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Macron, yangın sonrası restorasyonu tamamlanan Notre-Dame Katedrali'ni ziyaret etti
Macron, yangın sonrası restorasyonu tamamlanan Notre-Dame Katedrali'ni ziyaret etti
Sputnik Türkiye
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yaklaşık 5 yıl süren restorasyon sonrasında halka açılmadan önce Notre-Dame Katedrali'ni ziyaret etti. Yapımına 1163 yılında... 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T15:34+0300
2024-11-29T15:34+0300
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victor hugo
emmanuel macron
notre dame katedrali
notre dame'ın kamburu
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Fransa'da 1163 yılında ilk temel taşı konulan ünlü Notre-Dame Katedrali'nde 15 Nisan 2019 günü çatısında yangın çıktı. Yaklaşık 500 itfaiyecinin müdahale ettiği yangında çatısı ve kulesi tamamen yanan Notre-Dame'ın restorasyonuna hemen başlanmıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün sosyal medyadan canlı yayınlanan ziyaretiyle restorasyonu 5 yıldır süren Notre-Dame'in son halini gözler önüne serdi. Macron ziyareti sırasında yaptığı konuşmada işçi ailelerine teşekkür ederek, Katedral'in beş yıl içinde restore edilmesini sağlamak için yaptıkları "fedakarlıklarını" övdü. Macron, "Çok derinden minnettarım, Fransa çok derinden minnettar. Notre-Dame'ı beş yıl içinde geri getirdiniz, bu yüzden teşekkür ederim" dedi. Katedral'in birkaç gün içinde halka açılması bekleniyor. Bazı tarihi kaynaklara göre, ünlü Fransız yazar Victor Hugo ünlü eseri Notre Dame'ın Kamburu romanını 1345 yılında hizmete alınan Notre-Dame yıkılmasın, restore edilsin diye yazmış.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/canlar-bes-yil-sonra-ilk-kez-caldi-notre-dame-katedrali-8-aralikta-acilacak-1090194129.html
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victor hugo, emmanuel macron, notre dame katedrali, notre dame'ın kamburu, yangın
victor hugo, emmanuel macron, notre dame katedrali, notre dame'ın kamburu, yangın

Macron, yangın sonrası restorasyonu tamamlanan Notre-Dame Katedrali'ni ziyaret etti

15:34 29.11.2024
© AP Photo / Christophe Petit TessonMacron, yangın sonrası restorasyonu tamamlanan Notre-Dame Katedrali'ni ziyaret etti
Macron, yangın sonrası restorasyonu tamamlanan Notre-Dame Katedrali'ni ziyaret etti - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2024
© AP Photo / Christophe Petit Tesson
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yaklaşık 5 yıl süren restorasyon sonrasında halka açılmadan önce Notre-Dame Katedrali'ni ziyaret etti. Yapımına 1163 yılında başlanan Notre-Dame, 2019 yılında çıkan yangında çatısı ve kulesi tamamen yanmıştı.
Fransa'da 1163 yılında ilk temel taşı konulan ünlü Notre-Dame Katedrali'nde 15 Nisan 2019 günü çatısında yangın çıktı. Yaklaşık 500 itfaiyecinin müdahale ettiği yangında çatısı ve kulesi tamamen yanan Notre-Dame'ın restorasyonuna hemen başlanmıştı.
© AP Photo / Christophe Petit TessonMacron, yangın sonrası restorasyonu tamamlanan Notre-Dame Katedrali'ni ziyaret etti
Macron, yangın sonrası restorasyonu tamamlanan Notre-Dame Katedrali'ni ziyaret etti - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2024
© AP Photo / Christophe Petit Tesson
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün sosyal medyadan canlı yayınlanan ziyaretiyle restorasyonu 5 yıldır süren Notre-Dame'in son halini gözler önüne serdi. Macron ziyareti sırasında yaptığı konuşmada işçi ailelerine teşekkür ederek, Katedral'in beş yıl içinde restore edilmesini sağlamak için yaptıkları "fedakarlıklarını" övdü. Macron, "Çok derinden minnettarım, Fransa çok derinden minnettar. Notre-Dame'ı beş yıl içinde geri getirdiniz, bu yüzden teşekkür ederim" dedi. Katedral'in birkaç gün içinde halka açılması bekleniyor.
Bazı tarihi kaynaklara göre, ünlü Fransız yazar Victor Hugo ünlü eseri Notre Dame'ın Kamburu romanını 1345 yılında hizmete alınan Notre-Dame yıkılmasın, restore edilsin diye yazmış.
Notre Dame - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2024
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