https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/aylardir-hastanede-yasam-mucadelesi-veriyordu-kadir-inanirin-saglik-durumunda-yeni-gelisme-1091145281.html

Aylardır hastanede yaşam mücadelesi veriyordu: Kadir İnanır’ın sağlık durumunda yeni gelişme

Aylardır hastanede yaşam mücadelesi veriyordu: Kadir İnanır’ın sağlık durumunda yeni gelişme

Sputnik Türkiye

Mart ayından bu yana çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele eden Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır, doktorlarının onayıyla taburcu edilerek evine döndü... 04.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-04T11:21+0300

2024-12-04T11:21+0300

2024-12-04T11:21+0300

yaşam

beykoz

yeşilçam

jülide kural

kadir inanır

sağlık

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24 Mart’ta İstanbul Beykoz’daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Kadir İnanır, beyne pıhtı atması sonucu inme geçirdi. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde acil bir operasyon geçiren usta oyuncu, tedbir amaçlı entübe edildi.Durumu iyiye giden İnanır, 1 Nisan’da yoğun bakımdan çıkarılarak normal servise alındı ve 4 Nisan’da taburcu edildi. Ancak Ağustos ayında akciğer enfeksiyonu nedeniyle yeniden hastaneye kaldırıldı. Bu kez felç geçirip konuşamadığına dair iddialar magazin gündemini sarstı.Tedavisi süresince göstermiş olduğu direnç dikkat çektiSanatçının tedavi süreci Koç Üniversitesi Hastanesi’nde devam etti. Jülide Kural, İnanır’ın bu süreçteki direncini şu sözlerle anlattı:Evine döndü, sağlığı takip ediliyorKadir İnanır, tedavisinin ardından hafta başında doktorlarının onayıyla taburcu edilerek evine gönderildi. Ancak İnanır’ın sağlık durumu yakından izleniyor. Bir hafta sonra yapılacak kontroller ve tahliller sonucunda yeniden hastaneye yatıp yatmayacağına karar verilecek.Magazin gündeminde yer almaya devam ediyorYeşilçam’ın efsane ismi Kadir İnanır, sağlık sorunlarına rağmen sevenlerini mutlu eden haberlerle gündeme geliyor. İnanır’ın sağlık durumu, takip eden günlerde yapılacak kontrollerle netleşecek.

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