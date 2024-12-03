https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/dondurucu-soguklar-geliyor-ekstrem-hava-olaylari-gorulecek-istanbula-kar-yagisi-ne-zaman-yilbasi-1091106451.html

Dondurucu soğuklar geliyor, ekstrem hava olayları görülecek: İstanbul'a kar yağışı ne zaman? Yılbaşı işaret edildi

Dondurucu soğuklar geliyor, ekstrem hava olayları görülecek: İstanbul'a kar yağışı ne zaman? Yılbaşı işaret edildi

Sputnik Türkiye

İstanbul'a yılbaşında kar yağışı sürprizi var mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanı Dr. Güven Özdemir, özellikle aralık ayının ikinci... 03.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-03T13:00+0300

2024-12-03T13:00+0300

2024-12-03T13:02+0300

türkiye

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meteoroloji

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Kasım ayının son haftasıyla birlikte Türkiye genelinde sıcaklıklar aniden 10-15 derece düştü. Soğuk hava etkisibi sürdürürken kar yağışı da bazı bölgelerde bekleniyor. Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, bu düşüşle birlikte özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışlarının başladığını belirtti. “Artık kış moduna geçtik” diyen Özdemir, aralık ayında yağışların etkili olmaya devam edeceğini ifade etti. Özellikle Ege, Akdeniz’in batısı ve ortası, Trakya, Marmara ve Karadeniz kıyı kesimlerinde yağış ihtimali yüksek görünüyor. İç kesimlerde karla karışık yağmur, yüksek rakımlı bölgelerde ise kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji uzmanı Hürriyet'e yaptığı açıklamada, "Aralık ayının ilk iki haftası genelde Orta Akdeniz üzerinden gelecek Alçak Basınç Sistemi’nin etkisinde kalacak. Aralıklı olarak Ege, Akdeniz’in batı ve orta kesimleri, Trakya, Marmara ve Karadeniz’in kıyı kesimlerinin yağış alma ihtimali yüksek görülüyor” ifadelerini kullandı. Aralık ayının ikinci haftasına dikkat: Kutupsal jet akımlarıyla soğuk hava geliyorAralık ayının ikinci yarısından itibaren Polar Vorteks’in bozulması ve Azor Yüksek Basıncı’nın Avrupa’ya yayılmasıyla soğuk hava kütlelerinin Türkiye’ye ulaşacağını belirten Özdemir, kutupsal jet akımlarının etkisiyle ülkeye sert kış koşullarının hakim olabileceğini söyledi.“Buna paralel olarak İzlanda çıkışlı alçak basınçlar ve Atlantik salınımıyla birlikte etkili yağmur ve kar yağışları getirebilir" diyen Özdemir, şunları kaydetti:Yılbaşında kar yağışı bekleniyor mu? İstanbul'a kar yağışı ne zaman?Aralık ayının ikinci yarısında sıcaklıkların iyice düşeceğini vurgulayan Dr. Güven Özdemir, İstanbul'a kar yağışı ihtimaline de değindi. İstanbul için ekstrem hava olaylarının olabileceğini belirten Özdemir, "İstanbul’da Aralık ayının ikinci yarısında soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle ekstrem hava olayları görülebileceğini belirtti. Aralık ayının son günlerinde düşük bir ihtimal olsa da kar alma olasılığı var. Yılbaşına karla girebiliriz” diye konuştu.

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