https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/pentagon-abdnin-suriyedeki-durum-hakkinda-rusya-ile-iletisim-halinde-oldugunu-acikladi-1091087726.html
Pentagon, ABD'nin Suriye'deki durum hakkında Rusya ile iletişim halinde olduğunu açıkladı
Pentagon, ABD'nin Suriye'deki durum hakkında Rusya ile iletişim halinde olduğunu açıkladı
Sputnik Türkiye
Pentagon, ABD'nin Suriye'deki gerilimin artması üzerine durum hakkında Rusya ile iletişim haline geçtiklerini bildirdi. 03.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-03T04:52+0300
2024-12-03T04:52+0300
2024-12-03T04:52+0300
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ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Patrick Ryder, Suriye'deki gerilimin artması üzerine iletişim kanallarını açık tutmak amacıyla Rusya ile temasa geçtiklerini belirtti. Ryder, gazetecilere verdiği brifingde, “Birleşik Ortak Görev Gücü komutanı, iletişim hatlarını açık tuttuğumuzdan emin olmak için Rusya ile sahip olduğumuz telefon hattını kullandı” ifadesini kullandı. Ryder, ABD birliklerinin Suriye'deki olaylara 'göreceli yakınlıkta' faaliyet gösterdiğini ve bu durumun olası 'yanlış hesaplamaları' önlemek için Rusya ile iletişim kurma ihtiyacını doğurduğunu vurgulayarak, "Durumu izlemeye devam ederken bölge ülkeleriyle irtibat halinde olmaya devam edeceğiz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/bm-suriyedeki-catismalar-nedeniyle-48-binden-fazla-kisi-evini-terk-etti-1091085276.html
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rusya, abd, pentagon, patrick ryder, suriye
rusya, abd, pentagon, patrick ryder, suriye
Pentagon, ABD'nin Suriye'deki durum hakkında Rusya ile iletişim halinde olduğunu açıkladı
Pentagon, ABD'nin Suriye'deki gerilimin artması üzerine durum hakkında Rusya ile iletişim haline geçtiklerini bildirdi.
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Patrick Ryder, Suriye'deki gerilimin artması üzerine iletişim kanallarını açık tutmak amacıyla Rusya ile temasa geçtiklerini belirtti.
Ryder, gazetecilere verdiği brifingde, “Birleşik Ortak Görev Gücü komutanı, iletişim hatlarını açık tuttuğumuzdan emin olmak için Rusya ile sahip olduğumuz telefon hattını kullandı” ifadesini kullandı.
Ryder, ABD birliklerinin Suriye'deki olaylara 'göreceli yakınlıkta' faaliyet gösterdiğini ve bu durumun olası 'yanlış hesaplamaları' önlemek için Rusya ile iletişim kurma ihtiyacını doğurduğunu vurgulayarak, "Durumu izlemeye devam ederken bölge ülkeleriyle irtibat halinde olmaya devam edeceğiz" dedi.