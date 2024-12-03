https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/sivasta-donma-tehlikesi-yasayan-kedi-termal-su-kenarinda-isinmaya-calisti-1091118337.html
Sivas'ta donma tehlikesi yaşayan kedi termal su kenarında ısınmaya çalıştı
Sivas'ta donma tehlikesi yaşayan kedi termal su kenarında ısınmaya çalıştı
Sputnik Türkiye
Sivas'ta dondurucu soğukların etkisi altındaki Altınkale, yoğun kar yağışı sonrası beyaza büründü. Termal suyun kenarında ısınmaya çalışan kedi dikkat çekti. 03.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-03T16:51+0300
2024-12-03T16:51+0300
2024-12-03T16:51+0300
türkiye
sivas
kedi
soğuk
termal
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Sivas-Ankara karayolu üzerinde Sıcak çermik mevkiinde bulunan Altınkale, doğal güzelliğiyle görenlerin ilgisini çekiyor. Yaz aylarında binlerce vatandaşa ev sahipliği yapan Altınkale, kış mevsiminde de eşsiz güzellikleriyle kendine hayran bırakıyor. Beyaz örtüyle kaplanan travertenlerde, sıcak suyun soğuk havayla buluşmasıyla oluşan buhar ise görsel şölen sunuyor. Yaz-kış 48 derece sabit sıcaklığa sahip kaplıca suyu kenarında, adeta donan bir kedinin ise ısınmaya çalışması dikkat çekti. Dondurucu soğukların etkisiyle kedinin yüzü, kirpiği ve vücudunun bir kısmının buzlandığı görüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/dondurucu-soguklar-geliyor-ekstrem-hava-olaylari-gorulecek-istanbula-kar-yagisi-ne-zaman-yilbasi-1091106451.html
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sivas, kedi, soğuk, termal
sivas, kedi, soğuk, termal
Sivas'ta donma tehlikesi yaşayan kedi termal su kenarında ısınmaya çalıştı
Sivas'ta dondurucu soğukların etkisi altındaki Altınkale, yoğun kar yağışı sonrası beyaza büründü. Termal suyun kenarında ısınmaya çalışan kedi dikkat çekti.
Sivas-Ankara karayolu üzerinde Sıcak çermik mevkiinde bulunan Altınkale, doğal güzelliğiyle görenlerin ilgisini çekiyor. Yaz aylarında binlerce vatandaşa ev sahipliği yapan Altınkale, kış mevsiminde de eşsiz güzellikleriyle kendine hayran bırakıyor.
Beyaz örtüyle kaplanan travertenlerde, sıcak suyun soğuk havayla buluşmasıyla oluşan buhar ise görsel şölen sunuyor.
Yaz-kış 48 derece sabit sıcaklığa sahip kaplıca suyu kenarında, adeta donan bir kedinin ise ısınmaya çalışması dikkat çekti. Dondurucu soğukların etkisiyle kedinin yüzü, kirpiği ve vücudunun bir kısmının buzlandığı görüldü.