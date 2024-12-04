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Araları yeni düzeliyordu: Eminem'in annesi Debbie Nelson 69 yaşında hayatını kaybetti
Araları yeni düzeliyordu: Eminem'in annesi Debbie Nelson 69 yaşında hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Ünlü repçi Eminem'in annesi 69 yaşındaki Debbie Nelson akciğer kanserinden dolayı hayatını kaybetti. Eminem ve Nelson'ın ilişkisi yeni düzeliyordu. 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T00:39+0300
2024-12-04T00:39+0300
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TMZ haber ajansının edindiği bilgilere göre, ünlü rap sanatçısı Eminem'in annesi Debbie Nelson, ileri evre akciğer kanseriyle mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.Kaynaklar, Debbie Nelson'ın akciğer kanserinden dolayı dün gece Missouri'nin St. Joseph şehrinde yaşamını yitirdiğini doğruladı.Debbie Nelson'ın kanser teşhisi, Eylül ayında konmuştu ve o dönemde yaşam süresinin kısıtlı olduğu bildirilmişti.Eminem ile ilişkisiEminem ile annesi arasındaki ilişki, uzun yıllar boyunca dramalar ve zorluklarla şekillenen inişli çıkışlı bir süreç olmuştu. Rap kariyerinin başlarında, Eminem, annesini ihmalkar ve tacizci olmakla suçlayarak, "Cleanin' Out My Closet" gibi şarkılarında kişisel eleştirilerde bulunmuştu.Debbie Nelson, 1999 yılında Eminem'e iftira davası açarak, anne-oğul ilişkisini daha da zorlaştırdı. Ayrıca, 2007 yılında 'Oğlum Marshall, Oğlum Eminem' adlı bir anı kitabı yayımlayarak, aile içindeki zorlukları paylaşmıştı.Zamanla, ikili barışma çabalarına girdi ve Eminem, 2013 tarihli 'Headlights' adlı parçasında, annesine karşı söylediği sert sözler için pişmanlık duyduğunu belirterek, gergin ilişkileri nedeniyle özür diledi.Son yıllarda, ikilinin ilişkisi daha da güçlendi ve Debbie Nelson, 2022 yılında Eminem'in Rock &amp; Roll Hall of Fame'e kabul edilmesi nedeniyle onu tebrik etti.
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eminem, eminemin annesi, debbie nelson, cleanin' out my closet, headlights,
eminem, eminemin annesi, debbie nelson, cleanin' out my closet, headlights,

Araları yeni düzeliyordu: Eminem'in annesi Debbie Nelson 69 yaşında hayatını kaybetti

00:39 04.12.2024
© AP Photo / PAUL SANCYA**FILE** Debbie Nelson, mother of rap star Eminem, is shown in this April 10, 2001, file photo in Mount Clemens, Mich. Eminem's mother has been sued by a man who alleges he helped her with a book about the Detroit rapper but was cut out of the profits. (AP Photo/Paul Sancya, File)
**FILE** Debbie Nelson, mother of rap star Eminem, is shown in this April 10, 2001, file photo in Mount Clemens, Mich. Eminem's mother has been sued by a man who alleges he helped her with a book about the Detroit rapper but was cut out of the profits. (AP Photo/Paul Sancya, File) - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2024
© AP Photo / PAUL SANCYA
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Ünlü repçi Eminem'in annesi 69 yaşındaki Debbie Nelson akciğer kanserinden dolayı hayatını kaybetti. Eminem ve Nelson'ın ilişkisi yeni düzeliyordu.
TMZ haber ajansının edindiği bilgilere göre, ünlü rap sanatçısı Eminem'in annesi Debbie Nelson, ileri evre akciğer kanseriyle mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.
Kaynaklar, Debbie Nelson'ın akciğer kanserinden dolayı dün gece Missouri'nin St. Joseph şehrinde yaşamını yitirdiğini doğruladı.
Debbie Nelson'ın kanser teşhisi, Eylül ayında konmuştu ve o dönemde yaşam süresinin kısıtlı olduğu bildirilmişti.

Eminem ile ilişkisi

Eminem ile annesi arasındaki ilişki, uzun yıllar boyunca dramalar ve zorluklarla şekillenen inişli çıkışlı bir süreç olmuştu. Rap kariyerinin başlarında, Eminem, annesini ihmalkar ve tacizci olmakla suçlayarak, "Cleanin' Out My Closet" gibi şarkılarında kişisel eleştirilerde bulunmuştu.
Debbie Nelson, 1999 yılında Eminem'e iftira davası açarak, anne-oğul ilişkisini daha da zorlaştırdı. Ayrıca, 2007 yılında 'Oğlum Marshall, Oğlum Eminem' adlı bir anı kitabı yayımlayarak, aile içindeki zorlukları paylaşmıştı.
Zamanla, ikili barışma çabalarına girdi ve Eminem, 2013 tarihli 'Headlights' adlı parçasında, annesine karşı söylediği sert sözler için pişmanlık duyduğunu belirterek, gergin ilişkileri nedeniyle özür diledi.
Son yıllarda, ikilinin ilişkisi daha da güçlendi ve Debbie Nelson, 2022 yılında Eminem'in Rock & Roll Hall of Fame'e kabul edilmesi nedeniyle onu tebrik etti.
Eminem - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2024
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