https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/ukrayna-heyeti-abdde-trumpin-yeni-ekibiyle-gorusecek-1091131852.html

'Ukrayna heyeti ABD'de Trump'ın yeni ekibiyle görüşecek'

'Ukrayna heyeti ABD'de Trump'ın yeni ekibiyle görüşecek'

Sputnik Türkiye

Ukrayna medyası, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak liderliğindeki bir heyetin, Çarşamba günü ABD'ye gideceğini dile getirdi. 03.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-03T23:28+0300

2024-12-03T23:28+0300

2024-12-03T23:28+0300

ukrayna krizi

abd

keith kellogg

ukrayna

cumhuriyetçiler

vladimir zelenskiy

andrey yermak

rustem umerov

donald trump

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Söz konusu haberde Yermak'ın Savunma Bakanı Rustem Umerov, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yuliya Sviridenko ile birlikte ABD hükümet yetkilileriyle bir araya geleceği belirtildi. Ziyaretin ana amacının ise 'Trumpçılarla' ve yeni seçilen ABD Başkanı Donald Trump'ın çevresindeki kişilerle toplantı yapmak olduğu öne sürüldü.Ek olarak Yermak'ın Ukrayna Özel Temsilciliği için aday gösterilen Keith Kellogg ile de görüşmesinin beklendiği aktarılırken tarafların Trump'ın Ukrayna'ya yönelik gelecekteki politikalarını da ele almayı planladığı öne sürüldü. Yermak, ABD seçimlerinin ardından Trump ile görüşmek istemiş ancak bu istek gerçekleşmemişti.Ukrayinska Pravda'nın 27 Kasım'da kaynaklara dayandırarak verdiği haberde, Kiev'in Beyaz Saray ile ilişkileri kötüleştirmemek maksadıyla Trump'ın göreve başlamasından önce ABD'deki yeni ekiple Ukrayna için bir 'barış planı' konusunda temasta bulunmaktan çekindiği yer almıştı.Kasım ayında Zelenskiy, Trump'ın yardım etmemesi durumunda Ukrayna'nın kaybedeceği tehdidinde bulunmuş ve ABD'nin seçilmiş başkanının büyük etkisini vurgulamıştı. Ayrıca Zelenskiy, Trump'ı defalarca eleştirerek Kiev'in görüşlerini dikkate almadan Rusya ile anlaşma yapabilecek olanın Cumhuriyetçiler olduğunu belirtmişti.

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abd, keith kellogg, ukrayna, cumhuriyetçiler, vladimir zelenskiy, andrey yermak, rustem umerov, donald trump