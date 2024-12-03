https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/trumpdan-kanadayi-sarsan-cumle-abdnin-100-milyari-olmayan-yasayamacaksaniz-direkt-abdnin-51inci-1091104564.html
Trump'dan Kanada'yı sarsan cümle: 'ABD'nin 100 milyarı olmadan yaşayamacaksanız, direkt ABD'nin 51'inci eyaleti olun'
Trump'dan Kanada'yı sarsan cümle: 'ABD'nin 100 milyarı olmadan yaşayamacaksanız, direkt ABD'nin 51'inci eyaleti olun'
Sputnik Türkiye
ABD'nin seçilmiş Başkanı Trump, Kanada'ya uygulamayı düşündüğü yüzde 25 gümrük vergisinin eleştirilmesi ardından görüştüğü Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya... 03.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-03T12:16+0300
2024-12-03T12:16+0300
2024-12-03T12:26+0300
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eyalet
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gümrük vergisi
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Yakın zamanda Donald Trump, Kanada ve Meksika'ya sınırlarından geçen uyuşturucu ve göçmenlerin önlenmemesi halinde bu ülkelere yüzde 25'lik bir gümrük tarifesi getireceğini açıklamıştı. Kanada'nın büyük zarar göreceği belirtilen uygulama, Kanada Başbakanı Justin Trudeau tarafından eleştirilmişti. Fox News'in kaynaklarına göre, 30 Kasım'da Mar-a-Lago malikanesinde Trump, Trudeau ile sınır ve ticaret konusunu görüştü.Trudeau'nun, bunun Kanada'nın ekonomisini 'öldüreceğini' ifade etmesi üzerine Trump, "Yani ülkeniz ABD'den 100 milyar dolar aşırmadan yaşayamaz mı?" diyerek Kanada'nın, ABD'nin 51. eyaleti olabileceğini ve Trudeau'nun da bu eyaletin valisi olabileceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/trump-en-buyuk-uc-ticari-ortagina-yeni-vergiler-acikladi-kanada-meksika-ve-cinden-bu-savasin-1090825442.html
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kanada, abd, donald trump, justin trudeau, eyalet, vergi, gümrük vergisi, abd, meksika, muhafazakar parti (kanada), fox news
kanada, abd, donald trump, justin trudeau, eyalet, vergi, gümrük vergisi, abd, meksika, muhafazakar parti (kanada), fox news
Trump'dan Kanada'yı sarsan cümle: 'ABD'nin 100 milyarı olmadan yaşayamacaksanız, direkt ABD'nin 51'inci eyaleti olun'
12:16 03.12.2024 (güncellendi: 12:26 03.12.2024)
ABD'nin seçilmiş Başkanı Trump, Kanada'ya uygulamayı düşündüğü yüzde 25 gümrük vergisinin eleştirilmesi ardından görüştüğü Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya, "Madem ABD'den 100 milyar aşırmadan yaşayamayacaksınız, gelin direkt ABD'ye 51'inci eyalet olun" dediği iddia edildi.
Yakın zamanda Donald Trump, Kanada ve Meksika'ya sınırlarından geçen uyuşturucu ve göçmenlerin önlenmemesi halinde bu ülkelere yüzde 25'lik bir gümrük tarifesi getireceğini açıklamıştı. Kanada'nın büyük zarar göreceği belirtilen uygulama, Kanada Başbakanı Justin Trudeau tarafından eleştirilmişti.
Fox News'in kaynaklarına göre, 30 Kasım'da Mar-a-Lago malikanesinde Trump, Trudeau ile sınır ve ticaret konusunu görüştü.
Trudeau'nun, bunun Kanada'nın ekonomisini 'öldüreceğini' ifade etmesi üzerine Trump, "Yani ülkeniz ABD'den 100 milyar dolar aşırmadan yaşayamaz mı?" diyerek Kanada'nın, ABD'nin 51. eyaleti olabileceğini ve Trudeau'nun da bu eyaletin valisi olabileceğini belirtti.