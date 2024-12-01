https://anlatilaninotesi.com.tr/20241201/ankarada-16-yasindaki-cocuk-taksi-duragina-silahli-saldiri--1091039299.html

Ankara'da 16 yaşındaki çocuktan taksi durağına silahlı saldırı

Ankara'da 16 yaşındaki çocuktan taksi durağına silahlı saldırı

Sputnik Türkiye

Ankara'nın Keçiören ilçesinde çağırdığı taksi gelmediği için taksi durağına silahlı saldırıda bulundu. Silahın tutukluk yapması sonucu saldırıda herhangi bir... 01.12.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

taksi

silahlı saldırı

ankara

keçiören

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Ankara'nın Keçiören ilçesinde Atapark Mahallesi'nde bir taksi durağına 16 yaşındaki U.B.K. tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Silah tutukluk yapınca U.B.K., durağın camlarını indirdi. Taksi durağındaki çalışanların müdahalesi sırasında U.B.K. olay yerinden kaçtı. Yapılan ihbar üzerine suça sürüklenen çocuk U.B.K., Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. U.B.K.'nin çağırdığı taksi gelmediği için saldırı gerçekleştirdiği ve 20'den fazla suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

türkiye

ankara

keçiören

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taksi, silahlı saldırı, ankara, keçiören