https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/sullivan-abd-ocak-ayi-ortasina-kadar-ukraynaya-yuz-binlerce-top-mermisi-ve-binlerce-fuze-tedarik-1091129337.html

Sullivan: ABD, Ocak ayı ortasına kadar Ukrayna'ya yüz binlerce top mermisi ve binlerce füze tedarik edecek

Sullivan: ABD, Ocak ayı ortasına kadar Ukrayna'ya yüz binlerce top mermisi ve binlerce füze tedarik edecek

Sputnik Türkiye

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, ABD’nin Ocak ayı ortasına kadar Ukrayna'ya yüz binlerce top mermisi ve binlerce füze tedarik edeceğini belirtti. 03.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-03T21:42+0300

2024-12-03T21:42+0300

2024-12-03T21:41+0300

ukrayna krizi

jake sullivan

abd

ulusal güvenlik danışmanı

ukrayna

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füze

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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan yaptığı açıklamada, ABD’nin Ocak ayı ortasına kadar Ukrayna'ya yüz binlerce top mermisi, binlerce füze ve kritik önemdeki diğer silahları tedarik edeceğini söyledi.Sullivan, “Şu andan Ocak ortasına kadar Ukrayna'ya yardım için yüz binlerce ilave top mermisi, binlerce ilave füze ve diğer kritik silahları teslim edeceğiz” dedi.Sullivan ayrıca, askeri yardımın yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'yı ‘bir dizi ek adımla’ güçlendirme talimatı verdiğini, bunlar arasında Rusya karşıtı yaptırımlar ve Rusya'nın derinliklerine uzun menzilli ABD füzeleriyle saldırı için halihazırda verilen iznin de yer aldığını vurguladı.Moskova defalarca Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatının çözüm sürecini engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve bunun ‘ateşle oynamak’ olduğunu ifade ederek, Batı'dan Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatlarının müzakereler açısından olumsuzluk teşkil edeceğini vurgulamıştı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağını belirterek, ABD ve NATO'nun sadece silah tedarik ederek değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında personel eğiterek de çatışmaya doğrudan dahil olduğunu dile getirmişti.Kremlin ise, Batı'nın Ukrayna'ya silah göndermesinin müzakerelere olumsuz etki edeceğinin ve bu durumun çözüm sürecine zarar vereceğinin altını çizmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/rus-senator-puskov-abd-ukraynayi-koruma-yukumlulugunu-ustlenmek-istemiyor-1091128046.html

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jake sullivan, abd, ulusal güvenlik danışmanı, ukrayna, top mermisi, füze, tedarik, askeri yardım, joe biden, rusya, sergey lavrov, nato, kremlin