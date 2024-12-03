https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/saglik-bakani-memisoglu-mevzuati-cikarttik-3-4-ay-icinde-ne-olacagi-ortaya-cikacaktir-1091126035.html
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Mevzuatı çıkarttık, 3-4 ay içinde ne olacağı ortaya çıkacaktır
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Mevzuatı çıkarttık, 3-4 ay içinde ne olacağı ortaya çıkacaktır
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, aile hekimlerine yönelik yaptığı açıklamada mevzuatla birlikte 3-4 ay içine ne olacağının ortaya çıkacağını belirtti. Şu anda... 03.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-03T19:46+0300
2024-12-03T19:46+0300
2024-12-03T19:52+0300
türkiye
kemal memişoğlu
aile hekimliği
sağlık bakanlığı
grev
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1b/1090896674_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_524be8fd606bde0a15040783b0a40fc3.jpg
Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun, Isparta'da Aile Sağlığı Merkezi ziyareti sırasında yaptığı konuşma bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Memişoğlu buradaki hekimlere yaptığı konuşmasında topluma da seslenerek şu değerlendirmelerde bulundu:Aile hekimlerinin, hastalanmadan sağlığın korunacağını bilen, insanların sağlıklı kalması için uğraşan en önemli hekim olduğunu belirten Memişoğlu, topluma gereksiz ilacın, gereksiz tedavinin talep edilmemesi gerektiği mesajının verilmesine vurgu yaptı.Memişoğlu, "Hastalandıkları zaman 2. basamaklar, 3. basamaklar çok iyi. Ben size çok güveniyorum, aile hekimlerine. Onun için sizlerden de destek istiyoruz. İnşallah bunun üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.'Gözünü bağlayıp bastonla yürüdü'Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da Isparta ziyaretinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında AK Parti İl Başkanlığının düzenlediği etkinliğe katılarak, gözünü bağlayıp bastonla görme engellilerin durumuna dikkati çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/aile-hekimlerinden-5-gunluk-is-birakma-karari-recetemiz-hicbir-sekilde-yonlendirilmeye-calisilamaz-1091067034.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1b/1090896674_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_d563b2c4f71acd640e9501b9281bc437.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kemal memişoğlu, aile hekimliği, sağlık bakanlığı, grev
kemal memişoğlu, aile hekimliği, sağlık bakanlığı, grev
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Mevzuatı çıkarttık, 3-4 ay içinde ne olacağı ortaya çıkacaktır
19:46 03.12.2024 (güncellendi: 19:52 03.12.2024)
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, aile hekimlerine yönelik yaptığı açıklamada mevzuatla birlikte 3-4 ay içine ne olacağının ortaya çıkacağını belirtti. Şu anda uygulamada değişiklik olmayacağını söyleyen Bakan, "İncelesinler, görsünler. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu fark edecekler. Doktor adam zeki adamdır, pratik adamdır" açıklamasını yaptı.
Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun, Isparta'da Aile Sağlığı Merkezi ziyareti sırasında yaptığı konuşma bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Memişoğlu buradaki hekimlere yaptığı konuşmasında topluma da seslenerek şu değerlendirmelerde bulundu:
"Mevzuatı çıkarttık. 3-4 ay içinde ne olacağı ortaya çıkacaktır. Ama şu anda biz bunu uygulayacağız. İncelesinler, görsünler. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu fark edecekler. Doktor adam zeki adamdır, pratik adamdır. İnşallah hep beraber üstesinden geleceğiz. Aynı zamanda 1. basamak, 2. basamak entegrasyonu yapmaya çalışıyoruz. Hastamıza gerekli zaman randevu alabilir hale getiriyoruz. Ama topluma da şunu ifade edeyim, aile hekimliği, kendilerinin danışacağı bir aileden bir hekim. Onun dediklerine göre hareket etmeleri gerektiğini toplumun bilmesi lazım."
Aile hekimlerinin, hastalanmadan sağlığın korunacağını bilen, insanların sağlıklı kalması için uğraşan en önemli hekim olduğunu belirten Memişoğlu, topluma gereksiz ilacın, gereksiz tedavinin talep edilmemesi gerektiği mesajının verilmesine vurgu yaptı.
Memişoğlu, "Hastalandıkları zaman 2. basamaklar, 3. basamaklar çok iyi. Ben size çok güveniyorum, aile hekimlerine. Onun için sizlerden de destek istiyoruz. İnşallah bunun üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.
'Gözünü bağlayıp bastonla yürüdü'
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da Isparta ziyaretinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında AK Parti İl Başkanlığının düzenlediği etkinliğe katılarak, gözünü bağlayıp bastonla görme engellilerin durumuna dikkati çekti.