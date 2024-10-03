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Ünlü Rapçi Eminem dede olacağını açıkladı
Ünlü Rapçi Eminem dede olacağını açıkladı
Sputnik Türkiye
ABD'li Rapçi Eminem, yeni şarkısı 'Temporary' için çektiği müzik videosunda dede olacağını açıkladı. Yayınladığı videonun sonunda Eminem'in kızı Hailie Jade... 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T23:31+0300
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Marshall Bruce Mathers isimli ABD'li Rapçi Eminem, dede olacağını bir müzik videosu ile duyurdu.Eminem sosyal medya hesabından kızı Hailie Jade ile yıllar boyunca birlikte oldukları görüntülerden oluşan bir montaj video yayınladı. Videoda kızı Hailie Jade babası Eminem'e '1 numaralı Büyükbaba' yazılı forma ile ultrason fotoğrafı verdi. Kızının hamile olduğunu paylaşan Eminem torunu olacağı için mutluluğunu paylaştı. Paylaştığı videoda yer alan şarkısı 'Temporary' çocuklarına adadığı iki eserden biri olarak ifade edildi. Eminem kimdir?Eminem, gerçek adıyla Marshall Bruce Mathers III, 17 Ekim 1972'de Missouri, ABD'de doğmuş bir rapçi olarak tanındı. Hip hop dünyasında 1990'ların sonunda ve 2000'lerin başında büyük bir çıkış yaparak tarihin en başarılı rapçilerinden biri olarak kabul edildi. Beyaz bir rapçi olarak hip hop sahnesine giriş yapması, o dönemde pek rastlanmayan bir durumdu, ancak üstün lirik yeteneği, hikâye anlatma becerisi ve özgün tarzı sayesinde büyük bir başarı elde etti.Eminem, özellikle 1999 yılında çıkan 'The Slim Shady LP' albümüyle geniş kitlelere ulaştı. Bu albümdeki 'My Name Is' adlı hit şarkısı sayesinde büyük bir çıkış yakaladı ve Grammy kazandı. Daha sonra 'The Marshall Mathers LP' ve 'The Eminem Show' gibi çok satan albümlerle dünya çapında üne kavuştu. Kariyeri boyunca toplumsal eleştiriler, kişisel mücadeleler ve şiddet içerikli lirikleriyle dikkat çekti, ancak müziğindeki derin duygusal temalar ve samimiyet, dinleyicileri tarafından takdir gördü.Eminem'in müzik kariyerindeki başarısı dışında, '8 Mile' isimli filmiyle de Hollywood'da kendine yer buldu. Bu filmdeki performansı ve film için yazdığı 'Lose Yourself' şarkısı ona En İyi Orijinal Şarkı dalında Oscar kazandırdı.
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eminem, marshall bruce mathers iii, eminem dede
eminem, marshall bruce mathers iii, eminem dede

Ünlü Rapçi Eminem dede olacağını açıkladı

23:31 03.10.2024 (güncellendi: 23:37 03.10.2024)
© AP Photo / Evan AgostiniEminem
Eminem - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2024
© AP Photo / Evan Agostini
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ABD'li Rapçi Eminem, yeni şarkısı 'Temporary' için çektiği müzik videosunda dede olacağını açıkladı. Yayınladığı videonun sonunda Eminem'in kızı Hailie Jade, babasına 'Büyükbaba' yazılı forma ve ultrasondan bir fotoğraf vererek dede olduğunu açıkladı.
Marshall Bruce Mathers isimli ABD'li Rapçi Eminem, dede olacağını bir müzik videosu ile duyurdu.
Eminem sosyal medya hesabından kızı Hailie Jade ile yıllar boyunca birlikte oldukları görüntülerden oluşan bir montaj video yayınladı. Videoda kızı Hailie Jade babası Eminem'e '1 numaralı Büyükbaba' yazılı forma ile ultrason fotoğrafı verdi. Kızının hamile olduğunu paylaşan Eminem torunu olacağı için mutluluğunu paylaştı. Paylaştığı videoda yer alan şarkısı 'Temporary' çocuklarına adadığı iki eserden biri olarak ifade edildi.

Eminem kimdir?

Eminem, gerçek adıyla Marshall Bruce Mathers III, 17 Ekim 1972'de Missouri, ABD'de doğmuş bir rapçi olarak tanındı. Hip hop dünyasında 1990'ların sonunda ve 2000'lerin başında büyük bir çıkış yaparak tarihin en başarılı rapçilerinden biri olarak kabul edildi. Beyaz bir rapçi olarak hip hop sahnesine giriş yapması, o dönemde pek rastlanmayan bir durumdu, ancak üstün lirik yeteneği, hikâye anlatma becerisi ve özgün tarzı sayesinde büyük bir başarı elde etti.
Eminem, özellikle 1999 yılında çıkan 'The Slim Shady LP' albümüyle geniş kitlelere ulaştı. Bu albümdeki 'My Name Is' adlı hit şarkısı sayesinde büyük bir çıkış yakaladı ve Grammy kazandı. Daha sonra 'The Marshall Mathers LP' ve 'The Eminem Show' gibi çok satan albümlerle dünya çapında üne kavuştu. Kariyeri boyunca toplumsal eleştiriler, kişisel mücadeleler ve şiddet içerikli lirikleriyle dikkat çekti, ancak müziğindeki derin duygusal temalar ve samimiyet, dinleyicileri tarafından takdir gördü.
Eminem'in müzik kariyerindeki başarısı dışında, '8 Mile' isimli filmiyle de Hollywood'da kendine yer buldu. Bu filmdeki performansı ve film için yazdığı 'Lose Yourself' şarkısı ona En İyi Orijinal Şarkı dalında Oscar kazandırdı.
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