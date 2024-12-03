https://anlatilaninotesi.com.tr/20241203/bm-suriyedeki-catismalar-nedeniyle-48-binden-fazla-kisi-evini-terk-etti-1091085276.html

BM: Suriye'deki çatışmalar nedeniyle 48 binden fazla kişi evini terk etti

BM: Suriye'deki çatışmalar nedeniyle 48 binden fazla kişi evini terk etti

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'deki çatışmalar sonucunda 50 binden fazla kişinin göç etmek zorunda kaldığını açıkladı. 03.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-03T00:40+0300

2024-12-03T00:40+0300

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dünya

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi

birleşmiş milletler insani işler koordinasyon ofisi (ocha)

suriye

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BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yapılan açıklamada, 26 Kasım ile 30 Kasım tarihleri arasında Suriye'nin kuzeybatısındaki çatışmalar nedeniyle 48 bin 500 kişiden fazla insanın yer değiştirmek zorunda kaldığı ve rakamların hızla değiştiği belirtildi. Açıklamada, bu rakamların hızla değiştiği vurgulanarak "Yerinden edilme durumu son derece değişken bir seyir izliyor ve ortaklarımız her gün yeni verileri doğruluyor. 30 Kasım itibarıyla 48 bin 500'den fazla kişi yerinden edilmiş olup, bu sayı, Ülkesinde Yerinden Edilmiş Kişiler Görev Gücü'nün 28 Kasım'da bildirdiği 14 binden çok daha fazladır" denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241202/rusya-suriyede-rus-hava-uzay-kuvvetlerinin-yardimiyla-son-bir-gunde-en-az-100-militan-tasfiye-1091083605.html

suriye

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Sputnik Türkiye

birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, birleşmiş milletler insani işler koordinasyon ofisi (ocha), suriye