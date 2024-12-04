https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/ankarada-kar-yagisi-ve-sis-etkili-oldu-1091143275.html

Ankara'da kar yağışı ve sis etkili oldu

Ankara'da kar yağışı ve sis etkili oldu

Sputnik Türkiye

Ankara'da sabah saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı ve yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü, trafikte seyreden sürücüler... 04.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-04T10:29+0300

2024-12-04T10:29+0300

2024-12-04T10:29+0300

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Kar yağışı, mesai başlangıç saatlerine denk gelince, trafikte yer yer tıkanmalara neden oldu. Özellikle yüksek kesimlerdeki İncek Mahallesi, kar yağışının etkisiyle beyaza büründü. Vatandaşlar, kaygan yollar nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyarılırken, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdü.Ankara'da yarın kar yağışı beklenmiyor ancak sis ve pus etkili olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/engelli-araclarinda-yeni-duzenleme-otvsiz-araci-olanlar-dikkat-1091140366.html

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