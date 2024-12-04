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7 yaşındaki çocuğu yumruklayıp yere fırlatmıştı: Tahliye oldu
7 yaşındaki çocuğu yumruklayıp yere fırlatmıştı: Tahliye oldu
Sputnik Türkiye
İstanbul Tuzla'da 7 yaşındaki çocuğa şiddet uygulayan Abdullah Kocaman tahliye oldu. Mahkeme 1 yıl 6 ay hapis cezasına karar verdikten sonra olumlu kanaat ile... 04.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-04T11:55+0300
2024-12-04T11:55+0300
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tuzla
çocuk
şiddet
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Tuzla'da 7 yaşındaki çocuğu önce yumruklayıp ardından da yere fırlatan sanığın cezası belli oldu. Mahkeme, "kasten yaralama" suçunun kendini savunamayacak durumda olan mağdura karşı işlendiğini belirterek sanığın 1 yıl 6 ay hapsine karar verdi. Sabah'ın haberine göre cezasında indirim uygulamadı ancak telafi edilecek bir zararın olmaması ve bir daha suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat oluştuğunu belirterek cezayı erteledi. Sanığın tahliyesine de hükmetti.7 yaşındaki çocuğu yere fırlattı6 Ekim günü İstanbul Tuzla'da 7 yaşındaki B.E.A. bir alışveriş merkezinin otoparkında arkadaşlarıyla oyun oynuyordu. Yandaki düğün salonunda çalışan ve çocuk gürültüsünden rahatsız olan Abdullah Kocaman çocukların yanına gitti. Önce B.E.A.'yı yumrukladı, sonra yere düşen çocuğu kaldırıp bir metre yüksekten yere fırlattı. Çocuk kafa üstü yere çakılıp bir süre bilincini kaybetti, gözaltına alınan saldırgan 9 Ekim günü tutuklandı.21 Ekim'de tahliye olmuştuHakkında "basit yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava başlamadan iddianamenin kabul edilmesiyle 12 gün cezaevinde kalan saldırgan, 21 Ekim tarihinde tahliye oldu.8 Kasım'da yeniden tutuklandıOlaya ilişkin korkunç görüntülerin ortaya çıkması üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararına itiraz etti. Tutuklanması talep edildi. Adalet Bakanlığı sanığın ilk duruşma günü olan 8 Kasım tarihinde yeniden tutuklandığını duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da davaya müdahil oldu.'Pişmanım'İstanbul 42. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 2. celsesinde karar çıktı. Daha önce düğün salonuna girmeye çalışan çocukları çıkardığını söyleyen sanık, "Kendilerini devamlı salondan çıkardığım için bana karşı agresif tavırları vardı. Pişmanım özür diliyorum" dedi. Küçük çocuk psikolog eşliğinde korku dolu anları anlattı.Arkadaşlarıyla oyun oynarken sanığın geldiğini belirterek, "Arkadaşlarım küfretmişti. Ben de ettim. Tokat atıp beni yere düşürdü. Sonra boynumdan tutup yüksek bir yerden taşın üzerine fırlattı. Ben bayıldım" diye konuştu.Tahliye edildiCumhuriyet Savcısı mütalaasında, mağdur çocuğun kendini savunamayacak durumda olduğunu, sanığın eylemini şiddetli ve canavarca hisle gerçekleştirdiğini kaydetti.Ancak çocuğun küfrettiğini kabul ettiğini ve sanığın suçu haksız tahrik altında işlediğini belirterek cezasında indirim istedi. Bakanlık avukatı ise, sanığın eyleminin "öldürmeye teşebbüs" olarak değerlendirilerek görevsizlik kararı verilmesini istedi.Mahkeme, "kasten yaralama" suçunun kendini savunamayacak durumda olan mağdura karşı işlendiğini belirterek sanığın 1 yıl 6 ay hapsine karar verdi. Cezasında indirim uygulamadı ancak telafi edilecek bir zararın olmaması ve bir daha suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat oluştuğunu belirterek cezayı erteledi. Sanığın tahliyesine de hükmetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241201/ankarada-16-yasindaki-cocuk-taksi-duragina-silahli-saldiri--1091039299.html
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tuzla, çocuk, şiddet
tuzla, çocuk, şiddet

