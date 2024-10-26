https://anlatilaninotesi.com.tr/20241026/aleyna-cakir-davasinin-iddianamesi-45-yil-sonra-hazirlandi-umitcan-uygun-icin-18-yil-hapis-cezasi-1089700443.html

Aleyna Çakır davasının iddianamesi 4.5 yıl sonra hazırlandı: Ümitcan Uygun için 18 yıl hapis cezası istendi

Aleyna Çakır davasının iddianamesi 4.5 yıl sonra hazırlandı: Ümitcan Uygun için 18 yıl hapis cezası istendi

Sputnik Türkiye

2020 yılında Ümitcan Uygun polisi arayı kız arkadaşı Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'i ölü bulduğunu öne sürmüştü. Evinde bornoz kuşağına bağlı bir... 26.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-26T15:03+0300

2024-10-26T15:03+0300

2024-10-26T15:05+0300

türkiye

aleyna çakır

şüpheli ölüm

ümitcan uygun

sema esen

intihar

kasten öldürme

ankara cumhuriyet başsavcılığı

soruşturma

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2020 yılında Türkiye'nin gündemine Aleyna Çakır ismiyle bilinen Sema Esen'in şüpheli ölümü damga vurmuştu. Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili yeni iddianame hazırlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırlamış olduğu iddianamede baş şüpheli Ümitcan Uygun'un toplam 18 yıla kadar hapsi istendi. Toplam 38 sayfa olan iddianamede Ümitcan Uygun ile Sema Esen'in son yazışmaları da yer alıyor. Dört sene önce Ankara'daki evinde şüpheli bir şekilde ölü bulunan Aleyna Çakır'a yönelik şiddet içeren video kayıtlarının ardında olay yerinde DNA izine rastlanan Ümitcan Uygun'un, 'intihara teşvik etme ve intihar kararını kuvvetlendirme' ve 'eziyet etme' suçlarından toplam 18 yıl hapsi istendi.Aleyna Çakır şikayetçi olmuştuSoruşturma kapsamında ifadesi alının Uygun'un serbest bırakıldığı bildirildi. Aleyna Çakır'ın ölümünden önce sevgilisi Uygun tarafından şiddete maruz kaldığı video kayıtları sosyal medyada yayınlanmıştı. Aleyna Çakır'ın bunun üzerinde Uygun'dan şikayetçi olarak koruma talep ettiği ortaya çıktı.Ankara Başsavcılığı'nın sonradan yaptığı açıklamada, Aleyna'nın öldürülmeden önce 17 Nisan'da darp edilmesiyle 3 Haziran'daki ölümü arasında bağlantı bulunmadığını' savunmuştu.İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda, 'Aleyna Çakır'ın ası fiili sonucu hayatını kaybettiğini ve ası fiilinin canlı olduğu sırada gerçekleştirdiği' kaydedildi.'İntihar edeceğini düşünmedim'2 Haziran 2020 günü Aleyna Çakır'ı evine bıraktıktan sonra arkadaşının aracıyla evden uzaklaştığını iddia eden Ümitcan Uygun, 'ayrıldıktan sonra saat 01:00 sularında Çakır'ın kendisine mesaj attığını ve intihar edeceğini hiç düşünmediğini' söyledi. Ertesi gün Çakır'a ulaşamayınca arkadaşına çilingir çağırmasını isteyen Uygun, Sema Esen'in bu şekilde intihar ettiğini öğrendiğini iddia etti.Mesajlaşmaları da iddianamede yer aldıSema Esen ile Ümitcan Uygun arasında geçen mesajlaşmalar da iddianamede yer aldı. Konuşmalarda Uygun'un Esen'e kendisini sürekli olarak aramasından ve eve gelmesini istemesinden bıktığı ve artık kendisini rahat bırakmasını istemesi üzerine yazışmanın ölüm üzerine sürdürüldüğü kaydedildi. Uygun'un kendisinden vazgeçtiğini öğrenen Çakır'ın ölümü düşünmeye başladığı öne sürüldü.Ailenin avukatından açıklamaEsen ailesinin avukatı Umur Yıldırım'ın yaptığı açıklamada, 'iddianamenin kasten öldürme suçundan düzenlenmediği, İddianamede 'intihara yönlendirme' ve 'eziyet' suçlarından yargılanma istendiğini' vurgulayarak ' iddianame kapsamında bir insanın kendisini bir ila bir buçuk metrelik bornoz kuşağı ile 2 metre bile olmayan bir kapının arkasına asarak öldürmeye çalışmasının kabul edilmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu' belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20221007/umitcan-uyguna-aleyna-cakirin-olumu-davasinda-4-yil-10-ay-hapis-cezasi-1062079731.html

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