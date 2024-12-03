https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/sivasta-donma-tehlikesi-yasayan-kedi-termal-su-kenarinda-isinmaya-calisti-1091118337.html

Sivas'ta donma tehlikesi yaşayan kedi termal su kenarında ısınmaya çalıştı

Sivas'ta donma tehlikesi yaşayan kedi termal su kenarında ısınmaya çalıştı

Sputnik Türkiye

Sivas'ta dondurucu soğukların etkisi altındaki Altınkale, yoğun kar yağışı sonrası beyaza büründü. Termal suyun kenarında ısınmaya çalışan kedi dikkat çekti. 03.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-03T16:51+0300

2024-12-03T16:51+0300

2024-12-03T16:51+0300

türkiye

sivas

kedi

soğuk

termal

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Sivas-Ankara karayolu üzerinde Sıcak çermik mevkiinde bulunan Altınkale, doğal güzelliğiyle görenlerin ilgisini çekiyor. Yaz aylarında binlerce vatandaşa ev sahipliği yapan Altınkale, kış mevsiminde de eşsiz güzellikleriyle kendine hayran bırakıyor. Beyaz örtüyle kaplanan travertenlerde, sıcak suyun soğuk havayla buluşmasıyla oluşan buhar ise görsel şölen sunuyor. Yaz-kış 48 derece sabit sıcaklığa sahip kaplıca suyu kenarında, adeta donan bir kedinin ise ısınmaya çalışması dikkat çekti. Dondurucu soğukların etkisiyle kedinin yüzü, kirpiği ve vücudunun bir kısmının buzlandığı görüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/dondurucu-soguklar-geliyor-ekstrem-hava-olaylari-gorulecek-istanbula-kar-yagisi-ne-zaman-yilbasi-1091106451.html

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sivas, kedi, soğuk, termal