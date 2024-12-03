https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/saglik-bakani-memisoglu-mevzuati-cikarttik-3-4-ay-icinde-ne-olacagi-ortaya-cikacaktir-1091126035.html

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Mevzuatı çıkarttık, 3-4 ay içinde ne olacağı ortaya çıkacaktır

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Mevzuatı çıkarttık, 3-4 ay içinde ne olacağı ortaya çıkacaktır

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, aile hekimlerine yönelik yaptığı açıklamada mevzuatla birlikte 3-4 ay içine ne olacağının ortaya çıkacağını belirtti. Şu anda... 03.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-03T19:46+0300

2024-12-03T19:46+0300

2024-12-03T19:52+0300

türkiye

kemal memişoğlu

aile hekimliği

sağlık bakanlığı

grev

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Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun, Isparta'da Aile Sağlığı Merkezi ziyareti sırasında yaptığı konuşma bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Memişoğlu buradaki hekimlere yaptığı konuşmasında topluma da seslenerek şu değerlendirmelerde bulundu:Aile hekimlerinin, hastalanmadan sağlığın korunacağını bilen, insanların sağlıklı kalması için uğraşan en önemli hekim olduğunu belirten Memişoğlu, topluma gereksiz ilacın, gereksiz tedavinin talep edilmemesi gerektiği mesajının verilmesine vurgu yaptı.Memişoğlu, "Hastalandıkları zaman 2. basamaklar, 3. basamaklar çok iyi. Ben size çok güveniyorum, aile hekimlerine. Onun için sizlerden de destek istiyoruz. İnşallah bunun üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.'Gözünü bağlayıp bastonla yürüdü'Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da Isparta ziyaretinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında AK Parti İl Başkanlığının düzenlediği etkinliğe katılarak, gözünü bağlayıp bastonla görme engellilerin durumuna dikkati çekti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/aile-hekimlerinden-5-gunluk-is-birakma-karari-recetemiz-hicbir-sekilde-yonlendirilmeye-calisilamaz-1091067034.html

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Sputnik Türkiye

kemal memişoğlu, aile hekimliği, sağlık bakanlığı, grev