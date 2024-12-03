https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/ticaret-savasi-tekrardan-mi-alevleniyor-cinden-abdye-askeri-sanayi-urunlerinde-kullanilan-1091105979.html

Ticaret savaşı tekrardan mı alevleniyor: Çin'den ABD'ye askeri sanayi ürünlerinde kullanılan malzemelerde yaptırım

Ticaret savaşı tekrardan mı alevleniyor: Çin'den ABD'ye askeri sanayi ürünlerinde kullanılan malzemelerde yaptırım

Sputnik Türkiye

ABD'nin Çin'e yönelik yarı iletken sektörde kullanılabilecek malzemelere ambargo koymasına karşın Çin de karşı hamle olarak askeri sanayi ürünlerinde... 03.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-03T12:45+0300

2024-12-03T12:45+0300

2024-12-03T12:45+0300

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Çin, ABD’nin yarı iletken sektörüne yönelik son kısıtlamalarının ardından, galyum, germanyum, antimuan gibi askeri sanayi ürünlerinde kullanabilecek süper sert malzemelerin ABD’ye ihracatını yasakladı. Çin Ticaret Bakanlığı, ulusal güvenlik ve çıkarları koruma gerekçesiyle aldığı bu kararın derhal yürürlüğe girdiğini duyurdu. Ayrıca, ABD’ye gönderilen grafit ürünlerinin nihai kullanımına yönelik daha sıkı denetimlerin uygulanacağı belirtildi.Bakanlık açıklamasında, “Prensip olarak, galyum, germanyum, antimuan ve süper sert malzemelerin ABD’ye ihracatına izin verilmeyecektir.” ifadesi kullanıldı. ABD kısıtlamaları başlatmıştı Çin’in bu hamlesi, ABD’nin Çin’in yarı iletken endüstrisine yönelik son üç yıl içindeki üçüncü kısıtlamasının hemen ardından geldi. ABD, aralarında çip ekipmanı üreticisi Naura Technology Group’un da bulunduğu 140 Çinli şirkete ihracat kısıtlaması getirmişti. Çin Gümrük verilerine göre, bu yılın Ekim ayına kadar ABD’ye işlenmiş veya işlenmemiş germanyum ya da galyum sevkiyatı yapılmadı. Oysa bir yıl önce ABD, bu minerallerin sırasıyla dördüncü ve beşinci en büyük pazarı konumundaydı. Galyum ve germanyum, yarı iletkenlerin yanı sıra kızılötesi teknolojiler, fiber optik kablolar ve güneş panellerinde kullanılıyor.Benzer şekilde, Çin’in antimuan ürünlerinin Ekim ayındaki toplam sevkiyatı, Eylül ayına göre yüzde 97 oranında düştü. Bu düşüş, Pekin’in ihracatı sınırlama kararının ardından gerçekleşti. Geçen yıl dünya genelinde çıkarılan antimuanın yüzde 48’i Çin kaynaklıydı. Antimuan; mühimmat, kızılötesi füzeler, nükleer silahlar ve gece görüş gözlüklerinin yanı sıra piller ve fotovoltaik ekipmanlarda da kullanılıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/trumpdan-kanadayi-sarsan-cumle-abdnin-100-milyari-olmayan-yasayamacaksaniz-direkt-abdnin-51inci-1091104564.html

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