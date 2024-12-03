https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/puskinin-yasayan-son-torunu-rus-sairin-anitlarinin-yikilmasini-kabullenemiyor-1091117800.html

Puşkin’in yaşayan son torunu, Rus şairin anıtlarının yıkılmasını kabullenemiyor

Puşkin’in yaşayan son torunu, Rus şairin anıtlarının yıkılmasını kabullenemiyor

Sputnik Türkiye

Rus şair Aleksandr Puşkin’in doğrudan soyundan gelen ve soyadını taşıyan torunu, Ukrayna’da ve Baltık ülkelerinde atasının anıtlarının yıkılmasını... 03.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-03T16:25+0300

2024-12-03T16:25+0300

2024-12-03T16:25+0300

dünya

rusya

aleksandr puşkin

aleksandr sergeyeviç puşkin

torun

belçika

brüksel

ukrayna

baltık ülkeleri

anıt

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102036/92/1020369294_0:196:1665:1133_1920x0_80_0_0_e0d78a526b33a12667d69c37ab3a8158.jpg

Rus şair ve yazar Aleksandr Puşkin’in doğrudan soyundan gelen 81 yaşındaki Aleksandr Aleksandroviç Puşkin, Sputnik’e demecinde Ukrayna’da ve Baltık ülkelerinde atasının anıtlarının yıkılmasını kabullenemediğini belirterek, kültürle siyasetin karıştırılmaması çağrısında bulundu.Brüksel’de 1942’de doğan ve halen Belçika’da yaşayan torun Puşkin, “Puşkin anıtları kaldırılıyor, caddelerin ve metro istasyonlarının isimleri değiştiriliyor. Bunu kabullenemem. Aleksandr Sergeyeviç’in son torunu olarak kültürle siyasetin karıştırılmasını kabul edemem” diye konuştu.Puşkin, bu sorunun yaşandığı farklı ülkelerdeki arkadaşlarının zaman zaman kendisine telefon ettiklerini anlattı:Ancak siyasi olayların büyük Rus şairinin yeteneğine hayran olan akıllı insanların ona karşı tutumlarını değiştirmeyeceğini vurgulayan Puşkin, şunları söyledi:Torun Puşkin, 1999 yılında Rus şairin doğumunun 200. yıldönümü anısına Brüksel’de Puşkin anıtının açıldığını hatırlatarak, bu sayede daha fazla Belçikalının kendisinin çalışmaları hakkında bilgi sahibi olduğunu ve ona ilgi duymaya başladığını vurguladı.10 Eylül 1942’de Brüksel’de doğan Aleksandr Aleksandroviç Puşkin, Rus dilinin ve kültürünün Belçika’da popüleştirilmesinde önemli rol oynuyor. Torun Puşkin ayrıca Rusya’daki hasta çocukları ve engellileri desteklemek için yardım etkinliklerine aktif olarak katılıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/kiev-rejiminin-rus-yazarlara-actigi-savas-devam-ediyor-odessada-puskin-aniti-yikilacak-1088231936.html

rusya

belçika

brüksel

ukrayna

baltık ülkeleri

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, aleksandr puşkin, aleksandr sergeyeviç puşkin, torun, belçika, brüksel, ukrayna, baltık ülkeleri, anıt, yıkılma