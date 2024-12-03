https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/ticaret-bakanligindan-asgari-ucret-uyarisi-firsatcilara-ceza-kesilecek-1091102968.html

Ticaret Bakanlığı'ndan 'asgari ücret' uyarısı: Fırsatçılara ceza kesilecek

Ticaret Bakanlığı'ndan 'asgari ücret' uyarısı: Fırsatçılara ceza kesilecek

Sputnik Türkiye

Asgari ücret 2025 zammı için geri sayım yapılırken Ticaret Bakanlığı'ndan uyarı geldi. Bakanlık, asgari ücret zammını fiyatlamaya çalışan ve maliyet içindeki... 03.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-03T11:56+0300

2024-12-03T11:56+0300

2024-12-03T11:56+0300

ekonomi

asgari ücret

asgari ücret zammı 2025

ticaret bakanlığı

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Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayan zorunlu mal ve hizmet sektörlerinde hem tüketicilerin fahiş fiyat artışları sonucu mağdur olmasını engellemek hem de piyasada adil ve şeffaf ticaret düzenini tesis etmek amacıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.Temel gıda maddesi olan su ve yumurta sektörlerinde yaygın dağıtım ağına sahip üretici firmalarla bahse konu ürünlerin nihai tüketiciye ulaşımına aracılık eden dağıtıcı ve perakendeci firmalar nezdinde ticaret müfettişlerince 19-20 Kasım'da eş zamanlı denetim ve incelemeler yapıldığı bilgisi verilen açıklamada, denetim ve incelemeler sonucu alınacak kararların, uygulanacak idari ve mali cezaların kamuoyuyla hemen paylaşılacağı kaydedildi.Asgari ücrete zam fırsatçılığına karşı harekete geçildiAçıklamada, vatandaşların yaşam standartlarını etkileyen kırmızı ve beyaz et sektörü başta olmak üzere, tüm sektörlerde fiyat hareketleri ve piyasalardaki anlık reaksiyonların yakından takip edildiğine dikkati çekilerek, şu ifadelere yer verildi:"Henüz asgari ücrette bir artış yaşanmamış olmasına rağmen bazı fırsatçıların bu durumu öne sürerek fiyatları haksız şekilde artırma girişimleri Bakanlığımızca yakından takip ediliyor. Asgari ücretteki artış ihtimalini şimdiden fiyatlamaya çalışan ve maliyet içindeki payını dikkate almadan, haksız şekilde asgari ücret artış oranının aynısını direkt fiyat artış oranına dönüştürüp fahiş fiyat uygulamaya kalkan satıcılara gereken kanuni denetimler ve cezai uygulamalar hiç tereddütsüz yapılacaktır. Bu kapsamda, özellikle temel gıda ürünlerinde spekülatif fiyatlandırmalarla ilgili gelen şikayetler doğrultusunda başta ulusal, yerel ve zincir marketler olmak üzere halkımızın vazgeçilmez ihtiyaçlarının satıldığı tüm noktalardaki fiyat artışları titizlikle denetleniyor."Stokçulukta ceza tutarı artıyorBakanlığın 81 il müdürlüklerince düzenli ve yoğun denetim yaptığına işaret edilen açıklamada, yılın 11 ayında 334 binden fazla işletmenin, 15 milyon 50 bin 390 ürünün denetlendiği ve 194 bin 303 aykırılık tespiti yapıldığı ifade edildi.Açıklamada, söz konusu dönemdeki denetimlerde il müdürlüklerince 442 milyon lira ceza kesildiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/milyonlari-ilgilendiren-5-aylik-enflasyon-farki-netlesti-memur-ve-emekli-ne-kadar-zam-alacak--1091096302.html

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asgari ücret, asgari ücret zammı 2025, ticaret bakanlığı