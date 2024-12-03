https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/puskinin-yasayan-son-torunu-rus-sairin-anitlarinin-yikilmasini-kabullenemiyor-1091117800.html
Puşkin’in yaşayan son torunu, Rus şairin anıtlarının yıkılmasını kabullenemiyor
Puşkin’in yaşayan son torunu, Rus şairin anıtlarının yıkılmasını kabullenemiyor
Sputnik Türkiye
Rus şair Aleksandr Puşkin’in doğrudan soyundan gelen ve soyadını taşıyan torunu, Ukrayna’da ve Baltık ülkelerinde atasının anıtlarının yıkılmasını... 03.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-03T16:25+0300
2024-12-03T16:25+0300
2024-12-03T16:25+0300
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Rus şair ve yazar Aleksandr Puşkin’in doğrudan soyundan gelen 81 yaşındaki Aleksandr Aleksandroviç Puşkin, Sputnik’e demecinde Ukrayna’da ve Baltık ülkelerinde atasının anıtlarının yıkılmasını kabullenemediğini belirterek, kültürle siyasetin karıştırılmaması çağrısında bulundu.Brüksel’de 1942’de doğan ve halen Belçika’da yaşayan torun Puşkin, “Puşkin anıtları kaldırılıyor, caddelerin ve metro istasyonlarının isimleri değiştiriliyor. Bunu kabullenemem. Aleksandr Sergeyeviç’in son torunu olarak kültürle siyasetin karıştırılmasını kabul edemem” diye konuştu.Puşkin, bu sorunun yaşandığı farklı ülkelerdeki arkadaşlarının zaman zaman kendisine telefon ettiklerini anlattı:Ancak siyasi olayların büyük Rus şairinin yeteneğine hayran olan akıllı insanların ona karşı tutumlarını değiştirmeyeceğini vurgulayan Puşkin, şunları söyledi:Torun Puşkin, 1999 yılında Rus şairin doğumunun 200. yıldönümü anısına Brüksel’de Puşkin anıtının açıldığını hatırlatarak, bu sayede daha fazla Belçikalının kendisinin çalışmaları hakkında bilgi sahibi olduğunu ve ona ilgi duymaya başladığını vurguladı.10 Eylül 1942’de Brüksel’de doğan Aleksandr Aleksandroviç Puşkin, Rus dilinin ve kültürünün Belçika’da popüleştirilmesinde önemli rol oynuyor. Torun Puşkin ayrıca Rusya’daki hasta çocukları ve engellileri desteklemek için yardım etkinliklerine aktif olarak katılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/kiev-rejiminin-rus-yazarlara-actigi-savas-devam-ediyor-odessada-puskin-aniti-yikilacak-1088231936.html
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rusya, aleksandr puşkin, aleksandr sergeyeviç puşkin, torun, belçika, brüksel, ukrayna, baltık ülkeleri, anıt, yıkılma
rusya, aleksandr puşkin, aleksandr sergeyeviç puşkin, torun, belçika, brüksel, ukrayna, baltık ülkeleri, anıt, yıkılma
Puşkin’in yaşayan son torunu, Rus şairin anıtlarının yıkılmasını kabullenemiyor
Rus şair Aleksandr Puşkin’in doğrudan soyundan gelen ve soyadını taşıyan torunu, Ukrayna’da ve Baltık ülkelerinde atasının anıtlarının yıkılmasını kabullenemediğini belirterek, kültürle siyasetin karıştırılmaması çağrısında bulundu.
Rus şair ve yazar Aleksandr Puşkin’in doğrudan soyundan gelen 81 yaşındaki Aleksandr Aleksandroviç Puşkin, Sputnik’e demecinde Ukrayna’da ve Baltık ülkelerinde atasının anıtlarının yıkılmasını kabullenemediğini belirterek, kültürle siyasetin karıştırılmaması çağrısında bulundu.
Brüksel’de 1942’de doğan ve halen Belçika’da yaşayan torun Puşkin, “Puşkin anıtları kaldırılıyor, caddelerin ve metro istasyonlarının isimleri değiştiriliyor. Bunu kabullenemem. Aleksandr Sergeyeviç’in son torunu olarak kültürle siyasetin karıştırılmasını kabul edemem” diye konuştu.
Puşkin, bu sorunun yaşandığı farklı ülkelerdeki arkadaşlarının zaman zaman kendisine telefon ettiklerini anlattı:
Riga’da Puşkin anıtı kaldırılmış. Odessa’da anıt bir kutunun içinde mühürlenmiş. Bu dehşet verici, böyle bir şeye katılamayız, bu bir saçmalık.
Ancak siyasi olayların büyük Rus şairinin yeteneğine hayran olan akıllı insanların ona karşı tutumlarını değiştirmeyeceğini vurgulayan Puşkin, şunları söyledi:
Akıllı insanlar, hem Rus hem de Ukraynalı entelektüeller, Puşkin’i öğrenen ve onu sevenler için hiçbir şey değişmedi, bu insanlar Rusya ve Ukrayna kültürlerinin birbirine çok yakın olduğunu anlıyor.
Torun Puşkin, 1999 yılında Rus şairin doğumunun 200. yıldönümü anısına Brüksel’de Puşkin anıtının açıldığını hatırlatarak, bu sayede daha fazla Belçikalının kendisinin çalışmaları hakkında bilgi sahibi olduğunu ve ona ilgi duymaya başladığını vurguladı.
10 Eylül 1942’de Brüksel’de doğan Aleksandr Aleksandroviç Puşkin, Rus dilinin ve kültürünün Belçika’da popüleştirilmesinde önemli rol oynuyor. Torun Puşkin ayrıca Rusya’daki hasta çocukları ve engellileri desteklemek için yardım etkinliklerine aktif olarak katılıyor.