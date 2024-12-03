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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/ukrayna-heyeti-abdde-trumpin-yeni-ekibiyle-gorusecek-1091131852.html
'Ukrayna heyeti ABD'de Trump'ın yeni ekibiyle görüşecek'
'Ukrayna heyeti ABD'de Trump'ın yeni ekibiyle görüşecek'
Sputnik Türkiye
Ukrayna medyası, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak liderliğindeki bir heyetin, Çarşamba günü ABD'ye gideceğini dile getirdi. 03.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-03T23:28+0300
2024-12-03T23:28+0300
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Söz konusu haberde Yermak'ın Savunma Bakanı Rustem Umerov, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yuliya Sviridenko ile birlikte ABD hükümet yetkilileriyle bir araya geleceği belirtildi. Ziyaretin ana amacının ise 'Trumpçılarla' ve yeni seçilen ABD Başkanı Donald Trump'ın çevresindeki kişilerle toplantı yapmak olduğu öne sürüldü.Ek olarak Yermak'ın Ukrayna Özel Temsilciliği için aday gösterilen Keith Kellogg ile de görüşmesinin beklendiği aktarılırken tarafların Trump'ın Ukrayna'ya yönelik gelecekteki politikalarını da ele almayı planladığı öne sürüldü. Yermak, ABD seçimlerinin ardından Trump ile görüşmek istemiş ancak bu istek gerçekleşmemişti.Ukrayinska Pravda'nın 27 Kasım'da kaynaklara dayandırarak verdiği haberde, Kiev'in Beyaz Saray ile ilişkileri kötüleştirmemek maksadıyla Trump'ın göreve başlamasından önce ABD'deki yeni ekiple Ukrayna için bir 'barış planı' konusunda temasta bulunmaktan çekindiği yer almıştı.Kasım ayında Zelenskiy, Trump'ın yardım etmemesi durumunda Ukrayna'nın kaybedeceği tehdidinde bulunmuş ve ABD'nin seçilmiş başkanının büyük etkisini vurgulamıştı. Ayrıca Zelenskiy, Trump'ı defalarca eleştirerek Kiev'in görüşlerini dikkate almadan Rusya ile anlaşma yapabilecek olanın Cumhuriyetçiler olduğunu belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/sullivan-abd-ocak-ayi-ortasina-kadar-ukraynaya-yuz-binlerce-top-mermisi-ve-binlerce-fuze-tedarik-1091129337.html
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abd, keith kellogg, ukrayna, cumhuriyetçiler, vladimir zelenskiy, andrey yermak, rustem umerov, donald trump
abd, keith kellogg, ukrayna, cumhuriyetçiler, vladimir zelenskiy, andrey yermak, rustem umerov, donald trump

'Ukrayna heyeti ABD'de Trump'ın yeni ekibiyle görüşecek'

23:28 03.12.2024
© AFP 2023 / ALESSANDRO DELLA VALLEUkrayna lideri Zelenskiy ABD
Ukrayna lideri Zelenskiy ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2024
© AFP 2023 / ALESSANDRO DELLA VALLE
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Ukrayna medyası, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak liderliğindeki bir heyetin, Çarşamba günü ABD'ye gideceğini dile getirdi.
Söz konusu haberde Yermak'ın Savunma Bakanı Rustem Umerov, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yuliya Sviridenko ile birlikte ABD hükümet yetkilileriyle bir araya geleceği belirtildi.
Ziyaretin ana amacının ise 'Trumpçılarla' ve yeni seçilen ABD Başkanı Donald Trump'ın çevresindeki kişilerle toplantı yapmak olduğu öne sürüldü.
Ek olarak Yermak'ın Ukrayna Özel Temsilciliği için aday gösterilen Keith Kellogg ile de görüşmesinin beklendiği aktarılırken tarafların Trump'ın Ukrayna'ya yönelik gelecekteki politikalarını da ele almayı planladığı öne sürüldü.
Yermak, ABD seçimlerinin ardından Trump ile görüşmek istemiş ancak bu istek gerçekleşmemişti.
Ukrayinska Pravda'nın 27 Kasım'da kaynaklara dayandırarak verdiği haberde, Kiev'in Beyaz Saray ile ilişkileri kötüleştirmemek maksadıyla Trump'ın göreve başlamasından önce ABD'deki yeni ekiple Ukrayna için bir 'barış planı' konusunda temasta bulunmaktan çekindiği yer almıştı.
Kasım ayında Zelenskiy, Trump'ın yardım etmemesi durumunda Ukrayna'nın kaybedeceği tehdidinde bulunmuş ve ABD'nin seçilmiş başkanının büyük etkisini vurgulamıştı. Ayrıca Zelenskiy, Trump'ı defalarca eleştirerek Kiev'in görüşlerini dikkate almadan Rusya ile anlaşma yapabilecek olanın Cumhuriyetçiler olduğunu belirtmişti.
Jake Sullivan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2024
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