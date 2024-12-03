https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/vietnami-milyarlarca-dolar-dolandirdigi-icin-idam-alan-emlak-kralicesinin-temyizi-reddedildi-1091093646.html

Vietnam'ı milyarlarca dolar dolandırdığı için idam alan emlak kraliçesinin temyizi reddedildi

Vietnam'ı milyarlarca dolar dolandırdığı için idam alan emlak kraliçesinin temyizi reddedildi

Sputnik Türkiye

Dünyanın ve Vietnam'ın en büyük dolandırıcılık davasında ülkeyi milyarlarca dolar dolandıran emlak kraliçesi Truong My Lan, aldığı idam cezasına karşı açtığı... 03.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-03T10:04+0300

2024-12-03T10:04+0300

2024-12-03T10:04+0300

dünya

truong my lan

vietnam

dolandırıcılık

nitelikli dolandırıcılık

zimmetine para geçirme

idam cezası

temyiz

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Vietnam'da emlak ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren Van Thinh Phat Grubu'nun sahibi Truong My Lan (67), Nisan ayında Vietnam'ın en ilgi çeken yargılaması olarak anılan davada dünyanın en büyük banka dolandırıcılığını yapmaktan ölüm cezasına çarptırılmıştı. Truong My Lan, bankayı ele geçirerek yaptığı işlemlerden milyarlarca dolar haksız kredi aldığı ortaya çıkmış, savcılar, toplam dolandırılan paranın Vietnam'ın 2023 Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'nın yüzde 6'sına eşit olduğunu açıklamıştı. Dolandırdığı paranın yüzde 75'ini öderse idam müebbete çevrilecekİdam cezasına karşı temyiz davası açan Truong My Lan'ın bugün temyiz davasını kaybettiği açıklandı. Vietnam kanunlarına göre bundan sonraki hukuki süreçte dolandırıp zimmetine geçirdiği paranın yüzde 75'ini geri ödeyebilirse, emlak kraliçesinin idam cezası, müebbet hapse çevrilecek.Nisan ayındaki dava sürecinin basına yansıyan detaylarında, Truong My Lan'ın ülkenin beşinci büyük kredi kuruluşu olan Saigon Commercial Bank'ı gizlice kontrol ettiğini ve 10 yıldan fazla bir süre boyunca bir dizi sahte şirket aracılığıyla toplam 44 milyar dolar tutarında kredi ve nakit aldığını tespit etti. Savcılar, karmaşık davada Truong My Lan'ın ülkeyi ne kadar dolandırdığının tam olarak tespit edilemeyeceğini savundu. Mütevazi bir geçmişten milyarderliğe: Truong My Lan'ın hayatıTruong My Lan'ın hayatı mütevazi bir şekilde başlamış, pazarda annesiyle satış yaparken zaman içinde emlak ve mülklere yatırım yaparak 1990'larda oteller ve restoranlar portföyüne sahip olmuştu.Vietnamlı savcılar, Truong My Lan'in bir dizi paravan şirket üzerinden bankanın yüzde 90'ını fiilen kontrol edip bireylerin bankalardaki payının yüzde 5'i aşmasını yasaklayan kuralların etrafından dolandığını iddia ediyordu. Bankadan başkaları üzerine aldığı krediler, bankanın tüm kredilerinin yüzde 93'ünü oluşturuyordu.10 savcı ve 200 kadar avukatın katıldığı Nisan ayındaki davada, 2 bin 700 kişinin ifadesi alındı. Kanıtların ağırlığı 6 tonu bulan 104 kutudaydı. Savcıların dolandırıcılığa örnek gösterdiği bir kredi işleminde Truong My Lan, özel şoförüne bankadan 108 trilyon Vietnam dongu (4 milyar dolar) kredi çektirdiği ve parayı evinin bodrumuna sakladığı iddia edildi. Truong ayrıca, aldığı kredilerin incelemeye tabi tutulmaması için rüşvet dağıtmakla suçlandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241017/idam-cezasi-alan-vietnamli-emlak-kralicesi-bu-sefer-dolandiriciliktan-suclu-bulundu-1089330121.html

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truong my lan, vietnam, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, zimmetine para geçirme, idam cezası, temyiz