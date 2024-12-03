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Okullarda meyve kokusuyla gelen tehlike: Yasaklı 'puf' salgını patladı, meyve suyu kutularında gizliyorlar
Okullarda meyve kokusuyla gelen tehlike: Yasaklı 'puf' salgını patladı, meyve suyu kutularında gizliyorlar
Sputnik Türkiye
Türkiye’de yasak olmasına rağmen lise öğrencileri arasında elektronik sigara kullanımı giderek artıyor. Uzmanlar, bu cihazların bağımlılık yapıcı etkileri ve... 03.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-03T11:14+0300
2024-12-03T11:14+0300
türkiye
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elektronik sigara
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sigara yasağı
sigara içmek
tehlike
yasak
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Türkiye’de yasak olmasına rağmen elektronik sigaralar, lise öğrencileri arasında yaygın bir şekilde kullanılıyor. Elektronik sigaralar, "puf" olarak da bilinen meyve aromalı seçeneklerle gençlerin ilgisini çekiyor. Bazı öğrenciler, bu cihazları meyve suyu kutularında gizleyerek okullara sokuyor ve kullanıyor.Bir öğretmen, "Okulda meyve aromalı bir koku yayılmaya başladı. Elektronik sigara kullanımı o kadar yaygın ki neredeyse her öğrenci içiyor. Öğrenciler sürekli yeni yöntemler buluyor. Bu zula yöntemini okul yönetimiyle paylaşmayı düşünüyoruz." dedi.Uzmanlardan gençlere ve ailelere uyarıPsikolog Irmak Kerimoğlu, elektronik sigaraların taşıdığı riskler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. "Elektronik sigaraların kolay taşınabilir olması ve meyve kokusuyla fark edilmesinin zor olması, gençler arasında kullanımını cazip hale getiriyor. Ancak bu cihazlar sigara bağımlılığı gibi başka bağımlılıkları tetikleyebilir ve içerdiği kimyasallar gençleri daha zararlı maddelere yönlendirebilir." dedi.Kimyasal risk ve bağımlılık tehlikesiUzmanlara göre, elektronik sigaraların içerdiği kimyasal maddeler tam olarak bilinmiyor. Özellikle yasa dışı yollarla üretilen bu cihazlar, gençler için büyük bir sağlık tehdidi oluşturuyor. Ayrıca elektronik sigara kullanımının bulaşıcı bir etkisi olduğu, bir öğrencinin diğerlerini de bu alışkanlığa teşvik edebileceği ifade ediliyor.Ebeveynlere büyük görev düşüyorEğitimciler ve uzmanlar, bu sorunun çözümünde ailelerin rolüne dikkat çekiyor. Elektronik sigara kullanımının çocuklar arasında yayılmasını engellemek için ebeveynlerin çocuklarıyla açık bir iletişim kurması ve bu cihazların zararlarını anlatması gerektiği belirtiliyor.Meyve aromalı tuzakElektronik sigaraların meyve aromalarıyla gençlere hitap etmesi, onları daha cazip hale getiriyor. Bu cihazlar, hem bağımlılık yaratıcı etkileri hem de uzun vadeli sağlık sorunlarına yol açabilecek kimyasal içerikleri nedeniyle sadece kullanıcıları değil, çevresindekileri de tehdit ediyor.
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elektronik sigara yasak mı, elektronik sigara tehlikeleri, gençlerde elektronik sigara kullanımı, okullarda elektronik sigara salgını, meyve aromalı elektronik sigara, lise öğrencilerinde bağımlılık, elektronik sigara nasıl gizleniyor, elektronik sigara zararları, uzmanlardan elektronik sigara uyarısı, meyve suyu kutusunda elektronik sigara, elektronik sigara yasak olmasına rağmen neden kullanılıyor, öğrenciler neden elektronik sigara kullanıyor, elektronik sigaranın kimyasal zararları, elektronik sigara bağımlılık yapar mı, elektronik sigara gençleri nasıl etkiler, okullarda bağımlılık krizi, elektronik sigara ve gençlerin sağlığı, okullarda elektronik sigara önlemleri, elektronik sigara ile mücadele yolları

Okullarda meyve kokusuyla gelen tehlike: Yasaklı 'puf' salgını patladı, meyve suyu kutularında gizliyorlar

11:14 03.12.2024
© AAelektronik sigara
elektronik sigara - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2024
© AA
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Türkiye’de yasak olmasına rağmen lise öğrencileri arasında elektronik sigara kullanımı giderek artıyor. Uzmanlar, bu cihazların bağımlılık yapıcı etkileri ve kimyasal içerikleri konusunda aileleri ve öğretmenleri uyarıyor. Okullara meyve suyu kutularında gizlenerek sokulan bu cihazlar ciddi bir halk sağlığı sorunu yaratabilir.
Türkiye’de yasak olmasına rağmen elektronik sigaralar, lise öğrencileri arasında yaygın bir şekilde kullanılıyor. Elektronik sigaralar, "puf" olarak da bilinen meyve aromalı seçeneklerle gençlerin ilgisini çekiyor. Bazı öğrenciler, bu cihazları meyve suyu kutularında gizleyerek okullara sokuyor ve kullanıyor.
Bir öğretmen, "Okulda meyve aromalı bir koku yayılmaya başladı. Elektronik sigara kullanımı o kadar yaygın ki neredeyse her öğrenci içiyor. Öğrenciler sürekli yeni yöntemler buluyor. Bu zula yöntemini okul yönetimiyle paylaşmayı düşünüyoruz." dedi.

Uzmanlardan gençlere ve ailelere uyarı

Psikolog Irmak Kerimoğlu, elektronik sigaraların taşıdığı riskler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. "Elektronik sigaraların kolay taşınabilir olması ve meyve kokusuyla fark edilmesinin zor olması, gençler arasında kullanımını cazip hale getiriyor. Ancak bu cihazlar sigara bağımlılığı gibi başka bağımlılıkları tetikleyebilir ve içerdiği kimyasallar gençleri daha zararlı maddelere yönlendirebilir." dedi.

Kimyasal risk ve bağımlılık tehlikesi

Uzmanlara göre, elektronik sigaraların içerdiği kimyasal maddeler tam olarak bilinmiyor. Özellikle yasa dışı yollarla üretilen bu cihazlar, gençler için büyük bir sağlık tehdidi oluşturuyor. Ayrıca elektronik sigara kullanımının bulaşıcı bir etkisi olduğu, bir öğrencinin diğerlerini de bu alışkanlığa teşvik edebileceği ifade ediliyor.

Ebeveynlere büyük görev düşüyor

Eğitimciler ve uzmanlar, bu sorunun çözümünde ailelerin rolüne dikkat çekiyor. Elektronik sigara kullanımının çocuklar arasında yayılmasını engellemek için ebeveynlerin çocuklarıyla açık bir iletişim kurması ve bu cihazların zararlarını anlatması gerektiği belirtiliyor.

Meyve aromalı tuzak

Elektronik sigaraların meyve aromalarıyla gençlere hitap etmesi, onları daha cazip hale getiriyor. Bu cihazlar, hem bağımlılık yaratıcı etkileri hem de uzun vadeli sağlık sorunlarına yol açabilecek kimyasal içerikleri nedeniyle sadece kullanıcıları değil, çevresindekileri de tehdit ediyor.
Okul - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2024
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