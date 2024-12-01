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Ankara'da 16 yaşındaki çocuktan taksi durağına silahlı saldırı
Ankara'da 16 yaşındaki çocuktan taksi durağına silahlı saldırı
Sputnik Türkiye
Ankara'nın Keçiören ilçesinde çağırdığı taksi gelmediği için taksi durağına silahlı saldırıda bulundu. Silahın tutukluk yapması sonucu saldırıda herhangi bir... 01.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-01T22:25+0300
2024-12-01T22:26+0300
türkiye
taksi
silahlı saldırı
ankara
keçiören
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde Atapark Mahallesi'nde bir taksi durağına 16 yaşındaki U.B.K. tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Silah tutukluk yapınca U.B.K., durağın camlarını indirdi. Taksi durağındaki çalışanların müdahalesi sırasında U.B.K. olay yerinden kaçtı. Yapılan ihbar üzerine suça sürüklenen çocuk U.B.K., Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. U.B.K.'nin çağırdığı taksi gelmediği için saldırı gerçekleştirdiği ve 20'den fazla suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.
türkiye
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taksi, silahlı saldırı, ankara, keçiören
taksi, silahlı saldırı, ankara, keçiören

Ankara'da 16 yaşındaki çocuktan taksi durağına silahlı saldırı

22:25 01.12.2024 (güncellendi: 22:26 01.12.2024)
© İHA / ALİ OĞULCAN ARSLAN - FAZLI ÇOLAK-AW34129216 yaşındaki bir çocuk, çağırdığı taksi gelmedi diye taksi durağına silahlı saldırıda bulundu
16 yaşındaki bir çocuk, çağırdığı taksi gelmedi diye taksi durağına silahlı saldırıda bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2024
© İHA / ALİ OĞULCAN ARSLAN - FAZLI ÇOLAK-AW341292
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde çağırdığı taksi gelmediği için taksi durağına silahlı saldırıda bulundu. Silahın tutukluk yapması sonucu saldırıda herhangi bir zarar olmazken, çocuk durağın camlarını indirdi.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde Atapark Mahallesi'nde bir taksi durağına 16 yaşındaki U.B.K. tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Silah tutukluk yapınca U.B.K., durağın camlarını indirdi.
Taksi durağındaki çalışanların müdahalesi sırasında U.B.K. olay yerinden kaçtı. Yapılan ihbar üzerine suça sürüklenen çocuk U.B.K., Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
U.B.K.'nin çağırdığı taksi gelmediği için saldırı gerçekleştirdiği ve 20'den fazla suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.
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