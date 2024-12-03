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Ankara Çankaya'daki bir ortaokulda istismar davası: 17 erkek öğrenciye dava açıldı, 'Görenler yardım etmedi'
Ankara Çankaya'daki bir ortaokulda istismar davası: 17 erkek öğrenciye dava açıldı, 'Görenler yardım etmedi'
Sputnik Türkiye
Ankara Çankaya’daki bir ortaokulda 17 erkek öğrenci hakkında, zorla okulun tuvaletine soktukları sınıf arkadaşları A.B. adlı kız öğrenciye defalarca taciz ve... 03.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-03T09:48+0300
2024-12-03T09:48+0300
türkiye
istismar
cinsel istismar
çocuklara yönelik cinsel istismar
okul
ankara
çankaya
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Ankara Çankaya'daki bir okulda bir kız öğrenci, erkek arkadaşları tarafından defalarca cinsel istismara uğradı. Kızın ailesi 17 öğrenciden şikayetçi oldu. Aile, okulda herkesin haberdar olduğu konuyla ilgili okul yönetimi ve öğretmenler hakkında da suç duyurusunda bulundu.13 yaşında okulda taciz edildiHürriyetten Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre bir üniversitede öğretim görevlisi olan bir baba ve annenin tek çocuğu olan A.B., 2023’te 13 yaşındayken Ankara Çankaya’daki bir ortaokulun 7’nci sınıf öğrencisi olduğu dönemde erkek öğrencilerin taciz ve istismarına uğradığı. Aile 2023 ekim ayında polis merkezine giderek kızıyla aynı okulda okuyan 17 erkek öğrenciden şikâyetçi oldu. Anne ve baba, kızlarının kaydını hemen başka bir okula aldırdı. Aile, okulda herkesin haberdar olduğu konuyla ilgili okul yönetimi ve öğretmenler hakkında da suç duyurusunda bulundu.'Zorla öptüler, bunu görenler bana yardım etmedi'Başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan kız öğrenci A.B., Çocuk İzlem Merkezi’nde 3 kez ifade verdi. A.B. verdiği ifadelerde özetle “Buraya eski okulumda yaşadığım zorbalık nedeniyle geldim. Bu zorbalığı yapan neredeyse sınıftaki tüm erkeklerdir” dedi. A.B., bahsettiği kişilerin kendisinin özel bölgelerine dokunarak zorla öptüklerini ifade etti. A.B., “Bu dokunmalar okulun her yerinde oldu. Sınıfta, koridorda, kantinde, tuvalette oldu. Bu olayları görenler bana yardım etmediler” diyerek yaşadığı tacizi görüp müdahale etmeyen arkadaşlarının isimlerini de tek tek söyledi.17 öğrencinin adını verdi, yaşadıklarını resimle anlattıA.B., Çocuk İzlem Merkezi’nde verdiği 3’üncü ifadesinde olayları daha detaylı anlatarak erkek öğrencilerden bazılarının kendisine zorla dokunarak tacizde bulunduğunu bazılarının ise istismarda bulunduğunu iddia ettiği toplam 17 erkek öğrencinin ismini verdi. Mağdur A.B. pedagog eşliğinde verdiği ifadesinde kendisine gösterilen erkek ve kadın anatomik resim üzerinden yaşadıklarını anlattı. A.B. ifadesinin sonunda şunları söyledi: “Hepsinin zorlamasını hatırlıyorum. ‘Benimle çıkmazsan seni öldürürüz, anneni, babanı öldürürüz’ diye tehdit ediyorlardı. Kimin söylediğini net hatırlamıyorum. Matematik öğretmenim S.K. bu olayı görmüş olabilir.”Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede suça sürüklenen çocukların mağdureyi farklı zamanlarda birden çok kez okulun tuvaletine götürerek orada istismarda bulundukları, ayrıca suça sürüklenen çocuklar Y., Y. ve K.’nin mağdureyi “Senin çiçeğini soldururum, fotoğrafını gönderirim, elimden kurtulamazsın, seni bağlarım” diyerek tehdit ettikleri ifade edildi. İddianame sonunda yaşları suç tarihinde 13 olan 17 suça sürüklenen çocuk (SSÇ) hakkında ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 7 yıla kadar hapis cezası istendi. Bu SSÇ’lerden K.Y., Y.A., Y.B., B.K. ve K.Ç. (14) hakkında ayrıca ‘tehdit’ suçundan 9 aydan 2 yıla kadar daha hapis cezası talep edildi.Çocuğun cinsel istismarı suçundan yetişkin biri hakkında 28 yıla kadar hapis istenirken erkek öğrencilerin yaşı 15’ten küçük olduğu için kanuna göre bu suçtan haklarında 7 yıldan fazla ceza istenemiyor. Ankara 1’inci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi tensip zaptında mağdur A.B’nin olaylardan haberdar olduğunu iddia ettiği 8 kız öğrencinin okuldan adreslerinin öğrenilmesine karar vererek duruşmanın yarın saat 10.00’da görülmesine hükmetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/orduda-bebege-istismar-iddiasi-bebek-ve-annesi-koruma-altina-alindi--1090567665.html
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istismar, cinsel istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar, okul, ankara, çankaya, ortaokul
istismar, cinsel istismar, çocuklara yönelik cinsel istismar, okul, ankara, çankaya, ortaokul

