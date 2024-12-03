Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın esir düşen askerlerini almak istemediğini belirtti.



Telegram hesabından bir açıklama yapan Zaharova, Kiev rejiminin esir takası sürecini her şekilde sabote etmeyi sürdürdüğünü ve sonuç elde edilen bu fiili çalışmadan kaçmak için her yola başvurduğunu kaydetti.



Bu yıl Rusya Savunma Bakanlığı'nın Ukrayna'ya 935 esir askerin iletilmesini teklif ettiği bilgisini paylaşan Zaharova, ancak Kiev'in 630 askerin iadesini istemediğini, Moskova'nın bu esirleri karşı tarafa hemen iletmeye hazır olduğunu vurguladı.



Zaharova, "Bu nedenle, Rusya'nın takas yapmak istemediğini ve Ukrayna'ya vatandaşlarını vermediğini duyduğunuzda, bunun yalan olduğunu bilin. Rakamlar ve bulgular mevcut. Kiev rejimi, Ukrayna vatandaşlarını almak istemiyor" ifadelerini kullandı.