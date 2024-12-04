https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/2025-yili-dunya-risk-haritasi-yayinlandi-turkiyede-en-riskli-sehirler-belli-oldu-1091132363.html

2025 yılı 'Dünya Risk Haritası' yayınlandı: Türkiye'de en riskli şehirler belli oldu

2025 yılı 'Dünya Risk Haritası' yayınlandı: Türkiye'de en riskli şehirler belli oldu

Sputnik Türkiye

İsveç kaynaklı bir firma, seyahat edenlerin siyasi şiddet, sosyal huzursuzluk, şiddet ve küçük suçlar ile deprem riskleriyle en fazla karşı karşıya... 04.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-04T00:19+0300

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2024-12-04T00:32+0300

dünya

risk

yüksek risk

risk merkezi raporu

afet

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2025 yılı Dünya Risk Haritası'na göre Türkiye'de en riskli alanların Suriye sınırındaki iller ve Tunceli olduğu belirlendi.Gezginlere seyahat güvenliği hizmeti veren İsveç şirketi Safeture raporuna göre 2025 yılı Dünya Risk Haritası açıklandı. Raporun siyasi şiddet, sosyal huzursuzluk, şiddet ve küçük suçlar ile deprem riskleri ele alınarak hazırlandığı belirtildi. 2025 yılı Dünya Risk Haritası'na göre Türkiye'den Suriye sınırındaki iller ve Tunceli haritada yüksek riskli olarak yer aldı. Dünya'da en riskli alanlar arasında Burkina Faso, Libya ve Myanmar en tehlikeli ülkeler listesine girdi. Avrupa'da yer alan İngiltere, Fransa, İspanya, İsveç ve İtalya 'orta risk' kategorisine geçti. Bu şehirlerin çok güvenli olmadığı vurgulandı. İsviçre'nin başkenti Bern, dünyanın en güvenli şehri olarak kabul edildi.Dünya Risk Haritası'nın dünya çapındaki seyahat risklerini yönetip analiz eden Safeture ve Riskline tarafından geliştirildiği açıklandı. Harita, güvenlik, suç, sağlık, çevresel riskler ve tıbbi bakım gibi çeşitli faktörlere göre belirlenen beş risk seviyesine ayrıldı. Bölgelerin düşük risk, orta risk, orta düzey risk, yüksek risk ve aşırı risk seviyesinde sıralandığı belirtildi.

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