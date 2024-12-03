https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/pentagon-biden-doneminde-ukraynaya-yapilan-askeri-yardimi-acikladi-1091086721.html

Pentagon, Biden döneminde Ukrayna'ya yapılan askeri yardımı açıkladı

Pentagon, Biden döneminde Ukrayna'ya yapılan askeri yardımı açıkladı

Sputnik Türkiye

Pentagon, ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı askeri yardımın toplam hacmini açıkladı. Açıklamaya göre, Biden döneminde Ukrayna'ya yapılan askeri yardımın hacmi 62... 03.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-03T02:53+0300

2024-12-03T02:53+0300

2024-12-03T02:53+0300

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Pentagon, ABD Başkanı Joe Biden yönetimi sırasında ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı askeri yardımın toplam hacminin 62 milyar doları aştığını, Rusya'nın özel askeri operasyonunun başlamasından bu yana ise bu rakamın 61.4 milyar dolara ulaştığını hesapladı. Pentagon'dan yapılan açıklamada, “ABD, Biden yönetiminin başlangıcından bu yana Ukrayna'ya 62 milyar dolardan fazla güvenlik yardımı sağladı” denildi. Açıklamada 24 Şubat 2022'den bu yana destek miktarının 61.4 milyar dolar olduğu kaydedildi. Pazartesi günü erken saatlerde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya 725 milyon dolarlık bir askeri yardım paketi daha tahsis edildiğini ve bu paketin bir grup anti-personel mayını da içerdiğini açıklamıştı.Ukrayna, antipersonel mayınların kullanımını, stoklanmasını ve üretimini yasaklayan Ottawa Sözleşmesini 2005 yılında onaylamıştı. Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Araştırmaları Enstitüsü (UNIDIR) üyesi Mark Hizney, Landmine Monitor 2023 raporunun sunumu sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'ndeki İzyum şehrinde yaşanan çatışmalar sırasında anti-personel mayınları yasaklayan Ottawa Sözleşmesi'ni zaten ihlal ettiğini belirtmişti. Rusya, Ukrayna'ya yapılan silah yardımlarının çözümü engellediğini, NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğini ve 'ateşle oynamak' olduğunu ifade etmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rusya için meşru bir hedef olacağını belirtmişti. Lavrov, ABD ve NATO'nun sadece silah tedarik ederek değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında askeri personel eğiterek de çatışmaya doğrudan dahil olduğunu vurgulamıştı. Kremlin, Batı'dan Ukrayna'ya silah pompalanmasının müzakerelere elverişli olmadığını ve olumsuz bir etkisi olacağını söylemişti.

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