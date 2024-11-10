https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/tarihci-ilber-ortayli-ataturkun-bilinmeyen-yonlerini-anlatti-1090238575.html
Tarihçi İlber Ortaylı Atatürk'ün bilinmeyen yönlerini anlattı
Tarihçi İlber Ortaylı Atatürk'ün bilinmeyen yönlerini anlattı
Sputnik Türkiye
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı TRT 2 kanalında yayınlanan 'Film Gibi Hayatlar' programında Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünde konuştu. Türkiye'nin... 10.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-10T17:10+0300
2024-11-10T17:10+0300
2024-11-10T17:14+0300
türkiye
mustafa kemal atatürk
gazi
10 kasım
ilber ortaylı
ankara
anıtkabir
kurtuluş savaşı
sakarya meydan muharebesi
trablus
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10 Kasım 1938 yılında hayata gözlerini yuman Mustafa Kemal Atatürk hakkında İlber Ortaylı bilinmeyenleri açıkladı.TRT 2 kanalında 10 Kasım özel bölümü için Filiz Akın'a konuk olan Tarihçi İlber Ortaylı Mustafa Kemal Atatürk'ün bilinmeyen yanlarını paylaştı. Ölümünün 86.yılında Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak konuşmasına başlayan İlber Ortaylı ''Atatürk'ün hayattaki en önemli dönüm noktası Kurtuluş Savaşı'ydı. TBMM'de Gazi Unvanı aldı. Meclis'te kendisine muhalefet olanlar olsa da bunu başardı. Atatürk esasen Trablus Savaşı'ndan beri Gaziydi. Bir çok muharebesi vardı. Ama Sakarya Muharebesi'nde kader değişti. Atatürk diye anılana kadar ona Gazi Paşa dediler'' ifadesinde bulundu.Atatürk'ün kişilik özellikleri nasıldı?Atatürk'ün kişilik özellikleri hakkında konuşan Tarihçi İlber Ortaylı ''Atatürk'ümüz gayet kendinden emin, asıl amaçlarını gizleyen, son derece usta bir üslubu vardı. Kibirli değildi, yumuşak da değildi. Karşısındakini ezmiyor, kibirli konuşmuyordu'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/buyuk-onder-ataturk-selanikteki-dogdugu-evde-anildi-1090231033.html
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mustafa kemal atatürk, gazi, 10 kasım, ilber ortaylı, ankara, anıtkabir, kurtuluş savaşı, sakarya meydan muharebesi, trablus, savaş
mustafa kemal atatürk, gazi, 10 kasım, ilber ortaylı, ankara, anıtkabir, kurtuluş savaşı, sakarya meydan muharebesi, trablus, savaş
Tarihçi İlber Ortaylı Atatürk'ün bilinmeyen yönlerini anlattı
17:10 10.11.2024 (güncellendi: 17:14 10.11.2024)
Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı TRT 2 kanalında yayınlanan 'Film Gibi Hayatlar' programında Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünde konuştu. Türkiye'nin kurucu lideri hakkında bilinmeyenleri anlatan İlber Ortaylı vefatının 86.yıldönümünde Atatürk'ü andı.
10 Kasım 1938 yılında hayata gözlerini yuman Mustafa Kemal Atatürk hakkında İlber Ortaylı bilinmeyenleri açıkladı.
TRT 2 kanalında 10 Kasım özel bölümü için Filiz Akın'a konuk olan Tarihçi İlber Ortaylı Mustafa Kemal Atatürk'ün bilinmeyen yanlarını paylaştı. Ölümünün 86.yılında Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak konuşmasına başlayan İlber Ortaylı ''Atatürk'ün hayattaki en önemli dönüm noktası Kurtuluş Savaşı'ydı. TBMM'de Gazi Unvanı aldı. Meclis'te kendisine muhalefet olanlar olsa da bunu başardı. Atatürk esasen Trablus Savaşı'ndan beri Gaziydi. Bir çok muharebesi vardı. Ama Sakarya Muharebesi'nde kader değişti. Atatürk diye anılana kadar ona Gazi Paşa dediler'' ifadesinde bulundu.
Atatürk'ün kişilik özellikleri nasıldı?
Atatürk'ün kişilik özellikleri hakkında konuşan Tarihçi İlber Ortaylı ''Atatürk'ümüz gayet kendinden emin, asıl amaçlarını gizleyen, son derece usta bir üslubu vardı. Kibirli değildi, yumuşak da değildi. Karşısındakini ezmiyor, kibirli konuşmuyordu'' dedi.