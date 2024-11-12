https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/uranus-sanildigi-kadar-olu-olmayabilir-bilim-insanlari-yeni-bir-calismayla-gezegende-yasam-1090292666.html

Uranüs sanıldığı kadar 'ölü' olmayabilir: Bilim insanları yeni bir çalışmayla gezegende 'yaşam olasılığını' arıyor

Uranüs sanıldığı kadar 'ölü' olmayabilir: Bilim insanları yeni bir çalışmayla gezegende 'yaşam olasılığını' arıyor

Sputnik Türkiye

Güneş sisteminin en soğuk gezegenlerinden biri olan Uranüs hakkında 40 yıl önceye dayanan bilgiler yanlış olabilir. Yeni bir çalışma 1986'da gezegende yapılan... 12.11.2024, Sputnik Türkiye

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yaşam

gezegen

güneş sistemi

uranüs

uydu

yaşam

voyager 2

ölü gezegen

nasa

amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)

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İnsanları barındırabilecek olan yeni gezegen sanıldığından daha yakında olabilir. Uranüs'ün sisteminde yapılan yeni araştırmalar Dünya'dan farklı bir gezegende yaşam şansını olası kılabilir. Uranüs ve beş büyük uydusu uzun zamandır ölü gezegen olarak biliniyordu, ancak bilim insanlarının yakın zamanda yaptıkları araştırmalar bunun yerine, gezegende okyanusların bulunduğu ve yaşamı destekleyecek bir ortamın bulunabileceğini ortaya koyuyor.Uranüs ve uyduları hakkında bilinen bütün bilgiler NASA'nın Vogayer 2 uzay aracının 40 yıl önceki ziyaretinden toplanan bulgulara dayanıyordu. Ancak yeni bir analiz, Voyager'ın ziyaretinin güçlü bir güneş fırtınasıyla aynı zamana denk geldiğini gösterdi. Bu durum, Uranüs'ün ve uydularının oluşturduğu sistemin gerçekte nasıl olduğuna dair 'yanıltıcı' fikirlere neden oldu.İlk kez 1986'da uzay aracından gelen ölçümlerde gezegenin ve uyduların güneş sisteminin dış katmanındaki diğer uyduların aksine hareketsiz olduğu gözlemlenmişti. Bu ölçümler ayrıca Uranüs'ün koruyucu manyetik katmanının garip bir şekilde bozulduğunu göstermişti.University College London'daki Dr William Dunn, '40 yıldır Uranüs ve beş büyük uydusunun normalde nasıl olduğuna dair yanlış bir görüşe sahip olduklarını, yeni araştırma sonuçlarının Uranüs sisteminin daha önce düşünülenden çok daha heyecan verici olabileceğini gösterdiğini' söylüyor.NASA, 10 yıl sonra Uranüs sistemini daha yakından incelemek için bir yörünge aracı ve sondası göndermeyi planlıyor. Uranüs sondasının 2045'te gelmesi bekleniyor. Yıllardır ölü gezegenler olarak bilinen Uranüs sisteminde yaşam barındırma olasılığı olup olmadığının bulunması umuluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/bilim-dunyasi-saskin-kizil-gezegenin-yuzeyinde-dunya-disi-bir-enkaz-kesfedildi-nasa-marsta-ne-buldu-1090255871.html

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