https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/zelenskiy-rusyayi-ikinci-baris-zirvesine-davet-etmek-istiyor--1091087010.html
Zelenskiy, Rusya'yı İkinci 'Barış Zirvesi'ne davet etmek istiyor
Zelenskiy, Rusya'yı İkinci 'Barış Zirvesi'ne davet etmek istiyor
Sputnik Türkiye
Vladimir Zelenskiy, Kyodo News'e verdiği röportajda Rusya'yı ikinci sözde 'barış zirvesine' katılmaya davet edeceğini açıkladı. Zelenskiy, açıklama videosunu... 03.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-03T04:15+0300
2024-12-03T04:15+0300
2024-12-03T04:16+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
kiev
batı
ukrayna
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/03/1091087114_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_8e2ac02df9fe7e2bff942671c716d9d2.jpg
Zelenskiy, “Pozisyonumuzu terk etmiyoruz. Tüm liderler, Rusya'nın ikinci zirvede yer almasını istedi. Onları davet edeceğiz” ifadelerini kullandı. Daha önce, Rusya'nın Bağımsız Devletler Topluluğu ve diğer organlardaki daimi temsilcisi Andrey Grozov, Kiev ve Batı tarafından desteklenen, Zelenskiy'in daha önce önerdiği ve artık geçerliliğini yitirmiş 'formüller' temelinde düzenlenecek yeni zirvenin, Rusya'ya bir ültimatom verme amacı taşıdığını belirtmişti. Kasım ayı sonunda Zelenskiy, Sky News'e verdiği bir röportajda, Ukrayna'nın NATO üyeliği karşılığında ateşkesi kabul edebileceğini ve bazı topraklardan feragat etmeye açık olduğunu ifade etmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, 'karşı taraf'ın Moskova için geri dönüşü olmayan ve kabul edilebilir adımlar atmayı kabul etmeden Ukrayna'da ateşkesin mümkün olmadığını vurgulamıştı.Putin, Rusya'nın düşmanın ateşkesten yararlanarak durumunu iyileştirmesine ve güçlerini yeniden kazanmasına izin veremeyeceğini belirterek, Ukrayna'nın olası NATO üyeliğinin ülkenin güvenliği için bir tehdit oluşturduğunu da ifade etmişti. Putin ayrıca, Kiev'in ittifaka katılımının getirdiği risklerin, Özel Askeri Operasyon'un başlatılmasının sebeplerinden biri olduğunu vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/blinken-abd-ukraynaya-725-milyon-dolarlik-yeni-yardim-paketi-tahsis-etti---1091086876.html
kiev
batı
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/03/1091087114_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0ec238ee6e153a07cf1106883946a010.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
vladimir zelenskiy, kiev, batı, ukrayna
vladimir zelenskiy, kiev, batı, ukrayna
Zelenskiy, Rusya'yı İkinci 'Barış Zirvesi'ne davet etmek istiyor
04:15 03.12.2024 (güncellendi: 04:16 03.12.2024)
Vladimir Zelenskiy, Kyodo News'e verdiği röportajda Rusya'yı ikinci sözde 'barış zirvesine' katılmaya davet edeceğini açıkladı. Zelenskiy, açıklama videosunu ofisinin YouTube kanalında yayınladı.
Zelenskiy, “Pozisyonumuzu terk etmiyoruz. Tüm liderler, Rusya'nın ikinci zirvede yer almasını istedi. Onları davet edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Daha önce, Rusya'nın Bağımsız Devletler Topluluğu ve diğer organlardaki daimi temsilcisi Andrey Grozov, Kiev ve Batı tarafından desteklenen, Zelenskiy'in daha önce önerdiği ve artık geçerliliğini yitirmiş 'formüller' temelinde düzenlenecek yeni zirvenin, Rusya'ya bir ültimatom verme amacı taşıdığını belirtmişti.
Kasım ayı sonunda Zelenskiy, Sky News'e verdiği bir röportajda, Ukrayna'nın NATO üyeliği karşılığında ateşkesi kabul edebileceğini ve bazı topraklardan feragat etmeye açık olduğunu ifade etmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, 'karşı taraf'ın Moskova için geri dönüşü olmayan ve kabul edilebilir adımlar atmayı kabul etmeden Ukrayna'da ateşkesin mümkün olmadığını vurgulamıştı.
Putin, Rusya'nın düşmanın ateşkesten yararlanarak durumunu iyileştirmesine ve güçlerini yeniden kazanmasına izin veremeyeceğini belirterek, Ukrayna'nın olası NATO üyeliğinin ülkenin güvenliği için bir tehdit oluşturduğunu da ifade etmişti.
Putin ayrıca, Kiev'in ittifaka katılımının getirdiği risklerin, Özel Askeri Operasyon'un başlatılmasının sebeplerinden biri olduğunu vurgulamıştı.