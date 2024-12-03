Trump'dan Kanada'yı sarsan cümle: 'ABD'nin 100 milyarı olmadan yaşayamacaksanız, direkt ABD'nin 51'inci eyaleti olun'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Hasan Arat’tan Samet Aybaba’nın iddialarına karşı hamle
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Yürütme, yenidoğan çetesi ile ilgili sorumluluk almıyor’
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Sahte içkiden can kaybı yükseliyor
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Şiir Dünyası'nda yolculuğa çıkıyoruz. İlk Durağımız Yunus Emre...
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye'nin nanoteknoloji çalışmalarında yeni aşama
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Alman otomotiv sektöründe kriz derinleşiyor
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
‘Suriye bölünürse Büyük Ortadoğu Projesi gerçekleşecek ve İsrail rahatlayacak'
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Atatürk’ün saatini hediye ettiği Sovyet Mareşali’ne tarihi sözü: ‘Türkiye’nin kapıları size her zaman açılır’
17:40
12 dk
SESLİ HABER
Baba Biden'dan oğul Biden'a 'af'
17:57
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
İngiltere ve Galler'de ötenazi yasasına Parlamento'dan onay
18:17
1 dk
SESLİ HABER
Protestoların devam ettiği Gürcistan'a üç Baltık ülkesinden yaptırım
18:24
1 dk
SESLİ HABER
Süpermarketi basan ayı, et reyonunda iki gün kaldı
18:33
1 dk
SESLİ HABER
2024 yılının en popüler kelimesi açıklandı
18:42
1 dk
SESLİ HABER
Türk bilim insanları yeni bir işlemci üretti: Devrim yaratabilir
18:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Suriye'nin kuzeyinde neler oluyor
19:06
83 dk
SESLİ HABER
Wanda Nara İcardi'yi ihbat etti: Evi polis bastı
20:35
1 dk
SESLİ HABER
Forbes listeyi açıkladı: Türkiye'nin en zengini değişti
20:43
1 dk
SESLİ HABER
Trump, Fransa Büyükelçiliği’ne dünürünü önerdi
20:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: 'Aile Hekimlerini Seviyoruz'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Velilerin yüzde 95’i eğitim sisteminden memnun değil
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
GÜN ORTASI
Yenidoğan çetesi davasında 11. gün
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Şiir Dünyası'nda yolculuğa çıkıyoruz. İkinci durağımız Nazım Hikmet Ran
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Emekli Kurmay Albay Atabay: HTŞ'ye alkış tutma terör suçudur
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
ABD, Japonya'daki savaş uçaklarını değiştiriyor: Hedef Çin
17:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Muhteşem Yüzyıl'daki Mihrimah Sultan rolüyle tanınan Mutluç, Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı
18:10
1 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Heavy metalin babası: Ozzy Osbourne
18:20
4 dk
SESLİ HABER
ABD başkanlığını tekrar kazanan Trump’ın ilk yurtdışı ziyareti belli oldu
18:34
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD, F-35'lerin bakımı ve onarımı için servet harcayacak
19:10
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/trumpdan-kanadayi-sarsan-cumle-abdnin-100-milyari-olmayan-yasayamacaksaniz-direkt-abdnin-51inci-1091104564.html
Trump'dan Kanada'yı sarsan cümle: 'ABD'nin 100 milyarı olmadan yaşayamacaksanız, direkt ABD'nin 51'inci eyaleti olun'
Trump'dan Kanada'yı sarsan cümle: 'ABD'nin 100 milyarı olmadan yaşayamacaksanız, direkt ABD'nin 51'inci eyaleti olun'
Sputnik Türkiye
ABD'nin seçilmiş Başkanı Trump, Kanada'ya uygulamayı düşündüğü yüzde 25 gümrük vergisinin eleştirilmesi ardından görüştüğü Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya... 03.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-03T12:16+0300
2024-12-03T12:26+0300
dünya
kanada
abd
donald trump
justin trudeau
eyalet
vergi
gümrük vergisi
abd
meksika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/01/1083347460_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fae662a39024b9c68861383679a07f37.jpg
Yakın zamanda Donald Trump, Kanada ve Meksika'ya sınırlarından geçen uyuşturucu ve göçmenlerin önlenmemesi halinde bu ülkelere yüzde 25'lik bir gümrük tarifesi getireceğini açıklamıştı. Kanada'nın büyük zarar göreceği belirtilen uygulama, Kanada Başbakanı Justin Trudeau tarafından eleştirilmişti. Fox News'in kaynaklarına göre, 30 Kasım'da Mar-a-Lago malikanesinde Trump, Trudeau ile sınır ve ticaret konusunu görüştü.Trudeau'nun, bunun Kanada'nın ekonomisini 'öldüreceğini' ifade etmesi üzerine Trump, "Yani ülkeniz ABD'den 100 milyar dolar aşırmadan yaşayamaz mı?" diyerek Kanada'nın, ABD'nin 51. eyaleti olabileceğini ve Trudeau'nun da bu eyaletin valisi olabileceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/trump-en-buyuk-uc-ticari-ortagina-yeni-vergiler-acikladi-kanada-meksika-ve-cinden-bu-savasin-1090825442.html
kanada
abd
meksika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/01/1083347460_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_23c8742074999d1b3bd0e73106524e77.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kanada, abd, donald trump, justin trudeau, eyalet, vergi, gümrük vergisi, abd, meksika, muhafazakar parti (kanada), fox news
kanada, abd, donald trump, justin trudeau, eyalet, vergi, gümrük vergisi, abd, meksika, muhafazakar parti (kanada), fox news

Trump'dan Kanada'yı sarsan cümle: 'ABD'nin 100 milyarı olmadan yaşayamacaksanız, direkt ABD'nin 51'inci eyaleti olun'

12:16 03.12.2024 (güncellendi: 12:26 03.12.2024)
© AP Photo / Seth WenigDonald Trump,
Donald Trump, - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2024
© AP Photo / Seth Wenig
Abone ol
ABD'nin seçilmiş Başkanı Trump, Kanada'ya uygulamayı düşündüğü yüzde 25 gümrük vergisinin eleştirilmesi ardından görüştüğü Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya, "Madem ABD'den 100 milyar aşırmadan yaşayamayacaksınız, gelin direkt ABD'ye 51'inci eyalet olun" dediği iddia edildi.
Yakın zamanda Donald Trump, Kanada ve Meksika'ya sınırlarından geçen uyuşturucu ve göçmenlerin önlenmemesi halinde bu ülkelere yüzde 25'lik bir gümrük tarifesi getireceğini açıklamıştı. Kanada'nın büyük zarar göreceği belirtilen uygulama, Kanada Başbakanı Justin Trudeau tarafından eleştirilmişti.
Fox News'in kaynaklarına göre, 30 Kasım'da Mar-a-Lago malikanesinde Trump, Trudeau ile sınır ve ticaret konusunu görüştü.
Trudeau'nun, bunun Kanada'nın ekonomisini 'öldüreceğini' ifade etmesi üzerine Trump, "Yani ülkeniz ABD'den 100 milyar dolar aşırmadan yaşayamaz mı?" diyerek Kanada'nın, ABD'nin 51. eyaleti olabileceğini ve Trudeau'nun da bu eyaletin valisi olabileceğini belirtti.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2024
DÜNYA
Trump en büyük üç ticari ortağına yeni vergiler açıkladı: Kanada, Meksika ve Çin'den 'bu savaşın kazananı olmaz' mesajı
26 Kasım, 10:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала