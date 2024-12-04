https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/avrupa-komisyonu-baskani-leyenin-midillisini-oldurmuslerdi-kurtlarin-koruma-statusu-dusurulecek-1091134977.html

Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen'in midillisini öldürmüşlerdi: Kurtların koruma statüsü düşürülecek

Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen'in midillisini öldürmüşlerdi: Kurtların koruma statüsü düşürülecek

Sputnik Türkiye

Avrupa Komisyonu başkanı Ursula von der Leyen'in en sevdiği midillinin öldürülmesinin ardından Avrupa, kurtların koruma statüsünü düşürdü 04.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-04T03:14+0300

2024-12-04T03:14+0300

2024-12-04T03:14+0300

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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in en sevdiği midillisi Dolly'nin bir kurt tarafından saldırıya uğrayarak öldürülmesinin ardından Avrupa, kurtların koruma statüsünü düşürme kararı aldı. Reuters'in haberine göre, kurt sayısındaki artış ve bu durumun hayvancılık ile tarım üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle kurtların koruma statüsü değiştirildi. Haberde, "7 Mart'tan itibaren kurtların statüsü, Avrupa'daki Yabani Hayvan ve Bitki Örtüsü ile Doğal Yaşam Alanlarının Korunmasına İlişkin Bern Sözleşmesi uyarınca 'sıkı koruma' statüsünden 'koruma' statüsüne indirilecektir" ifadesi yer aldı. Alınan karar, Avrupa ülkelerinin çoğunluğu tarafından yapılan oylamada desteklendi. Ursula von der Leyen, toplantı sonrasında "Kırsal toplumlarımız ve çiftçilerimiz için önemli bir haber. Yaban hayatının korunması ile geçim kaynaklarımızın korunması arasında dengeli bir yaklaşıma ihtiyacımız var" şeklinde açıklamada bulundu. Eylül 2022'nin başlarında, Ursula von der Leyen'in midillisi Dolly, bir kurt tarafından parçalanmıştı. Medyada yer alan haberlere göre, Avrupa Komisyonu geçen yıl Aralık ayında kurtların avlanma ve yakalanmaya karşı korunmasının sınırlandırılmasını önermişti. O dönemde bu girişim, çevre örgütlerinin temsilcileri tarafından sert bir şekilde eleştirilmişti.

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ursula von der leyen, avrupa komisyonu, haberler, midilli, kurt