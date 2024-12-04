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Aylardır hastanede yaşam mücadelesi veriyordu: Kadir İnanır’ın sağlık durumunda yeni gelişme
Aylardır hastanede yaşam mücadelesi veriyordu: Kadir İnanır’ın sağlık durumunda yeni gelişme
Sputnik Türkiye
Mart ayından bu yana çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele eden Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır, doktorlarının onayıyla taburcu edilerek evine döndü... 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T11:21+0300
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jülide kural
kadir inanır
sağlık
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24 Mart’ta İstanbul Beykoz’daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Kadir İnanır, beyne pıhtı atması sonucu inme geçirdi. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde acil bir operasyon geçiren usta oyuncu, tedbir amaçlı entübe edildi.Durumu iyiye giden İnanır, 1 Nisan’da yoğun bakımdan çıkarılarak normal servise alındı ve 4 Nisan’da taburcu edildi. Ancak Ağustos ayında akciğer enfeksiyonu nedeniyle yeniden hastaneye kaldırıldı. Bu kez felç geçirip konuşamadığına dair iddialar magazin gündemini sarstı.Tedavisi süresince göstermiş olduğu direnç dikkat çektiSanatçının tedavi süreci Koç Üniversitesi Hastanesi’nde devam etti. Jülide Kural, İnanır’ın bu süreçteki direncini şu sözlerle anlattı:Evine döndü, sağlığı takip ediliyorKadir İnanır, tedavisinin ardından hafta başında doktorlarının onayıyla taburcu edilerek evine gönderildi. Ancak İnanır’ın sağlık durumu yakından izleniyor. Bir hafta sonra yapılacak kontroller ve tahliller sonucunda yeniden hastaneye yatıp yatmayacağına karar verilecek.Magazin gündeminde yer almaya devam ediyorYeşilçam’ın efsane ismi Kadir İnanır, sağlık sorunlarına rağmen sevenlerini mutlu eden haberlerle gündeme geliyor. İnanır’ın sağlık durumu, takip eden günlerde yapılacak kontrollerle netleşecek.
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kadir inanır sağlık durumu, kadir inanır evine döndü, kadir inanır inme geçirdi, kadir inanır felç iddiaları, kadir inanır konuşamıyor mu, kadir inanır yoğun bakım, kadir inanır akciğer enfeksiyonu, kadir inanır hastane süreci, kadir inanır taburcu oldu, jülide kural kadir inanır açıklaması, kadir inanır koç üniversitesi hastanesi, kadir inanır doktor onayı, kadir inanır son sağlık durumu, kadir inanır mart ayı tedavisi, kadir inanır sağlık haberleri, kadir inanır hastaneden çıktı, kadir inanır tekrar hastaneye yatacak mı, kadir inanır yaşıyor mu, kadir inanır iyileşti mi, yeşilçam kadir inanır son durumu

Aylardır hastanede yaşam mücadelesi veriyordu: Kadir İnanır’ın sağlık durumunda yeni gelişme

11:21 04.12.2024
© DHAKadir İnanır
Kadir İnanır - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2024
© DHA
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Mart ayından bu yana çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele eden Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır, doktorlarının onayıyla taburcu edilerek evine döndü. Geçirdiği zorlu tedavi sürecinin ardından İnanır’ın durumu yakından izlenmeye devam edecek.
24 Mart’ta İstanbul Beykoz’daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Kadir İnanır, beyne pıhtı atması sonucu inme geçirdi. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde acil bir operasyon geçiren usta oyuncu, tedbir amaçlı entübe edildi.
Durumu iyiye giden İnanır, 1 Nisan’da yoğun bakımdan çıkarılarak normal servise alındı ve 4 Nisan’da taburcu edildi. Ancak Ağustos ayında akciğer enfeksiyonu nedeniyle yeniden hastaneye kaldırıldı. Bu kez felç geçirip konuşamadığına dair iddialar magazin gündemini sarstı.

Tedavisi süresince göstermiş olduğu direnç dikkat çekti

Sanatçının tedavi süreci Koç Üniversitesi Hastanesi’nde devam etti. Jülide Kural, İnanır’ın bu süreçteki direncini şu sözlerle anlattı:
"Aylar süren tedavi sürecinde zorlu zamanlar yaşandı. Ancak Karadeniz’in gücünü, öfkesini ve yaşama tutkusunu taşıyan Kadir, bütün zorlukları aşmada kararlı oldu.”

Evine döndü, sağlığı takip ediliyor

Kadir İnanır, tedavisinin ardından hafta başında doktorlarının onayıyla taburcu edilerek evine gönderildi. Ancak İnanır’ın sağlık durumu yakından izleniyor. Bir hafta sonra yapılacak kontroller ve tahliller sonucunda yeniden hastaneye yatıp yatmayacağına karar verilecek.

Magazin gündeminde yer almaya devam ediyor

Yeşilçam’ın efsane ismi Kadir İnanır, sağlık sorunlarına rağmen sevenlerini mutlu eden haberlerle gündeme geliyor. İnanır’ın sağlık durumu, takip eden günlerde yapılacak kontrollerle netleşecek.
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