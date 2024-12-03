https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/tusas-saldirisinda-adi-gecen-velat-cetinkaya-italyada-yakalandi-1091110784.html
TUSAŞ saldırısında adı geçen Velat Çetinkaya, İtalya'da yakalandı
TUSAŞ saldırısında adı geçen Velat Çetinkaya, İtalya'da yakalandı
Sputnik Türkiye
Ankara'da TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında adı geçen PKK'lı Velat Çetinkaya, Roma'da düzenlenen operasyonla yakalandı. 03.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-03T13:57+0300
2024-12-03T13:57+0300
2024-12-03T13:57+0300
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tusaş
roma
stuttgart
tusaş terör saldırısı
velat çetinkaya
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Türkiye'yi yasa boğan ve beş kişinin şehit olduğu TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında adı geçen PKK'lı Velat Çetinkaya, İtalyan polisi tarafından Roma yakınlarındaki Ciampino kentinde yakalandı. Uluslararası terörizm de dahil çeşitli suçlardan tutuklama emri bulunan Çetinkaya'nın Alman makamlarına teslim edilmesi bekleniyor. Günübirlik kiralık bir dairede yakalanan Çetinkaya’nın Roma Temyiz Mahkemesi'ne çıkarıldığı kaydedildi. Çetinkaya’nın resmi prosedürlerin ardından Roma’daki Regina Coeli hapishanesine gönderildiği belirtildi.Çok sayıda tutuklama emri varHakkında uluslararası terörizm de dahil çeşitli suçlardan hakkında Avrupa çapında tutuklama emri bulunan 50 yaşındaki teröristin, 2022 yılında Stuttgart mahkemesi tarafından çıkarılan tutuklama emri gerekçesiyle Alman makamlarının talebi üzerine tutuklandığı aktarıldı.Çetinkaya’nın Alman makamlarına teslim edilmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241025/bakan-ali-yerlikaya-tusas-saldirisinin-detaylarini-ilk-kez-acikladi-1089680380.html
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tusaş terör saldırısı, velat çetinkaya yakalandı, velat çetinkaya tusaş saldırısı,
tusaş terör saldırısı, velat çetinkaya yakalandı, velat çetinkaya tusaş saldırısı,
TUSAŞ saldırısında adı geçen Velat Çetinkaya, İtalya'da yakalandı
Ankara'da TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında adı geçen PKK'lı Velat Çetinkaya, Roma'da düzenlenen operasyonla yakalandı.
Türkiye'yi yasa boğan ve beş kişinin şehit olduğu TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında adı geçen PKK'lı Velat Çetinkaya, İtalyan polisi tarafından Roma yakınlarındaki Ciampino kentinde yakalandı. Uluslararası terörizm de dahil çeşitli suçlardan tutuklama emri bulunan Çetinkaya'nın Alman makamlarına teslim edilmesi bekleniyor.
Günübirlik kiralık bir dairede yakalanan Çetinkaya’nın Roma Temyiz Mahkemesi'ne çıkarıldığı kaydedildi. Çetinkaya’nın resmi prosedürlerin ardından Roma’daki Regina Coeli hapishanesine gönderildiği belirtildi.
Çok sayıda tutuklama emri var
Hakkında uluslararası terörizm de dahil çeşitli suçlardan hakkında Avrupa çapında tutuklama emri bulunan 50 yaşındaki teröristin, 2022 yılında Stuttgart mahkemesi tarafından çıkarılan tutuklama emri gerekçesiyle Alman makamlarının talebi üzerine tutuklandığı aktarıldı.
Çetinkaya’nın Alman makamlarına teslim edilmesi bekleniyor.