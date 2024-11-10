https://anlatilaninotesi.com.tr/20241110/tarihci-ilber-ortayli-ataturkun-bilinmeyen-yonlerini-anlatti-1090238575.html

Tarihçi İlber Ortaylı Atatürk'ün bilinmeyen yönlerini anlattı

Tarihçi İlber Ortaylı Atatürk'ün bilinmeyen yönlerini anlattı

Sputnik Türkiye

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı TRT 2 kanalında yayınlanan 'Film Gibi Hayatlar' programında Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünde konuştu. Türkiye'nin... 10.11.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

mustafa kemal atatürk

gazi

10 kasım

ilber ortaylı

ankara

anıtkabir

kurtuluş savaşı

sakarya meydan muharebesi

trablus

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10 Kasım 1938 yılında hayata gözlerini yuman Mustafa Kemal Atatürk hakkında İlber Ortaylı bilinmeyenleri açıkladı.TRT 2 kanalında 10 Kasım özel bölümü için Filiz Akın'a konuk olan Tarihçi İlber Ortaylı Mustafa Kemal Atatürk'ün bilinmeyen yanlarını paylaştı. Ölümünün 86.yılında Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak konuşmasına başlayan İlber Ortaylı ''Atatürk'ün hayattaki en önemli dönüm noktası Kurtuluş Savaşı'ydı. TBMM'de Gazi Unvanı aldı. Meclis'te kendisine muhalefet olanlar olsa da bunu başardı. Atatürk esasen Trablus Savaşı'ndan beri Gaziydi. Bir çok muharebesi vardı. Ama Sakarya Muharebesi'nde kader değişti. Atatürk diye anılana kadar ona Gazi Paşa dediler'' ifadesinde bulundu.Atatürk'ün kişilik özellikleri nasıldı?Atatürk'ün kişilik özellikleri hakkında konuşan Tarihçi İlber Ortaylı ''Atatürk'ümüz gayet kendinden emin, asıl amaçlarını gizleyen, son derece usta bir üslubu vardı. Kibirli değildi, yumuşak da değildi. Karşısındakini ezmiyor, kibirli konuşmuyordu'' dedi.

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mustafa kemal atatürk, gazi, 10 kasım, ilber ortaylı, ankara, anıtkabir, kurtuluş savaşı, sakarya meydan muharebesi, trablus, savaş