yatmayacağına karar verilecek.
Magazin gündeminde yer almaya devam ediyor
Yeşilçam’ın efsane ismi Kadir İnanır, sağlık sorunlarına rağmen sevenlerini mutlu eden haberlerle gündeme geliyor. İnanır’ın sağlık durumu, takip eden günlerde yapılacak kontrollerle netleşecek.