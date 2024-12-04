https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/5-aralik-dunya-turk-kahvesi-gunu-geldi-firmalar-ucretsiz-kahve-dagitacak-1091175230.html
5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü geldi: Firmalar ücretsiz kahve dağıtacak
5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü geldi: Firmalar ücretsiz kahve dağıtacak
Sputnik Türkiye
Her yıl kutlanan Dünya Türk Kahvesi Günü 5 Aralık Perşembe günü itibariyle geldi. Türkiye'de bulunan çoğu kafe ve işletme Türk kahvesini ücretsiz olarak... 04.12.2024, Sputnik Türkiye
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Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan kahve firmaları 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi gününde ücretsiz kahve dağıtacak.Türkiye'ye özgü Türk Kahvesi lezzetiyle dünya çapında ünlenirken kahve severlerin ise favorisi haline geldi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 5 Aralık Perşembe günü kutlanacak Dünya Kahve Günü'nde işletmeler Türk Kahvesini bedava dağıtacaklarını açıkladı.Geleneksel olarak her işletme tarafından bedava dağıtılan Türk Kahvesi için mağazalarda yoğunluk oluşacağı ifade edildi. Sabah saatlerinden itibaren gün bitene kadar çoğu ünlü mağaza bedava dağıtım yapacağını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/kahve-fiyatlari-rekor-kirdi-unlu-marka-ambalajlari-kucultecek-1090904594.html
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ücretsiz kahve veren firmalar, bedava kahve nerede, dünya kahve günü ne zaman, 5 aralık ne günü, kahve ücretsiz mi, bugün bedava kahve, bedava kahve veren işletmeler
ücretsiz kahve veren firmalar, bedava kahve nerede, dünya kahve günü ne zaman, 5 aralık ne günü, kahve ücretsiz mi, bugün bedava kahve, bedava kahve veren işletmeler
5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü geldi: Firmalar ücretsiz kahve dağıtacak
23:13 04.12.2024 (güncellendi: 23:14 04.12.2024)
Her yıl kutlanan Dünya Türk Kahvesi Günü 5 Aralık Perşembe günü itibariyle geldi. Türkiye'de bulunan çoğu kafe ve işletme Türk kahvesini ücretsiz olarak dağıtacaklarını duyurdu. Kahve severlerin ilgiyle karşılayacağı etkinliğin gün boyu devam edeceği açıklandı.
Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan kahve firmaları 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi gününde ücretsiz kahve dağıtacak.
Türkiye'ye özgü Türk Kahvesi lezzetiyle dünya çapında ünlenirken kahve severlerin ise favorisi haline geldi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 5 Aralık Perşembe günü kutlanacak Dünya Kahve Günü'nde işletmeler Türk Kahvesini bedava dağıtacaklarını açıkladı.
Geleneksel olarak her işletme tarafından bedava dağıtılan Türk Kahvesi için mağazalarda yoğunluk oluşacağı ifade edildi. Sabah saatlerinden itibaren gün bitene kadar çoğu ünlü mağaza bedava dağıtım yapacağını açıkladı.