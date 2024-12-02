https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/istanbulda-sahte-doviz-operasyonu-3-kisi-tutuklandi-1091053593.html

İstanbul'da sahte döviz operasyonu: 3 kişi tutuklandı

İstanbul'da sahte döviz operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Sputnik Türkiye

Bağcılar'da düzenlenen operasyonda, bir otel odasında sahte dolar ve euro ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı. 02.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-02T11:10+0300

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türkiye

istanbul

döviz

sahte para

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İstanbul Bağcılar’da bir otele sahte döviz operasyonu düzenleyen polis ekipleri toplam 25 bin sahte dolar ve 58 bin sahte euro banknot ele geçirdi.Bağcılar’da sahte döviz operasyonuBağcılar'da bulunan bir otele polis ekipleri sahte döviz olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri 29.11.2024 günü operasyon düzenledi. Operasyonda, 50’lik 25 bin sahte dolar, 50’lik 33.000 sahte euro, 100 lük 25 bin sahte euro ele geçirildi. Toplamda 25 bin sahte dolara ve 58 bin sahte euro banknot ele geçirdi. 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/bakan-yerlikaya-duyurdu-sahte-dolar-ve-eurolar-ele-gecirildi-1090988093.html

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