Ankara Çankaya'daki bir ortaokulda istismar davası: 17 erkek öğrenciye dava açıldı, 'Görenler yardım etmedi'

09:48 03.12.2024
© AAOkul
Okul - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2024
© AA
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Ankara Çankaya’daki bir ortaokulda 17 erkek öğrenci hakkında, zorla okulun tuvaletine soktukları sınıf arkadaşları A.B. adlı kız öğrenciye defalarca taciz ve istismarda bulundukları gerekçesiyle dava açıldı. A.B. ifadesinde “Bu olayları görenler bana yardım etmedi” dedi.
Ankara Çankaya'daki bir okulda bir kız öğrenci, erkek arkadaşları tarafından defalarca cinsel istismara uğradı. Kızın ailesi 17 öğrenciden şikayetçi oldu. Aile, okulda herkesin haberdar olduğu konuyla ilgili okul yönetimi ve öğretmenler hakkında da suç duyurusunda bulundu.

13 yaşında okulda taciz edildi

Hürriyetten Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre bir üniversitede öğretim görevlisi olan bir baba ve annenin tek çocuğu olan A.B., 2023’te 13 yaşındayken Ankara Çankaya’daki bir ortaokulun 7’nci sınıf öğrencisi olduğu dönemde erkek öğrencilerin taciz ve istismarına uğradığı. Aile 2023 ekim ayında polis merkezine giderek kızıyla aynı okulda okuyan 17 erkek öğrenciden şikâyetçi oldu. Anne ve baba, kızlarının kaydını hemen başka bir okula aldırdı. Aile, okulda herkesin haberdar olduğu konuyla ilgili okul yönetimi ve öğretmenler hakkında da suç duyurusunda bulundu.

'Zorla öptüler, bunu görenler bana yardım etmedi'

Başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan kız öğrenci A.B., Çocuk İzlem Merkezi’nde 3 kez ifade verdi. A.B. verdiği ifadelerde özetle “Buraya eski okulumda yaşadığım zorbalık nedeniyle geldim. Bu zorbalığı yapan neredeyse sınıftaki tüm erkeklerdir” dedi. A.B., bahsettiği kişilerin kendisinin özel bölgelerine dokunarak zorla öptüklerini ifade etti. A.B., “Bu dokunmalar okulun her yerinde oldu. Sınıfta, koridorda, kantinde, tuvalette oldu. Bu olayları görenler bana yardım etmediler” diyerek yaşadığı tacizi görüp müdahale etmeyen arkadaşlarının isimlerini de tek tek söyledi.

17 öğrencinin adını verdi, yaşadıklarını resimle anlattı

A.B., Çocuk İzlem Merkezi’nde verdiği 3’üncü ifadesinde olayları daha detaylı anlatarak erkek öğrencilerden bazılarının kendisine zorla dokunarak tacizde bulunduğunu bazılarının ise istismarda bulunduğunu iddia ettiği toplam 17 erkek öğrencinin ismini verdi. Mağdur A.B. pedagog eşliğinde verdiği ifadesinde kendisine gösterilen erkek ve kadın anatomik resim üzerinden yaşadıklarını anlattı. A.B. ifadesinin sonunda şunları söyledi: “Hepsinin zorlamasını hatırlıyorum. ‘Benimle çıkmazsan seni öldürürüz, anneni, babanı öldürürüz’ diye tehdit ediyorlardı. Kimin söylediğini net hatırlamıyorum. Matematik öğretmenim S.K. bu olayı görmüş olabilir.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede suça sürüklenen çocukların mağdureyi farklı zamanlarda birden çok kez okulun tuvaletine götürerek orada istismarda bulundukları, ayrıca suça sürüklenen çocuklar Y., Y. ve K.’nin mağdureyi “Senin çiçeğini soldururum, fotoğrafını gönderirim, elimden kurtulamazsın, seni bağlarım” diyerek tehdit ettikleri ifade edildi. İddianame sonunda yaşları suç tarihinde 13 olan 17 suça sürüklenen çocuk (SSÇ) hakkında ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 7 yıla kadar hapis cezası istendi. Bu SSÇ’lerden K.Y., Y.A., Y.B., B.K. ve K.Ç. (14) hakkında ayrıca ‘tehdit’ suçundan 9 aydan 2 yıla kadar daha hapis cezası talep edildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2024
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Ordu'da bebeğe istismar iddiası: Bebek ve annesi koruma altına alındı
19 Kasım, 16:44
Çocuğun cinsel istismarı suçundan yetişkin biri hakkında 28 yıla kadar hapis istenirken erkek öğrencilerin yaşı 15’ten küçük olduğu için kanuna göre bu suçtan haklarında 7 yıldan fazla ceza istenemiyor. Ankara 1’inci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi tensip zaptında mağdur A.B’nin olaylardan haberdar olduğunu iddia ettiği 8 kız öğrencinin okuldan adreslerinin öğrenilmesine karar vererek duruşmanın yarın saat 10.00’da görülmesine hükmetti.
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