7 yaşındaki çocuğu yumruklayıp yere fırlatmıştı: Tahliye oldu

11:55 04.12.2024
© İHAtuzla çocuk
tuzla çocuk - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2024
© İHA
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İstanbul Tuzla'da 7 yaşındaki çocuğa şiddet uygulayan Abdullah Kocaman tahliye oldu. Mahkeme 1 yıl 6 ay hapis cezasına karar verdikten sonra olumlu kanaat ile sanığın tahliyesine karar verdi.
Tuzla'da 7 yaşındaki çocuğu önce yumruklayıp ardından da yere fırlatan sanığın cezası belli oldu. Mahkeme, "kasten yaralama" suçunun kendini savunamayacak durumda olan mağdura karşı işlendiğini belirterek sanığın 1 yıl 6 ay hapsine karar verdi. Sabah'ın haberine göre cezasında indirim uygulamadı ancak telafi edilecek bir zararın olmaması ve bir daha suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat oluştuğunu belirterek cezayı erteledi. Sanığın tahliyesine de hükmetti.

7 yaşındaki çocuğu yere fırlattı

6 Ekim günü İstanbul Tuzla'da 7 yaşındaki B.E.A. bir alışveriş merkezinin otoparkında arkadaşlarıyla oyun oynuyordu. Yandaki düğün salonunda çalışan ve çocuk gürültüsünden rahatsız olan Abdullah Kocaman çocukların yanına gitti. Önce B.E.A.'yı yumrukladı, sonra yere düşen çocuğu kaldırıp bir metre yüksekten yere fırlattı. Çocuk kafa üstü yere çakılıp bir süre bilincini kaybetti, gözaltına alınan saldırgan 9 Ekim günü tutuklandı.

21 Ekim'de tahliye olmuştu

Hakkında "basit yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava başlamadan iddianamenin kabul edilmesiyle 12 gün cezaevinde kalan saldırgan, 21 Ekim tarihinde tahliye oldu.

8 Kasım'da yeniden tutuklandı

Olaya ilişkin korkunç görüntülerin ortaya çıkması üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararına itiraz etti. Tutuklanması talep edildi. Adalet Bakanlığı sanığın ilk duruşma günü olan 8 Kasım tarihinde yeniden tutuklandığını duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da davaya müdahil oldu.

'Pişmanım'

İstanbul 42. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 2. celsesinde karar çıktı. Daha önce düğün salonuna girmeye çalışan çocukları çıkardığını söyleyen sanık, "Kendilerini devamlı salondan çıkardığım için bana karşı agresif tavırları vardı. Pişmanım özür diliyorum" dedi. Küçük çocuk psikolog eşliğinde korku dolu anları anlattı.
Arkadaşlarıyla oyun oynarken sanığın geldiğini belirterek, "Arkadaşlarım küfretmişti. Ben de ettim. Tokat atıp beni yere düşürdü. Sonra boynumdan tutup yüksek bir yerden taşın üzerine fırlattı. Ben bayıldım" diye konuştu.

Tahliye edildi

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, mağdur çocuğun kendini savunamayacak durumda olduğunu, sanığın eylemini şiddetli ve canavarca hisle gerçekleştirdiğini kaydetti.
Ancak çocuğun küfrettiğini kabul ettiğini ve sanığın suçu haksız tahrik altında işlediğini belirterek cezasında indirim istedi. Bakanlık avukatı ise, sanığın eyleminin "öldürmeye teşebbüs" olarak değerlendirilerek görevsizlik kararı verilmesini istedi.
Mahkeme, "kasten yaralama" suçunun kendini savunamayacak durumda olan mağdura karşı işlendiğini belirterek sanığın 1 yıl 6 ay hapsine karar verdi. Cezasında indirim uygulamadı ancak telafi edilecek bir zararın olmaması ve bir daha suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat oluştuğunu belirterek cezayı erteledi. Sanığın tahliyesine de hükmetti.
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