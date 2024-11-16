https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/von-der-leyen-ab-rusyadan-gaz-tedarikini-kesmeye-hazir-1090484165.html
Von der Leyen: AB, Rusya’dan gaz tedarikini kesmeye hazır
Von der Leyen: AB, Rusya’dan gaz tedarikini kesmeye hazır
Sputnik Türkiye
Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen, AB'nin Rusya'dan gaz tedarikini kesmeye hazır olduğunu belirtti. 16.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-16T19:04+0300
2024-11-16T19:04+0300
2024-11-16T19:03+0300
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avrupa birliği
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gazprom export
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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın Avusturya'ya gaz tedarikini durdurmasıyla ilgili sosyal medya platformu X’ten yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'dan doğalgaz tedarikini kesmeye hazır olduğunu ifade etti. Von der Leyen “Buna hazırız ve kış için hazırlıklarımızı yaptık. Avrupa Birliği'ndeki gaz depolama tesisleri dolu” ifadelerine yer verdi.Leyen ayrıca, önceki gün Avrupa Birliği adına Şansölye Karl Nehammer ve Avusturya'ya desteğini ifade ettiğini vurguladı.Daha önce Avusturya'nın doğalgaz düzenleyici kurumu E-Control, enerji şirketi OMV'nin Cumartesi günü saat 6.00’dan (TSİ 8.00) itibaren Rus Gazprom şirketinden gaz almayı durdurduğunu açıklamıştı.Düzenleyici kurum, gaz tedarikinin durdurulmasının Avusturya'daki gaz fiyatlarını ya da tüketicilere tedariki etkilemediğini, ülkeye diğer tedarikçilerden de gaz tedarik edilmeye devam edildiğini belirtmişti.Avusturya enerji şirketi OMV 15 Kasım’da yaptığı açıklamada, Gazprom Export'un 16 Kasım'dan itibaren Avusturya'ya gaz tedarikini durdurmasını beklediğini belirtmişti. 13 Kasım'da OMV, Gazprom Export'tan Almanya'ya gaz tedarikiyle ilgili davanın kendi lehine sonuçlandığını ve uluslararası tahkimin Avusturya'ya yapılan tedarik anlaşması kapsamındaki ödemeler için 230 milyon euro artı faiz ve masrafların karşılanmasına hükmettiğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/vucic-abdden-lng-alan-ulkeler-rusyadan-gaz-istemek-zorunda-kalacak-1090317511.html
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ursula von der leyen, avrupa komisyonu, rusya, avusturya, doğalgaz, avrupa birliği, ovm, gazprom export, karl nehammer, almanya
Von der Leyen: AB, Rusya’dan gaz tedarikini kesmeye hazır
Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen, AB'nin Rusya'dan gaz tedarikini kesmeye hazır olduğunu belirtti.
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın Avusturya'ya gaz tedarikini durdurmasıyla ilgili sosyal medya platformu X’ten yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'dan doğalgaz tedarikini kesmeye hazır olduğunu ifade etti.
Von der Leyen “Buna hazırız ve kış için hazırlıklarımızı yaptık. Avrupa Birliği'ndeki gaz depolama tesisleri dolu” ifadelerine yer verdi.
Leyen ayrıca, önceki gün Avrupa Birliği adına Şansölye Karl Nehammer ve Avusturya'ya desteğini ifade ettiğini vurguladı.
Daha önce Avusturya'nın doğalgaz düzenleyici kurumu E-Control, enerji şirketi OMV'nin Cumartesi günü saat 6.00’dan (TSİ 8.00) itibaren Rus Gazprom şirketinden gaz almayı durdurduğunu açıklamıştı.
Düzenleyici kurum, gaz tedarikinin durdurulmasının Avusturya'daki gaz fiyatlarını ya da tüketicilere tedariki etkilemediğini, ülkeye diğer tedarikçilerden de gaz tedarik edilmeye devam edildiğini belirtmişti.
Avusturya enerji şirketi OMV 15 Kasım’da yaptığı açıklamada, Gazprom Export'un 16 Kasım'dan itibaren Avusturya'ya gaz tedarikini durdurmasını beklediğini belirtmişti. 13 Kasım'da OMV, Gazprom Export'tan Almanya'ya gaz tedarikiyle ilgili davanın kendi lehine sonuçlandığını ve uluslararası tahkimin Avusturya'ya yapılan tedarik anlaşması kapsamındaki ödemeler için 230 milyon euro artı faiz ve masrafların karşılanmasına hükmettiğini açıklamıştı.