https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/rus-ordusu-donbassta-2-yerlesimi-daha-ele-gecirdi-1600den-fazla-ukrayna-askeri-olduruldu-1091108101.html

Rus ordusu, Donbass'ta 2 yerleşimi daha ele geçirdi: 1600'den fazla Ukrayna askeri öldürüldü

Rus ordusu, Donbass'ta 2 yerleşimi daha ele geçirdi: 1600'den fazla Ukrayna askeri öldürüldü

Sputnik Türkiye

Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusu, Donbass'taki yeni bölgelerde 2 yerleşim biriminde daha kontrolü sağladı. 03.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-03T13:16+0300

2024-12-03T13:16+0300

2024-12-03T13:16+0300

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Rusya Silahlı Kuvvetleri, Zaporojye Bölgesi'nin Novodarovka köyü ile Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Romanovka köyünü Ukraynalı güçlerin elinde aldı.'Sever' (Kuzey) askeri grubu, Harkov istikametinde düşman güçleri bozguna uğratırken 40'tan fazla Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi.'Zapad' (Batı) askeri grubu, taktik konumunu iyileştirip Ukrayna ordusunun asker ve teçhizat yığınaklarını vurdu. Ukrayna tarafı 460 asker ile 3 mühimmat deposunu yitirdi.'Yug' (Güney) askeri grubu, DHC'nin Romanovka yerleşimini özgürleştirdi. DHC'deki bölgelerde yaşanan çatışmalarda 370 Ukrayna askeri hayatını kaybetti.'Tsentr' (Merkez) askeri grubu, düşmanın 12 karşı saldırısını püskürtüp 555'ten fazla askeri ölü olarak ele geçirdi. 'Vostok' (Doğu) askeri grubunun faaliyetleri sonucunda Zaporojye Bölgesi'nin Novoradovka köyü Rus ordusunun eline geçti. 2 karşı saldırıda başarısız olan Ukrayna, 155 asker kaybetti.'Dinyeper' askeri grubu ise 60 Ukrayna askerini ölü olarak ele geçirdi.Rus ordusunun operasyonel-taktik hava araçları, İHA'ları, füze ve topçu birlikleri, 142 farklı noktada Ukrayna ordusunun teçhizatına ve insan gücüne önemli kayıp verdirdi.Son 24 saatte 4'ü özel askeri harekat bölgesinin dışında olmak üzere Ukrayna ordusuna ait 40 İHA hava savunma sistemleri tarafından imha edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/suriye-ordusu-kurt-gruplarin-saldirisini-puskurttu-1091105433.html

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