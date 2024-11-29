https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/macron-yangin-sonrasi-restorasyonu-tamamlanan-notre-dame-katedralini-ziyaret-etti-1090977792.html

Macron, yangın sonrası restorasyonu tamamlanan Notre-Dame Katedrali'ni ziyaret etti

Macron, yangın sonrası restorasyonu tamamlanan Notre-Dame Katedrali'ni ziyaret etti

Sputnik Türkiye

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, yaklaşık 5 yıl süren restorasyon sonrasında halka açılmadan önce Notre-Dame Katedrali'ni ziyaret etti. Yapımına 1163 yılında... 29.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-29T15:34+0300

2024-11-29T15:34+0300

2024-11-29T15:34+0300

yaşam

victor hugo

emmanuel macron

notre dame katedrali

notre dame'ın kamburu

yangın

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Fransa'da 1163 yılında ilk temel taşı konulan ünlü Notre-Dame Katedrali'nde 15 Nisan 2019 günü çatısında yangın çıktı. Yaklaşık 500 itfaiyecinin müdahale ettiği yangında çatısı ve kulesi tamamen yanan Notre-Dame'ın restorasyonuna hemen başlanmıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün sosyal medyadan canlı yayınlanan ziyaretiyle restorasyonu 5 yıldır süren Notre-Dame'in son halini gözler önüne serdi. Macron ziyareti sırasında yaptığı konuşmada işçi ailelerine teşekkür ederek, Katedral'in beş yıl içinde restore edilmesini sağlamak için yaptıkları "fedakarlıklarını" övdü. Macron, "Çok derinden minnettarım, Fransa çok derinden minnettar. Notre-Dame'ı beş yıl içinde geri getirdiniz, bu yüzden teşekkür ederim" dedi. Katedral'in birkaç gün içinde halka açılması bekleniyor. Bazı tarihi kaynaklara göre, ünlü Fransız yazar Victor Hugo ünlü eseri Notre Dame'ın Kamburu romanını 1345 yılında hizmete alınan Notre-Dame yıkılmasın, restore edilsin diye yazmış.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241108/canlar-bes-yil-sonra-ilk-kez-caldi-notre-dame-katedrali-8-aralikta-acilacak-1090194129.html

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victor hugo, emmanuel macron, notre dame katedrali, notre dame'ın kamburu, yangın